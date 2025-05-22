Sinemacı Emin Alper’den Çankaya Belediyesi önünde açıklama

Yönetmen Emin Alper, dün (21 Mayıs) CHP’li Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği Sinema Atölyesi Film Söyleşileri'ne katıldı.

Program kapsamında “Abluka” (2015) filmi gösterilen Alper, Çankaya Belediyesi’nin yetki alanında öldürülen Tobby isimli köpekle ilgili hayvan hakları savunucularıyla birlikte açıklama yaptı.

Köpek katliamını konu alan filminin gösterimi öncesi böyle bir olayın yaşanmasını “acı bir ironi” olarak değerlendiren Alper, şöyle konuştu:

“Bugün İstanbul’dan, Abluka filmimizin gösterimi için geldik. Yolda, dün gerçekleşen çok üzücü olayla ilgili bilgi aldık. Ne acı bir ironidir ki, filmimiz ‘Abluka’ da bir köpek katliamını konu alıyor. Böyle bir olayın üzerine sessiz sedasız film gösterimi yapmamız düşünülemezdi. Arkadaşlarımızın desteğiyle bunu bir protestoya dönüştürdük. Yaşam aktivisti arkadaşlarımız zaten gerekli açıklamayı yaptılar. Ben de bir kez daha Katliam Yasası’na karşı olduğumu güçlü bir şekilde dile getiriyorum ve CHP belediyelerini de Özgür Özel’in verdiği sözü tutmaya ve bu yasayı uygulamamaya davet ediyorum.”

Açıklama esnasında sık sık “Katil AKP, işbirlikçi CHP” sloganı atıldı.

🔴 Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte filmi gösterilen yönetmen Emin Alper: 🗣️ “Ne acı bir ironidir ki, filmimiz ‘Abluka’ da bir köpek katliamını konu alıyor. Böyle bir olayın üzerine sessiz sedasız film gösterimi yapmamız düşünülemezdi. Arkadaşlarımızın desteğiyle… pic.twitter.com/ZsOw862TuC

Emin Alper hakkında

Yönetmen, senarist, yapımcı ve akademisyen.

Liseyi Ankara Fen Lisesi’nde bitirip Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümüne girdi; fakat iki yıl sonra tekrar sınava girip aynı üniversitenin iktisat bölümüne geçti. Boğaziçi Üniversitesi’nde iktisat ve tarih okudu. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde (ATA) Modern Türkiye Tarihi üzerine doktorasını aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde akademisyenlik de yapan Alper’in en bilinen filmleri arasında “Tepenin Ardı”, “Abluka” ve “Kurak Günler” yer alıyor. 2022 yapımı son filmi “Kurak Günler”, 75. Cannes Film Festivali'nin ‘Belirli Bir Bakış' (Un Certain Regard) bölümünde gösterildi.

Film, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Müzik başta olmak üzere toplam dokuz ödüle değer görüldü.

Alper, Kurak Günler ile ilgili 8 Aralık 2022'de yaptığı açıklamada Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın senaryoda değişiklik yapıldığı için filme verdiği maddi desteği çektiğini ve parayı faiziyle geri istediğini duyurdu. Bu kararın gerekçesinin ise filmdeki LGBTİ+ karakterle ilgili olduğu öne sürüldü.

Sinema ve siyaset üzerine Tarih ve Toplum, Birikim, Mesele, Altyazı Sinema Dergisi ve Görüntü gibi dergilerde yazıları da yayımlanan Alper, 1974, Ermenek, Karaman doğumlu. (TY)