Ahbap soruşturması: 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı

*Bunlardan 28'i "örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlarından tutuklandı. Ahbap Derneği'nin ve bazı şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konuldu.

*12 Temmuz'dan bu yana düzenlenen operasyonlarda dernek kurucusu Haluk Levent ve internet yayıncısı Oğuzhan Uğur dahil toplam 54 kişi gözaltına alındı.

*MASAK raporlarında bağışların şans oyunları hesaplarına aktarılarak bahis oynandığı, yüksek para kayıpları yaşandığı ve zincirleme tapu devir işlemleri yapıldığı iddia ediliyor.

*İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'nde toplanan bağışların kişisel hesaplara aktarıldığı iddiasıyla yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması yürütüyor. Soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrıldı.

Ahbap Derneği bünyesinde toplanan bağışların şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması derinleşiyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülen soruşturma kapsamında, aralarında gazeteci ve sanatçıların da bulunduğu 5 isim ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir safhaya geçildi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla sürdürülen incelemeler kapsamında; Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

MASAK raporu iddiaların odak noktasında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve soruşturma dosyasına giren MASAK raporlarında detaylar yer aldı.

Teknik ve fiziki takip ile hesap hareketleri incelemeleri sonucunda; şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Raporda; toplanan bağışların şans oyunları hesaplarına aktarılarak bahis oynandığı, yüksek miktarlarda para kaybedildiği ve kısa süre içerisinde zincirleme tapu devir işlemleri yapıldığı iddialarına yer verildi.

İlk operasyon dalgaları: Haluk Levent tutuklandı

12 Temmuz'da düzenlenen ilk operasyon dalgasında, Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmış, devam eden çalışmalarda bu sayı 26'ya yükselmişti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Haluk Levent dâhil 14 kişi tutuklanırken 11 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Soruşturmanın ikinci dalgasında ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi daha yakalanmış, adliyeye sevk edilenlerden 4'ü tutuklanmıştı.

Oğuzhan Uğur da tutuklananlar arasında

Soruşturmanın genişleyen halkasında gözaltına alınan internet yayıncısı Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilanço: 28 tutuklama ve el koyma kararı

Son tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 54 şüpheliden, dernek kurucusu Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur’un da aralarında yer aldığı 28 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli süreç devam ederken, karar doğrultusunda Ahbap Derneği'nin ve bazı şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konuldu.

(EMK)