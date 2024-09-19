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Yayın Tarihi: 19 Eylül 2024 10:33
 ~ Son Güncelleme: 19 Eylül 2024 10:43
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31. Musa Anter Gazetecilik Ödüllerini kazananlar açıklandı

Musa Anter Ödülleri bu yıl Cengiz Anıl Bölükbaş, Dilan Babat, Müjdat Can, Silava Ebdulrehman Mihemed Emîn, Rahime Karvar ve Halil İbrahim Çoban'a gitti.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
31. Musa Anter Gazetecilik Ödüllerini kazananlar açıklandı

Diyarbakır'da 20 Eylül 1992'de öldürülen gazeteci-yazar Musa Anter anısına her yıl düzenlenen Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri'ni kazananlar açıklandı.

‘Türkçe Haber’ dalında ödül T24’ten Cengiz Anıl Bölükbaş’a “İliç’te göçüğe giden yol: Siyanür sızdırdı, ruhsatı iptal edilmedi, vergi borcu silindi, kârlarını katladı” haberiyle gitti.

‘Video Haber’ dalında ise ödüle layık haber bulunmadı ancak, JINNEWS’ten Dilan Babat’ın çektiği ‘Konuş Sen Nerelisin?’ görüntüsüne ‘Jüri Özel Ödülü’ verildi.

‘Fotoğraf’ kategorisinde Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Müjdat Can’ın fotoğrafını birincilik ödülüne layık gördü.

‘Kürtçe Haber’ dalında; Hawar Haber Ajansı’ndan (ANHA) Silava Ebdulrehman Mihemed Emîn “Çîrokek sûdwergir a ziman û têkoşîna azadiyê” başlıklı haberi ile ödül aldı.

‘Kadın Haberciliği’ dalında ise; Kadın İşçi muhabiri Rahime Karvar’ın tarım işçisi kadınların yaşadıklarına odaklanan haber dizisi ödüle layık görüldü.

‘Karikatür’ yarışmasında ise birinciliğe değer bir eser bulmazken, Halil İbrahim Çoban’a Mansiyon ödülü verildi.

Onur Ödülü bu yıl; direnen gazeteciler şahsında Türkiye’nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) 23 Ağustos’ta düzenlediği SİHA saldırısıyla öldürdüğü gazeteciler Gulistan Tara ile Hero Bahaddîn anısına verildi. Ayrıca İran’da idam cezasına çarptırılan kadın hakları savunucusu ve Kürt gazeteci Pexşan Ezîzî’yi de Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Ödüller, 22 Eylül Pazar günü Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde Saat: 18:30’da düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

Ödül komitesinde jüri şöyleydi:

Türkçe haber ve video: Banu Güven, Faruk Bildirici, Candan Yıldız, Ali Duran Topuz, Nezahat Doğan, Mehmet Ali Çelebi

Fotoğraf: Ramazan Öztürk, Beritan Canözer, Salih Yeşil, Özcan Yaman ve Murat Baykara

Kürtçe Haber: Ramazan Ölçen, Nergîz îsmail, Bişar Turgut, Hatice Kamer, Münevver Karademir

Gurbetelli Ersöz Kadın Haberciliği: Dilek Arjin Öncel, Bircan Değirmenci, Derya Ceylan, Elif Ekin Saltık, Gülfen Karataş

Karikatür: Kemal Gökhan Gürses, Ronî Batte, Erceren

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Musa Anter musa anter gazetecilik ödülleri
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