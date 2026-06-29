TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 29.06.2026 17:31 29 Hezîran 2026 17:31
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 29.06.2026 17:35 29 Hezîran 2026 17:35
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Platforma Jinan a Enqereyê li dijî NATOyê çalakiyek li dar xist

Endamên Platforma Jinan, li dirêjahiya Kolana Konurê balafirên kaxizî yên ku li ser wan “Netirse, ev balafir ji kaxizê ye” nivîsandî, firandin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Platforma Jinan a Enqereyê li dijî NATOyê çalakiyek li dar xist

Platforma Jinan a Enqereyê, beriya lûtkeya NATOyê ya ku tê plankirin di 7-8ê Tîrmehê de li Enqereyê pêk were, bi balafirên kaxizî çalakiyek li dar xist.

Endamên Platforma Jinan, li dirêjahiya Kolana Konurê balafirên kaxizî yên ku li ser wan “Netirse, ev balafir ji kaxizê ye” nivîsandî, firandin.

Platformê di nava balafirên kaxizî de ev nivîs, nivîsiye:

“Netirse, ev balafir ji kaxizê ye! Lê belê polîtîkayên şer ên NATOyê, bombeyan li ser mirovan de dibarînin. Jin û LBGTÎ+ dibêjin ‘na ji NATOyê re’! 

Platforma Jinan a Enqereyê”

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
NATO jin LGBTİ +
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê