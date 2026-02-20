ENGLISH KURDÎ
ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 20.02.2026 11:16 20 Şubat 2026 11:16
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.02.2026 11:32 20 Şubat 2026 11:32
Okuma Okuma:  1 dakika

"Zorbalıkla mücadelede şefkatli sınıflar” rehberi yayında

Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Uzmanı Ceren Suntekin tarafından hazırlanan rehber; mucize çözümler vaat etmeden, yetişkinleri "kurtarıcı" pozisyonuna yerleştirmeden sınırlılıklarla birlikte, çocuklarla kurduğumuz ilişkinin dönüştürücü gücünü hatırlatıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Ceren Suntekin

Zorbalıkla mücadelede çocukları değil yetişkin sorumluluğunu merkeze alan bir rehbere Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Uzmanı Ceren Suntekin, imza attı. Şefkatli ve hak temelli bir bakış sunan “Zorbalıkla Mücadelede Şefkatli Sınıflar” rehberi CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklendi.

20 KASIM ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ
13 Kasım 2025

Güvenli alan, empati ve tutarlı politikalar

Okullarda ve öğrenme alanlarında somut olarak kullanılabilecek pek çok öneri ve kaynak içeren bu rehberde, kavramsal çerçeve, tanımlamalar, öneriler, somut çözüm yolları ve proje kapsamındaki görsel çalışmalar yer aldı.

Öte yandan rehberde, sınıf içinde güvenli alan oluşturma, empati temelli iletişim ve okul genelinde tutarlı politika geliştirme gibi başlıklar ve uygulamaya ilişkin araçlar yer buldu.

Rehberde öne çıkanlar;

Önleme: Sınıf kurallarının birlikte belirlenmesi, kapsayıcı dil, ilişki temelli sınıf yönetimi

Erken uyarı: Zorbalık türleri ve risk işaretleri (dışlama, siber zorbalık, güç dengesizliği vb.)

Müdahale: Olay anı güvenliği, mağdurun desteklenmesi, tanıkların rolü, faille onarıcı yaklaşım

İzleme: Olay sonrası takip, aile iletişimi, kayıt ve değerlendirme süreçleri

Okul politikası: Tüm okulda ortak çerçeve, öğretmenler arası koordinasyon, rehberlik servisi işbirliği

Rehberin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

(NÖ)

zorbalık akran zorbalığı okulda ayrımcılık empati
Sayfa Başına Git