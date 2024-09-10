Musa Anter Gazetecilik Ödülleri’ne başvuru için bugün son gün

Diyarbakır'da 20 Eylül 1992'de öldürülen gazeteci-yazar Musa Anter anısına her yıl düzenlenen Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri'ne başvurular bugün sona eriyor.

Bu yıl 31'incisi düzenlenen yarışmada ödüle layık görülen eserler, 18 Eylül'de açıklanacak. Ödüller, 22 Eylül'de ise Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

Yeni Yaşam’ın organize ettiği yarışma, "Türkçe Haber", "Video Haber", "Kürtçe Haber", "Fotoğraf (Haber Fotoğrafı)", "Karikatür" ve Gurbetelli Ersöz anısına "Kadın Haberciliği" olmak üzere 6 ayrı dalda düzenleniyor.

Başvurucular, sadece bir dalda ve sadece bir eser ile yarışmaya katılabilecek. Gönderilen eserler sahiplerine iade edilmeyecek ve gazetede yayınlanabilecek.

ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER VE CEZASIZLIK Musa Anter Cinayeti

Katılım koşulları

Politika, ekonomi, ekoloji, eğitim, sağlık, toplum-yaşam, kültür-sanat ve spor gibi kategorilerde haber değeri taşıyan çalışmalarla yarışmaya başvurulabilir.

Yarışmaya katılan eserlerin daha önce yayımlanmamış ya da 10 Eylül 2023’den sonra yayımlanmış olması gerekiyor.

Haberler yazılı basında yayınlanmış ise PDF formatında, internet medyasında yayınlanmış haberler, haber linkiyle birlikte Word formatında, görüntülü haberler ise wetransfer yoluyla gönderilmeli.

Katılımcılar, daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme almamış eserleriyle başvurabilir.

Eser yayınlanmamış ise eserin adı, çekildiği ya da çizildiği yer ve zaman; yayınlanmış ise yayınlandığı gazete, dergi, ajans, internet sitesi, TV ile yayın tarihi bilgileri ve yayının bir kopyasının başvuru dosyasında yer alması gerekiyor.

Katılımcılar; özgeçmiş, iletişim adresi ve eser hakkındaki bilgi yazısı ile bir adet fotoğrafını başvuru dosyasına eklemeli.

Fotoğraf dalı

Yarışmaya gönderilen çalışmaların arka yüzlerinin sol alt köşesine, eser sahibinin adı soyadı ve eserin adı bir etiketle yazılacaktır. Fotoğrafın çekildiği zaman, mekân ile haber adı belirtilmelidir.

Fotoğraf dalında yarışmaya gönderilecek eserlerin boyutları; kısa kenar minimum 2000 piksel, JPG formatında, 300DPİ çözünürlükte ve 12 sıkıştırma kalitesinde olarak sunulmalıdır. Seçici kurul gerek görürse katılımcıdan fotoğrafın orijinal halini (RAW) talep edebilir.

Üzerinde oynanmış ve gerçekliğini değiştirecek şekilde değiştirilmiş (ışık, renk, kontrast ayarları hariç) fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır. Fotoğraflar, JPG formatında aşağıda belirtilen e-mail adresine gönderilebilir. Fotoğrafların "haber fotoğrafı" niteliği taşıması gerekmektedir.

Karikatür dalı

Yarışmaya gönderilen eserlerin ismi eserin arka yüzlerinin sol alt köşesine, bir etiketle yazılacaktır. Çizer kullandığı teknikte serbesttir. Ancak eserler orijinal olmalıdır. Sanatçı tarafından (ıslak imza) imzalanması koşulu ile dijital baskı ürünler kabul edilir. Karikatür boyutları en az A4 (21 cm × 29,7 cm) en fazla A3 (29,7 cm x 42 cm) olmalı ve herhangi bir zemine yapıştırılmamalıdır. Karikatürler JPG formatında aşağıda belirtilen e-mail adresine gönderilebilir.

Jüri üyeleri

Türkçe Haber ve Video Haber Jürisi: Faruk Bildirici, Ali Duran Topuz, Banu Güven, Candan Yıldız, Nezahat Doğan, Mehmet Ali Çelebi.

Kürtçe Haber Jürisi: Ramazan Ölçen, Nergîz Îsmaîl, Bişar Turgut, Hatice Kamer, Münevver Karademir.

Kadın Haberciliği Jürisi: Dilek Arjin Öncel, Bircan Değirmenci, Derya Ceylan, Elif Ekin Saltık, Gülfen Karataş.

Fotoğraf Jürisi: Ramazan Öztürk, Beritan Canözer, Salih Yeşil, Özcan Yaman, Murat Baykara.

Karikatür Jürisi: Kemal Gökhan Gürses, Ronî Batte, Erceren.

Başvuru adresleri

e-posta: [email protected]

Telefon: 0 212 252 83 99 Fax: 0 212 252 83 90

Adres: Şehit Muhtar Mahallesi Bekâr Sokak No: 7/3 Beyoğlu/İstanbul

(HA)