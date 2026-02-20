"Zorbalıkla mücadelede şefkatli sınıflar” rehberi yayında

Zorbalıkla mücadelede çocukları değil yetişkin sorumluluğunu merkeze alan bir rehbere Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Uzmanı Ceren Suntekin, imza attı. Şefkatli ve hak temelli bir bakış sunan “Zorbalıkla Mücadelede Şefkatli Sınıflar” rehberi CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklendi.

20 KASIM ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ “Zorbalıkla Mücadelede Şefkatli Sınıflar” sergisi başlıyor

Güvenli alan, empati ve tutarlı politikalar

Okullarda ve öğrenme alanlarında somut olarak kullanılabilecek pek çok öneri ve kaynak içeren bu rehberde, kavramsal çerçeve, tanımlamalar, öneriler, somut çözüm yolları ve proje kapsamındaki görsel çalışmalar yer aldı.

Öte yandan rehberde, sınıf içinde güvenli alan oluşturma, empati temelli iletişim ve okul genelinde tutarlı politika geliştirme gibi başlıklar ve uygulamaya ilişkin araçlar yer buldu.

Rehberde öne çıkanlar;

Önleme: Sınıf kurallarının birlikte belirlenmesi, kapsayıcı dil, ilişki temelli sınıf yönetimi Erken uyarı: Zorbalık türleri ve risk işaretleri (dışlama, siber zorbalık, güç dengesizliği vb.) Müdahale: Olay anı güvenliği, mağdurun desteklenmesi, tanıkların rolü, faille onarıcı yaklaşım İzleme: Olay sonrası takip, aile iletişimi, kayıt ve değerlendirme süreçleri Okul politikası: Tüm okulda ortak çerçeve, öğretmenler arası koordinasyon, rehberlik servisi işbirliği

Rehberin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

(NÖ)