Akran zorbalığıyla mücadelede aile, okul ve medyaya yol haritası

Akran zorbalığıyla mücadelede çocukların sosyal çevresini bütüncül biçimde ele alan “Akran Zorbalığı Belirtilerini Gözleme ve Önleme Rehberi” yayımlandı. Enstitü Sosyal imzasını taşıyan rehber, akran zorbalığını yalnızca mağdur ile fail arasındaki bireysel bir mesele olarak değil; okul iklimini, çocukların ruh sağlığını ve öğrenme ortamını etkileyen çok katmanlı bir toplumsal sorun olarak değerlendiriyor.

Çalışma, zorbalık ortaya çıktıktan sonra müdahale etmeye değil, riskleri erken aşamada fark ederek önleyici ve koruyucu adımları güçlendirmeye odaklanıyor.

Üç temel eksen: aile, okul ve medya

Rehber, çocukların içinde bulunduğu sosyal ekosistemi üç ana başlık altında inceliyor: aile, okul ve medya. Aile bölümünde, zorbalık davranışını doğurabilecek ev içi ön belirtilerin gözlemlenmesi hedeflenirken; okul bölümünde zorbalığa tolerans göstermeyen, kapsayıcı ve güvenli bir topluluk inşa edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Medya bölümünde ise zorbalığı normalleştiren dilin, ayrımcı söylemlerin ve güç hiyerarşilerinin görünür kılınarak dönüştürülmesi amaçlanıyor. Böylece rehber, yalnızca çocukların değil, onların etkileşim içinde olduğu tüm çevrenin sorumluluğuna işaret ediyor.

Risk düzeylerine göre yol haritası

Rehberin öne çıkan yönlerinden biri, aile ve okul başlıklarında yer verilen belirti ve davranışların düşük, orta ve yüksek risk düzeylerine göre sınıflandırılması. Bu yaklaşım sayesinde ebeveynler, öğretmenler ve okul yöneticileri; hangi davranışın gelişimsel süreç içinde değerlendirilebileceğini, hangisinin ise dikkatle izlenmesi ya da profesyonel destek gerektirdiğini daha net ayırt edebiliyor.

Rehberde, özellikle yüksek risk düzeyindeki davranışlarda okul rehber öğretmeni, çocuk psikoloğu ya da çocuk ve ergen psikiyatristi gibi uzmanlardan destek alınması öneriliyor.

Aile ve okul için somut uyarılar

Aile bölümünde; başkalarını aşağılama, alay etme, başkasının eşyasını izinsiz alma ya da başkaları üzerinde güç kurma eğilimi gibi davranışların erken uyarı işareti olabileceğine dikkat çekiliyor.

Okul bölümünde ise hakaret, lakap takma, tehdit yoluyla eşya alma, arkadaşına ödevini zorla yaptırma ve dışlama gibi davranışlar risk basamaklarıyla birlikte ele alınıyor. Müdahalede ceza odaklı değil, onarıcı ve önleyici yaklaşım öne çıkarılıyor.

Medyanın dili de belirleyici

Rehberde medya içeriklerine de özel bir yer ayrılıyor. Dizi, film ve haberlerde şiddetin cezasız ya da ödüllendirilen bir davranış gibi sunulmasının, zorbalığı besleyen kültürel zemini güçlendirdiği belirtiliyor.

Bu nedenle şiddet içeriklerinin hukuki ve sosyal sonuçlarının görünür kılınması, sansasyonel haber dilinden kaçınılması ve çocukların ekran başında olduğu saatlerde şiddet içeriklerinin sınırlandırılması öneriliyor.

Rehberin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

(NÖ)