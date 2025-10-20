ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 20 Ekim 2025 08:32
 ~ Son Güncelleme: 20 Ekim 2025 15:32
3 dk Okuma

Trump: Kral değilim

Trump, ülkesine hizmet etmek için yorulmadan çalıştığını vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir protesto gösterisi sırasında iki grup insan karşılıklı olarak duruyor. Sağ tarafta, kırmızı pelerin ve beyaz başlıklar giymiş bir grup
Fotoğraf: AA

Haziran ayında ilk kez düzenlenen ve Donald Trump’ın ülkeyi daha “askeri ve otoriter” bir yöne sürüklediğini öne süren “Krallara Hayır” protestolarının ikincisi bu hafta sonu ABD genelinde yapıldı. ABD’de de yurttaşar Trump feminizm karşıtı ve LGBTGİ+ karşıtı kararnamelerine tepki gösterdi.

Milyonlarca Amerikalı Donald Trump diktatörlüğüne karşı sokağa çıktı: "Kral istemiyoruz"
ERDOĞAN'IN "DOST"U ZORDA
Milyonlarca Amerikalı Donald Trump diktatörlüğüne karşı sokağa çıktı: "Kral istemiyoruz"
19 Ekim 2025

AA'daki habere göre, Başkent Washington’a dönerken gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, protestolara ilişkin olarak, “Kral değilim. Ülkemizi harika kılmak için var gücümle çalışıyorum. Hepsi bu. Ben hiçbir şekilde kral değilim.”
dedi. Trump, ülkesine hizmet etmek için yorulmadan çalıştığını vurguladı.

Protestoları “bir şaka” olarak nitelendiren Trump, gösterilerin milyarder iş insanı George Soros ve “radikal sol” gruplar tarafından finanse edildiğini iddia etti. Kendisine yöneltilen “otoriter” suçlamalarını reddeden Trump,“Bu insanlar ülkemizi temsil etmiyor. Gösteriler çok küçük, etkisizdi ve katılanlar kontrolden çıkmış gibiydi” dedi.

ABD genelinde düzenlenen “Krallara Hayır” protestolarında yurttaşlar, demokrasiye, insan haklarına, ifade özgürlüğüne ve çevreye yönelik tehditlere dikkat çekti.

Yaklaşık 7 milyon kişi katıldı

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), ülke çapında 50 eyalette düzenlenen 2 bin 500’ü aşkın mitinge yaklaşık 7 milyon kişinin katıldığını açıkladı.

ACLU, Trump’ın Ocak ayında göreve başlamasından bu yana hükümeti yeniden şekillendiren ve demokratik normları görülmemiş bir hızla sarsan politikalarına karşı, ülke genelinde 2.600’den fazla noktada milyonlarca kişinin sokağa çıkmasını bekliyordu.

Gösteriler genel olarak şenlik havasında geçti; dev şişme figürler, kostümler ve renkli pankartlar dikkat çekti. Farklı yaş ve sosyal gruplardan oluşan kalabalıklar arasında bebek arabası süren ebeveynler, evcil hayvanlarıyla gelenler ve emekliler yer aldı.

Beyaz Saray, cinsiyet zamiri kullanan gazetecilerle iletişim kurmayacak
Beyaz Saray, cinsiyet zamiri kullanan gazetecilerle iletişim kurmayacak
10 Nisan 2025
Trump, trans kadınların spor müsabakalarına katılımını kısıtladı
Trump, trans kadınların spor müsabakalarına katılımını kısıtladı
6 Şubat 2025
Trump kararnameyi imzaladı: 1500 gazeteci işten çıkarıldı
Trump kararnameyi imzaladı: 1500 gazeteci işten çıkarıldı
16 Mart 2025

Nasıl başladı, talepler ne?

“No Kings” (Krala Hayır) protestoları, başta Donald Trump yönetimi olmak üzere devletin yürütme gücünün artmasına, otorite eğilimlerine ve “tek adam” hissine yönelme olarak algılanan gelişmelere karşı halkın çıkardığı yaygın tepkiler.

.İlk büyük etkinlik 14 Haziran 2025’te gerçekleşti; bu tarih aynı zamanda Trump’ın doğum günü ve ABD Ordusu’nun 250. kuruluş yılıydı

*Daha sonra 18 Ekim 2025’te ikinci büyük tur protestolar düzenlendi.

*Protestolar yalnızca büyük şehirlerde değil; ülke genelinde, 50 eyalette binlerce yerde eşzamanlı gerçekleşti.

