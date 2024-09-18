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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 18 Eylül 2024 11:55
 ~ Son Güncelleme: 18 Eylül 2024 13:27
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Ayvalık Uluslararası Film Festivali başladı

Festivalin açılış filmi “Baba” üçlemesi ile tanınan Francis Ford Coppola’nın yönettiği ve 2024’ün merakla beklenen filmlerinden “Megalopolis” oldu.

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Görseli Büyüt
Ayvalık Uluslararası Film Festivali başladı
Fotoğraf: Ayvalık Uluslararası Film Festivali

Seyir Derneği ve Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali, dün akşam (17 Eylül) Büyük Park Amfitiyatro’da gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

22 Eylül’de sona erecek festivalin açılış kokteylinde Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin konuştu. Ergin “Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali, Türkiye’deki önemli festivaller arasındaki yerini sağlamlaştırıyor. Böylesine önemli bir festivalle sinema kültürüne, akademik çalışmalara ve festival takvimine katkı sağladığımız için mutluyuz,” dedi.

Festival direktörü Azize Tan, açılış konuşmasında, “Her yıl bu salonun daha da dolduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Önümüzdeki hafta boyunca Ayvalık sokakları sinemaseverlerle dolacak ve hepimizi film tartışmaları yaparken göreceğiz,” diyerek destekçilere ve izleyicilere teşekkür etti.

Tan, konuşmasında ayrıca festivalin Genç Sinema Programı’ndan bahsetti. Programa başvuranlar arasından başta sinema bölümünde okuyan ya da üniversitelerin sinema kulüplerine üye olan öğrencilere öncelik verilerek 32 öğrenci seçildi. Bu sayede festivale katkı sunmak isteyen üniversite öğrencileri ekibe dahil oldu. Program kapsamında Kültür İçin Alan desteğiyle bu yıl İsveç’ten de dört öğrenci Ayvalık’a geldi.

"Yeni Bir …" Ödülü

Binin üzerinde izleyicinin katıldığı ve biletlerin tükendiği açılış töreninde "Yeni Bir …" Ödülü sahiplerini buldu.

Seçici kurul üyeleri Belmin Söylemez, Ali Aga, Anna Maria Aslanoğlu, Asu Maro ve Nezaket Erden, bu yıl “Yeni Bir Kurgucu” ödülünü “Büyük Kuşatma” filmiyle Lisa Aksel Ayhan'a verdi. Ayhan, ödülünü Mey|Diageo Kültür Sanat Danışmanı Banu Zeytinoğlu’ndan aldı. 75 bin TL değerindeki ödül, kariyerinin başındaki yetenekli isimlere veriliyor.

"Lisa Aksel Ayhan" mahlasını kullanan Sinan Kesova, “Büyük Kuşatma” filminin yönetmenliği ve ortak senaristliğini de üstleniyor. Aksel, mahlas kullanmasının nedenini Türkiye’de bağımsız sinema yapmak isteyenlerin yaşadığı zorluklarla açıkladı:

"Lisa Aksel Ayhan elbette var olmayan bir karakter. Bağımsız sinema yaptığımız için birçok işi kendimiz yapmak zorunda kalıyoruz. Jenerikte aynı isimlerin tekrar tekrar görünmesi kötü bir izlenim bırakabiliyor. Bu yüzden kurgu için bir mahlas kullanmaya karar verdim. Ayrıca bu vesileyle Ayhan Ergürsel’i anmak istiyorum; kendisi hem benim hem de çalışma arkadaşlarım için büyük bir anıya ve etkiye sahipti.

Kesova’nın yazıp yönettiği Büyük Kuşatma, 19 Eylül Perşembe günü saat 21.00’da Vural Sineması’nda gösterilecek. Gösterimde, Kesova'nın yanı sıra senarist Arda Ekşigil, oyuncular Alp Öyken ve Asiye Dinçsoy, yapımcılar Alara Hamamcıoğlu ve Ilgım Coşar da katılacak.

Açılış töreni, Francis Ford Coppola’nın yönettiği "Megalopolis" filminin gösterimi ile son buldu.

Megalopolis hakkında

“Baba” (The Godfather) üçlemesi ile tanınan Francis Ford Coppola'nın yönetmenliğini üstlendiği “Megalopolis”, Cannes 2024 Festivali'nin en çok beklenen yapımlarından biriydi. ABD’li yönetmen basına verdiği demeçlerinde 1970'lerden beri bu fikir üzerinde çalıştığını ve filmin, kariyerinin son filmi olacağını söyledi. Öyle ki Coppola, film için kişisel servetinden 120 milyon dolar bütçe ayırdı.

Filmde Adam Driver, Cesar Catalina adlı “dahi” bir mimarı canlandırıyor. Catalina, Yeni Roma adlı ütopik bir şehrin planlamacısı olmayı hayal etse de yapmak istediği iş hem yöneticiler hem de belirli bir zümre tarafından küçümseniyor. Kentin arkaik ve bireyci politikalar izleyen belediye başkanı Franklyn Cicero (Mayor Cicero), Catalina'nın hayalini baltalayan kişi olarak karşımıza çıkıyor.

Laurence Fishburne’ün (Matrix’in Morpheus’ü) anlatımıyla aktarılan fütüristik Roma masalı, Hollywood sinemasının devlerinden birinin günümüz Amerikası'na eleştirel bir bakış sunduğu bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Filmde, çöküşün eşiğindeki kentin zenginleri, zevk içinde yaşamlarını sürdürseler de kısa sürede kibirlerine ve birbirlerine yenilmeye başlıyorlar.

Film pek çok açıdan modern bir estetik sergilese de, özel efektlerin büyük kısmı “eskide kalmış” havası veriyor. Filmde ayrıca beyaz ve erkek bakış açısı da derinden hissediliyor.

Gösterimler

Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin gösterimleri, Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık, İsmet İnönü Kültür Merkezi, ASKEV Sera ve Kırlangıç Ayvalık’ta gerçekleştiriliyor.

Biletler tam 150 TL, indirimli 100 TL olarak satılırken, ASKEV Sera ve Kırlangıç Ayvalık’taki gösterimler ücretsiz olacak.

Programla ilgili detaylı bilgi için tıklayın. (TY)

2024 Ayvalık Uluslararası Film Festivali AYUFF2024 azize tan Megalopolis
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba"...

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

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/haber/ayvalik-film-festivalinde-gosterilecek-turkiye-yapimlari-belli-oldu-299123
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30 Temmuz 2024
/haber/ayvalik-uluslararasi-film-festivalinin-programindaki-ilk-filmler-belli-oldu-298004
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