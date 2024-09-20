Musa Anter'in oğlu Anter Anter yaşamını yitirdi

Diyarbakır'da 20 Eylül 1992'de öldürülen gazeteci-yazar Musa Anter’in oğlu Anter Anter bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Anter Anter, Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Sitîlîlê (Akarsu) mahallesindeki evinin banyosunda hayatını kaybetmiş bir halde bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan muayyenin ardından Anter Anter’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Anter Anter'in cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anter Anter, babası Musa Anter'in katledilmesinin 32'nci yılında hayatını kaybetti.

Bugün akşam saatlerinde Musa Anter’in Nusaybin’deki kabri başında anma düzenlenecekti.

Musa Anter davasında gerekçeli karar açıklandı

(RT)