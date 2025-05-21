Ankara Çankaya'da öldürülen köpek için ‘yaşam nöbeti’

Çankaya Belediyesi tarafından dün sabah (20 Mayıs) saatlerinde yapılan “hayvan toplama” çalışması sırasında anestezi uygulanan bir köpek, akşam saatlerine kadar uyanamadı.

Veteriner kliniğine kaldırılan köpek, müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Veteriner hekim tarafından imzalanan epikriz raporunda, "Hastanın anamnezinden ve klinik seyrinden yola çıkılarak yapılan değerlendirmede anestezik maddeye bağlı kardiyovasküler ve respiratorik sendrom geliştiği düşünülmektedir," ifadelerine yer verildi.

Hayvan hakları savunucuları, Çankaya Belediyesi’nin bu tutumu uzun süredir sürdürdüğünü ve sokakta yaşayan hayvanların yaşam haklarını ihlâl ettiğini söylüyor.

Hayvan hakları savunucularına müdahale

Hayvan hakları savunucusu ve gazeteci Gökhan Mezarcı, yaşananları şöyle anlattı:

“Birlik Mahallesi’nde yaşayan, Çankaya Belediyesi’nin sorumluluk alanında olan bir köpek dün iki-üç kez üst üste tüf tüfle vuruldu. Gönüllüler köpeği veterinere götürmek istedi; ancak buna da izin verilmedi. Sonrasında ise köpek hayatını kaybetti. Yerel gönüllüler, köpeğin cesedini de alıp belediye binası önünde eyleme başladı. Dün geceden beri burada eylemlerini sürdürüyorlar. Ancak az evvel yapılan polis müdahalesi ile gözaltına alınmak istendik ve bazı hayvan hakları savunucuları yerlerde sürüklendi. Köpeğin cesedini de aldılar.

“Öldürdükleri köpek yaşlı ve yıllardır ona bakan bir gönüllüsü var. Arkadaşlarımız ‘Anestezi atmayın, ölür’ demelerine rağmen kimse dinlememiş. Çöp gibi atmışlar kamyonlarına.

“Polis müdahalesinden önce belediye görevlileri de beni engellemeye çalıştı. Basın kartımı göstermeme, DİSK Basın-İş’li olduğumu söylememe rağmen görüntü almamı engellediler ve çekim yapmamam için ellerinden geleni yaptılar. Belediyenin önünde onlarca insan bekliyor, Çankaya Belediyesi ise her zaman yaptığı gibi kafasını dahi çevirmiyor.”

• Köpeğin ölümüyle ilgili bilgi almak için ulaştığımız Çankaya Belediyesi, bizi iki farklı birime yönlendirdikten sonra geri dönüş yapacaklarını bildirdi; ancak şu ana kadar herhangi bir açıklamada bulunmadı. (TY)