Trump: Kral değilim

Haziran ayında ilk kez düzenlenen ve Donald Trump’ın ülkeyi daha “askeri ve otoriter” bir yöne sürüklediğini öne süren “Krallara Hayır” protestolarının ikincisi bu hafta sonu ABD genelinde yapıldı. ABD’de de yurttaşar Trump feminizm karşıtı ve LGBTGİ+ karşıtı kararnamelerine tepki gösterdi.

ERDOĞAN'IN "DOST"U ZORDA Milyonlarca Amerikalı Donald Trump diktatörlüğüne karşı sokağa çıktı: "Kral istemiyoruz"

AA'daki habere göre, Başkent Washington’a dönerken gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, protestolara ilişkin olarak, “Kral değilim. Ülkemizi harika kılmak için var gücümle çalışıyorum. Hepsi bu. Ben hiçbir şekilde kral değilim.”

dedi. Trump, ülkesine hizmet etmek için yorulmadan çalıştığını vurguladı.

Protestoları “bir şaka” olarak nitelendiren Trump, gösterilerin milyarder iş insanı George Soros ve “radikal sol” gruplar tarafından finanse edildiğini iddia etti. Kendisine yöneltilen “otoriter” suçlamalarını reddeden Trump,“Bu insanlar ülkemizi temsil etmiyor. Gösteriler çok küçük, etkisizdi ve katılanlar kontrolden çıkmış gibiydi” dedi.

ABD genelinde düzenlenen “Krallara Hayır” protestolarında yurttaşlar, demokrasiye, insan haklarına, ifade özgürlüğüne ve çevreye yönelik tehditlere dikkat çekti.

Yaklaşık 7 milyon kişi katıldı

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), ülke çapında 50 eyalette düzenlenen 2 bin 500’ü aşkın mitinge yaklaşık 7 milyon kişinin katıldığını açıkladı.

ACLU, Trump’ın Ocak ayında göreve başlamasından bu yana hükümeti yeniden şekillendiren ve demokratik normları görülmemiş bir hızla sarsan politikalarına karşı, ülke genelinde 2.600’den fazla noktada milyonlarca kişinin sokağa çıkmasını bekliyordu.

Gösteriler genel olarak şenlik havasında geçti; dev şişme figürler, kostümler ve renkli pankartlar dikkat çekti. Farklı yaş ve sosyal gruplardan oluşan kalabalıklar arasında bebek arabası süren ebeveynler, evcil hayvanlarıyla gelenler ve emekliler yer aldı.

Nasıl başladı, talepler ne? “No Kings” (Krala Hayır) protestoları, başta Donald Trump yönetimi olmak üzere devletin yürütme gücünün artmasına, otorite eğilimlerine ve “tek adam” hissine yönelme olarak algılanan gelişmelere karşı halkın çıkardığı yaygın tepkiler. .İlk büyük etkinlik 14 Haziran 2025’te gerçekleşti; bu tarih aynı zamanda Trump’ın doğum günü ve ABD Ordusu’nun 250. kuruluş yılıydı *Daha sonra 18 Ekim 2025’te ikinci büyük tur protestolar düzenlendi. *Protestolar yalnızca büyük şehirlerde değil; ülke genelinde, 50 eyalette binlerce yerde eşzamanlı gerçekleşti. Talepler· *Devletin yürütme gücünün, askeri/savunma kurumlarının ve göç/ulus güvenliği kurumlarının (örneğin U.S. Immigration and Customs Enforcement – ICE) artan rolü ve protestoculara göre bunun demokratik kontrol mekanizmalarını zayıflatması. *Yurttaşlar, Trump yönetiminin düzensiz göçmenlere yönelik baskıları, Chicago ve Los Angeles gibi kentlere ABD ordu mensuplarının konuşlandırılması, ekonomide federal harcama kesintileri gibi başlıklarda hükümetin kararlarını protesto ediyor. *“Kral” benzetmesi — protestolar ismini bu algıdan alıyor: “Biz kral değiliz” ya da “Kral’a hayır” gibi sloganlarla ifade edildi. *Göçmen hakları, ifade özgürlüğü, insan hakları, sivil özgürlükler açısından endişeler. Özellikle yürütmenin, federal ajanların ve kolluk faaliyetlerinin artması karşısında “demokrasi savunusu” olarak tanımlandı. *Bu bölümü time, politico ve AA'dan derledik.

