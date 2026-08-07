Apê Musa dosyasında yeniden yargılama talebi

Kürt gazeteci ve yazar Musa Anter'in öldürülmesine ilişkin, 2022 yılında zamanaşımı gerekçesiyle düşürülen davanın yeniden açılması için Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'na başvuru yapıldı.

Mezopotamya Ajansı’nın geçtiği habere göre, Musa Anter'in kızı Rahşan Yorozlu, avukatı Bişar Abdi Alinak aracılığıyla yaptığı başvuruda, 21 Eylül 2022'de "zamanaşımı" gerekçesiyle düşürülen davanın yeniden ele alınmasını talep etti.

Başvuru dilekçesinde, soruşturma ve kovuşturma sürecinde eksik bırakıldığı belirtilen araştırma ve incelemelerin tamamlanması istendi. Dosyada bulunan fiziksel delillerin güncel adli bilim ve kriminal inceleme yöntemleriyle yeniden değerlendirilmesi, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve cinayetin aydınlatılması talep edildi.

Dilekçede ayrıca, yalnızca doğrudan faillerin değil, emir-komuta zinciri içerisinde sorumluluğu bulunan kişilerin de tespit edilerek haklarında gerekli adli işlemlerin başlatılması gerektiği vurgulandı.

Dava zamanaşımı nedeniyle düşürülmüştü

Musa Anter, 20 Eylül 1992'de Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Eski JİTEM mensubu Abdülkadir Aygan, yıllar sonra yaptığı açıklamalarda Anter'in, kendisinin de içinde bulunduğu ekip tarafından öldürüldüğünü itiraf etti.

Cinayete ilişkin dosyada uzun yıllar etkin bir soruşturma yürütülmedi. Anter ailesinin başvurusu üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'nin yaşam hakkını hem maddi hem de usul yönünden ihlal ettiğine hükmetti.

Bu kararın ardından Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında Abdülkadir Aygan'ın itiraflarını ihbar kabul ederek cinayetten 17 yıl sonra soruşturmayı yeniden başlattı.

2012 yılında itirafçı Hamit Yıldırım tutuklandı. Ardından Hamit Yıldırım, "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım, Abdülkadir Aygan ve emekli Albay Savaş Gevrekçi hakkında "kasten öldürme" ve "halkı silahlı isyana teşvik" suçlamalarıyla dava açıldı.

Dava, 2015 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya nakledilerek JİTEM ana davasıyla birleştirildi.

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Musa Anter cinayetinin üzerinden 30 yıl geçmesinin ardından, 21 Eylül 2022'de görülen 37. duruşmada davanın zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine karar verdi.

Musa Anter davasında gerekçeli karar açıklandı

(EMK)