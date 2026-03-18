HABER
YT: Yayın Tarihi: 18.03.2026 10:26 18 Mart 2026 10:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.03.2026 10:40 18 Mart 2026 10:40
Okuma Okuma:  2 dakika

Trump’ın VOA’yı kapatması yasa dışı

ABD’de bir federal yargıç, Trump’ın Voice of America'yı (VOA) kapatmasının yasa dışı olduğuna karar verdi. Faaliyetlerinin yeniden başlatılmasına hükmetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Trump’ın VOA’yı kapatması yasa dışı

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin devlet bütçesiyle finanse edilen ve bir yıl önce fiilen kapatılan "Amerika'nın Sesi (Voice of America-VOA)" haber kuruluşunun faaliyetlerini yeniden başlatmasına hükmetti.

ABD Bölge Yargıcı Royce Lamberth, ABD Küresel Medya Ajansına (USAGM), VOA'nın yeniden yayına başlaması için bir hafta içinde kapsamlı plan sunma talimatı verdi.

VOA Direktörü Kari Lake'in, haber kuruluşunda görev yapan gazetecileri işten çıkarmaya yetkisi bulunmadığını kaydeden Yargıç Lamberth, VOA'nın faaliyetlerinin yeniden başlatılmasına ve idari izinli olan yüzlerce çalışanın yeniden işe başlamasına hükmetti.

Lamberth, idari izne çıkarılan çalışanların en geç 23 Mart'a kadar işlerine dönmesi gerektiğini belirtti.

VOA, Trump'ın kapatma emri vermesinden bu yana asgari personel kadrosuyla faaliyet gösteriyordu.

Trump'tan "VOA'in bütçe ve personelini azaltma" kararı

ABD Başkanı Donald Trump, başta VOA olmak üzere, ABD hükümetince finanse edilen bazı medya kuruluşlarında, bütçe ve personel sayısının düşürülmesi kararını vermişti.

Buna göre, Ajansa bağlı medya kuruluşlarının bütçelerinde kesintiye gidileceği ve personel sayısının azaltılacağı belirtilmiş, ardından 17 Mart 2025'te VOA'da çalışan gazetecilerin idari izne çıkarıldığı ifade edilmişti.

VOA çalışanları, 22 Mart 2025'te kurumla ilgili alınan söz konusu kararların "hukuka aykırı" olduğu gerekçesiyle Trump yönetimine dava açtıklarını duyurmuştu.

ABD mahkemesi, 22 Nisan 2025'te Başkan Trump yönetiminin devlet bütçesiyle finanse edilen VOA haber kuruluşunu kapatma çabalarının durdurulması gerektiğine hükmetmişti.

Washington yönetimince finanse edilen bazı medya kuruluşlarında, bütçenin ve çalışan sayısının azaltılması adına atılan adımlar doğrultusunda VOA bünyesindeki 600 kişinin işine son verilmişti.

Trump yönetimi tarafından VOA'da çalışan 532 gazeteciye işten çıkarma bildirimleri gönderilmişti.

VOA, Trump kapatmadan önce 49 farklı dilde yayın yaparak 362 milyon kişiye ulaşıyordu.

(HA)

voa voa türkçe amerikanın sesi voice of america
ilgili haberler
ULUSULARARASI AF ÖRGÜTÜ RAPORU
"Trump'ın iktidardaki ilk 100 gününde insan hakları 100 yoldan ihlal edildi"
29 Nisan 2025
/haber/trump-in-iktidardaki-ilk-100-gununde-insan-haklari-100-yoldan-ihlal-edildi-306911
BİNLERCE ÇALIŞAN İŞLERİNE GERİ DÖNECEK
ABD: Federal yargıç, Trump'ın kamunun finanse ettiği yayınları kapatma kararını kaldırdı
24 Nisan 2025
/haber/abd-federal-yargic-trump-in-kamunun-finanse-ettigi-yayinlari-kapatma-kararini-kaldirdi-306740
Trump kararnameyi imzaladı: 1500 gazeteci işten çıkarıldı
16 Mart 2025
/haber/trump-kararnameyi-imzaladi-1500-gazeteci-isten-cikarildi-305458
VOA Türkçe’ye sansür tehdidine ABD'den tepki
23 Ağustos 2023
/haber/voa-turkce-ye-sansur-tehdidine-abd-den-tepki-283095
RTÜK'ten VOA Türkçe'ye sansür tehdidi
22 Ağustos 2023
/haber/rtuk-ten-voa-turkce-ye-sansur-tehdidi-283035
ilgili haberler
ULUSULARARASI AF ÖRGÜTÜ RAPORU
"Trump'ın iktidardaki ilk 100 gününde insan hakları 100 yoldan ihlal edildi"
29 Nisan 2025
/haber/trump-in-iktidardaki-ilk-100-gununde-insan-haklari-100-yoldan-ihlal-edildi-306911
BİNLERCE ÇALIŞAN İŞLERİNE GERİ DÖNECEK
ABD: Federal yargıç, Trump'ın kamunun finanse ettiği yayınları kapatma kararını kaldırdı
24 Nisan 2025
/haber/abd-federal-yargic-trump-in-kamunun-finanse-ettigi-yayinlari-kapatma-kararini-kaldirdi-306740
Trump kararnameyi imzaladı: 1500 gazeteci işten çıkarıldı
16 Mart 2025
/haber/trump-kararnameyi-imzaladi-1500-gazeteci-isten-cikarildi-305458
VOA Türkçe’ye sansür tehdidine ABD'den tepki
23 Ağustos 2023
/haber/voa-turkce-ye-sansur-tehdidine-abd-den-tepki-283095
RTÜK'ten VOA Türkçe'ye sansür tehdidi
22 Ağustos 2023
/haber/rtuk-ten-voa-turkce-ye-sansur-tehdidi-283035
