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Yayın Tarihi: 1 Ağustos 2025 16:40
 ~ Son Güncelleme: 1 Ağustos 2025 16:49
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Çankaya Belediyesi yine sokaktaki köpekleri topladı: "Gözümüzde AKP'den farkı yok"

“CHP bu süreçte, bize ‘Bizim belediyelerimiz köpek toplamayacak’ diye defalarca söz vermedi mi?”

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Görseli Büyüt
Çankaya Belediyesi yine sokaktaki köpekleri topladı: "Gözümüzde AKP'den farkı yok"

CHP’li Ankara Çankaya Belediyesi, bugün Kırkkonaklar Mahallesi’nde yaşayan çok sayıda köpeği topladı.

Toplama işlemi sırasında mahalle sakinlerinin uzun süredir bölgede yaşadığını belirttiği köpekler, belediyeye ait araçlarla götürüldü.

Duruma tepki gösteren bazı yurttaşlar, köpeklerin hasta olmadığını, kimseye zarar vermediklerini ve mahalleliler tarafından beslendiklerini söyledi.

Toplama işlemiyle ilgili belediyeyi arayan yurttaşlara, köpekler hakkında “şikâyet” olduğu yanıtı verildi. Ancak hangi gerekçeyle ve hangi prosedüre dayanılarak işlem yapıldığı konusunda net bilgi paylaşılmadı.

Çankaya Belediyesi’nin 20 Mayıs 2025’te gerçekleştirdiği “hayvan toplama” çalışması sırasında da anestezi uyguladığı bir köpek, akşam saatlerine kadar uyanamamış ve kaldırıldığı veteriner kliniğinde yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirmişti.

“AKP’den farkları yok”

bianet’e konuşan mahalle sakinlerinden biri süreci şöyle anlattı:

“Belediye görevlileri mahallede uzun süre devriye gezdi, amaçları tüm köpeklerizi toplamaktı. Toplamanın nedenini öğrenmek için belediyeyi aradık, bize sadece bir köpeğe dair şikâyet olduğu söylendi. Ne somut bir gerekçe sunuldu ne de ikna edici bir açıklama yaptılar. Oysa bu köpekler mahallemizin parçası, son derece uysal ve kimseye zarar vermeyen hayvanlar. Ellerinde hiçbir kanıt olmadan toplama yaptılar. Isırma olayı yaşandığı iddia ettiler; ama böyle bir olay olmadı. Daha önce bayıltılarak aldıkları köpek ise mahallenin en ürkek ve sakin köpeklerinden biriydi. Belediyede konuştuğum bir yetkili, ‘Yasa gereği köpekleri toplamak zorundayız,’ dedi.

“CHP bu süreçte, bize ‘Bizim belediyelerimiz köpek toplamayacak’ diye defalarca söz vermedi mi? Mitinglerde hayvanlara dair güvence sunmadılar mı? Şimdi polis eşliğinde gelip köpeklerimizi bayıltarak araçlara yüklüyorlar. CHP gerçekten bizden bir oy daha alabileceğini mi sanıyor? Başları sıkıştığında hayvan, insan, kadın, çocuk, gökkuşağı demeyi biliyorlar. Ama en temel hak olan yaşama hakkını herhangi bir canlıya layık görmedikleri sürece, bizim gözümüzde AKP’den bir farkları kalmıyor.”

Konuyla ilgili ulaştığımız Çankaya Belediyesi “Bir vatandaşın şikâyeti üzerine topladık,” diyerek köpeklerin herhangi bir somut gerekçe olmaksızın toplandığını teyit etti.

Köpeklerin nereye götürüldüğünü öğrenmek için aradığımız Çankaya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi de telefonlarımıza yanıt vermedi.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
çankaya belediyesi Ankara chp'li belediyeler Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun sokaktaki köpekler
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet LGBTİ+ haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından...

bianet LGBTİ+ haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

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