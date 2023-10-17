Çiğdem Mater, sinemada hapishaneyi yazdı

Gezi Davası tutuklusu, yapımcı Çiğdem Mater, kendi deyimiyle “hiç izlemediği” bir programa içerik hazırladı.



YouTube kanalı “Kutsal Motor”un “Kapsül” programı için Çiğdem Mater’in kaleme aldığı metni, oyuncu Ece Dizdar seslendirdi.

Türkiye ve dünya sinemasından hapishane filmlerinin ve filmlerdeki hapishane sahnelerinin yer aldığı videonun kurgusu Gizem Bayıksel’e, müziği ise Kaan Karsan’a ait.

Ekip, videoyu şöyle duyurdu:

“Yapımcı Çiğdem Mater, hayata geçirmediği bir belgesel fikrinden dolayı ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçuyla yargılandığı Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası aldı.

“Kendisinden bu program için bir şeyler yazmasını istediğimizde önceki programları izlememişti ve maalesef izleme imkanı da yoktu. Ve yaşadıkları üzerinden sinemada hapishaneleri yazısı bir süre sonra bize ulaştı.

“Not: Çiğdem Mater, bu videonun metnini Yargıtay tarafından cezası onanmadan önce kaleme almıştı.”

“Küçük bir oyun”

Çiğdem Mater, cezaevinde kaldığı odası ve koğuşunu, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinde Deniz Çakır’ın tutuklandığı bölümde görebileceğimizi de söylediği videonun girişinde şöyle diyor:

“Kendimce küçük bir oyun oynuyorum. Hiç izlemediğim, nasıl yapıldığını, kime ne anlattığı konusunda hiçbir fikrim olmayan bir programa, kendimce içerik yaratıyorum. Birkaç ipucum var, programda neler olduğuna dair ve Kutsal Motor ekibine güvenim.

“O yüzden bence bu oyunu oynayabilirim, sizi de oyunuma ortak edebilirim. Sinemada Hapishane, çok yaratıcıyım değil mi? Hiç akla gelmeyecek bir konu seçtim.”

Çiğdem Mater hakkında Sinemacı, yapımcı, gazeteci. Belgesel, kısa ve uzun metraj filmler çekti. Yaban (2022/ İstanbul Film festivali Ulusal Yarışma), Ah Asuman (2019), Silivri'den mektuplar (2019), Sivas (2014), Soluk (2019), Toz Bezi (2015), Sivas (2014) ve Çoğunluk (2010) gibi Türkiye içi ve dışında ödüller alan filmler çalışmaları arasında yer alıyor.



Çekimleri Türkiye’de gerçekleştirilen aralarında Ai Weiwei imzalı İnsan Seli belgeseli ve Mohamed Ben Attia’nın yönettiği Weldi filminin de bulunduğu uluslararası projelerde yürütücü yapımcılık yaptı.



Anadolu Kültür'de Kafkas programları sorumlu koordinatörlüğü (2005-2009), Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi koordinatörlüğü (2009-2010) ve Türkiye-Ermenistan Sinema Platformu Türkiye koordinatörlüğü yaptı. BC News, Boston Globe, Sky News, Radio France International, ARTE, Le Nouvel Observateur, Los Angeles Times gibi uluslararası medya kuruluşlarında çevirmen, yapımcı ve muhabir olarak çalıştı (1997-2005).



Anadolu Üniversitesi’nde sinema lisansı, Marmara Üniversitesi’nde medya sosyolojisi üzerine iletişim bilimleri yüksek lisansı yaptı.

Tutukluluğu

16 Kasım 2018 Cuma günü, sivil toplum çalışanları ve akademisyenlere yönelik operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Bu isimlerden biri de o sırada Anadolu Kültür danışmanı olan Çiğdem Mater’di.

25 Nisan 2022‘de tutuklandı. Savunmasında Gezi eylemleriyle ilgili bir film çekmek istediğini fakat iddianameye göre olmayan bir film yüzünden yargılandığını söyledi:



“Bu iddianame eğer bir film senaryosu olsaydı mantıksız hataları nedeniyle reddedilirdi ama burada hayatın sinemadan daha kurgu olduğunun göstergesidir. Tüm suçlamaları reddediyorum, beraatımı kabul ediyorum.”

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'ncü Ceza Dairesi, 28 Aralık 2022'de Mater'e verilen 18 yıl hapis cezası kararını yerinde bulduğunu açıklayarak onadı.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Temmuz 2023'te gezi tutukluları hakkındaki mahkumiyet hükûmlerinin onanmasını istedi. Başsavcılık, davaya ilişkin tebliğnamesini Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderdi.



Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise 17 kişi hakkında verilen hükümlere ilişkin yapılan itirazı 28 Eylül 2023 tarihinde karara bağladı. Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku’ya verilen 18 yıl hapis cezasını onarken, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Mücella Yapıcı’ya verilen 18 yıl hapis cezalarını bozdu.

Kaynak: Sessiz Kalma.

(TY)