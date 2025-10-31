ENGLISH KURDÎ
YAŞAM
Yayın Tarihi: 31 Ekim 2025 23:43
 ~ Son Güncelleme: 1 Kasım 2025 00:19
2 dk Okuma

TÜRK-İŞ: "Açlık sınırı 28 bin 412 TL, yoksulluk sınırı 92 bin 546 TL oldu"

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gerekli aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 28 bin 412 TL’ye yükseldi.

BİA Haber Merkezi

Yurttaşları düşündüren gıda fiyatları/Fotoğraf: Instagram

TÜRK-İŞ, ekim açlık ve yoksulluk sınırı araştırması sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 28 bin 412 TL’ye yükseldi.

Gıda harcaması yanında giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 92 bin 547 TL’ye çıktı.

Yalnız yaşayan bir emekçinin yaşam maliyeti de aylık 36 bin 984 TL’ye ulaştı.

Gıda enflasyonu

TÜRK-İŞ’ in araştırmasına göre, ekim 2025’te “gıda enflasyonu” seyri şöyle gerçekleşti:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” asgari harcama tutarında bir önceki aya göre yüzde 1,58 artış gerçekleşti.

On iki aylık değişim oranı yüzde 39,06 oldu.

Yıllık ortalama artış yüzde 40,22 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk on ayındaki değişim oranı da yüzde 34,76 olarak belirlendi.

Fiyat / ücret karşılaştırması

Türkiye’de güncel aylık asgari ücret net yaklaşık 22 bin 104,67 TL.

Ortalama aylık işçi ücretleri ise sektör, pozisyon ve deneyime göre büyük farklılıklar göstermekle birlikte sanayide işçi ücretlerinin ortalama ~ 35 bin 600 TL dolayında olduğu hesaplanıyor.

Bu hesaba göre, tek aylık ücretle geçinmek zorundaki bir ailenin bütün üyelerinin karnı doyduğunda, diğer harcamalar için bütçesinde yalnızca ~ 7 bin TL kalıyor.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
gıda enflasyonu açlık sınırı yoksulluk sınırı Türk-İş