Talepler·

*Devletin yürütme gücünün, askeri/savunma kurumlarının ve göç/ulus güvenliği kurumlarının (örneğin U.S. Immigration and Customs Enforcement – ICE) artan rolü ve protestoculara göre bunun demokratik kontrol mekanizmalarını zayıflatması.

*Yurttaşlar, Trump yönetiminin düzensiz göçmenlere yönelik baskıları, Chicago ve Los Angeles gibi kentlere ABD ordu mensuplarının konuşlandırılması, ekonomide federal harcama kesintileri gibi başlıklarda hükümetin kararlarını protesto ediyor.

*“Kral” benzetmesi — protestolar ismini bu algıdan alıyor: “Biz kral değiliz” ya da “Kral’a hayır” gibi sloganlarla ifade edildi.

*Göçmen hakları, ifade özgürlüğü, insan hakları, sivil özgürlükler açısından endişeler. Özellikle yürütmenin, federal ajanların ve kolluk faaliyetlerinin artması karşısında “demokrasi savunusu” olarak tanımlandı.

*Bu bölümü time, politico ve  AA'dan derledik.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
trump krala Hayır No King trump kararnameleri
ilgili haberler
Trump’ın petrol garantili ‘özgürlük savaşçısına’ Nobel Barış Ödülü
17 Ekim 2025
/yazi/trumpin-petrol-garantili-ozgurluk-savascisina-nobel-baris-odulu-312622
ŞARM EL-ŞEYH BARIŞ ZİRVESİ
Trump'ın Gazze planına destek ve ‘yeniden inşa’ mesajı
14 Ekim 2025
/haber/trump-in-gazze-planina-destek-ve-yeniden-insa-mesaji-312534
İsrail Meclisi'nde Trump'ı protesto eden vekillere müdahale
13 Ekim 2025
/haber/israil-meclisi-nde-trump-i-protesto-eden-vekillere-mudahale-312514
Trump Demokrat eyaletlere "asayiş" gerekçesiyle asker yığıyor
7 Ekim 2025
/haber/trump-demokrat-eyaletlere-asayis-gerekcesiyle-asker-yigiyor-312303
Hamas'ın yanıtı sonrası Trump: İsrail, Gazze’yi bombalamayı derhal durdurmalı
4 Ekim 2025
/haber/hamas-in-yaniti-sonrasi-trump-israil-gazzeyi-bombalamayi-derhal-durdurmali-312240
Trump Hamas açıklamasını görmezden geldi, pazar gece yarısına kadar süre tanıdı
4 Ekim 2025
/haber/trump-hamas-aciklamasini-gormezden-geldi-pazar-gece-yarisina-kadar-sure-tanidi-312232
Trump, Mamdani'nin seçilmesi halinde New York'u federal yardımı kesmekle tehdit etti
30 Eylül 2025
/haber/trump-mamdani-nin-secilmesi-halinde-new-york-u-federal-yardimi-kesmekle-tehdit-etti-312075
"BARIŞ" İÇİN HAMAS BUHARLAŞACAK
Trump'tan "barış planı": Netanyahu'dan kabul, Hamas'tan tepki
30 Eylül 2025
/haber/trump-tan-baris-plani-netanyahu-dan-kabul-hamas-tan-tepki-312048
Erdoğan- Trump görüşmesi dünya basınında
27 Eylül 2025
/haber/erdogan-trump-gorusmesi-dunya-basininda-311976
ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ
Trump: "Harika bir görüşmeydi"
25 Eylül 2025
/haber/trump-harika-bir-gorusmeydi-311917
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Trump’ın petrol garantili ‘özgürlük savaşçısına’ Nobel Barış Ödülü
17 Ekim 2025
/yazi/trumpin-petrol-garantili-ozgurluk-savascisina-nobel-baris-odulu-312622
ŞARM EL-ŞEYH BARIŞ ZİRVESİ
Trump'ın Gazze planına destek ve ‘yeniden inşa’ mesajı
14 Ekim 2025
/haber/trump-in-gazze-planina-destek-ve-yeniden-insa-mesaji-312534
İsrail Meclisi'nde Trump'ı protesto eden vekillere müdahale
13 Ekim 2025
/haber/israil-meclisi-nde-trump-i-protesto-eden-vekillere-mudahale-312514
Trump Demokrat eyaletlere "asayiş" gerekçesiyle asker yığıyor
7 Ekim 2025
/haber/trump-demokrat-eyaletlere-asayis-gerekcesiyle-asker-yigiyor-312303
Hamas'ın yanıtı sonrası Trump: İsrail, Gazze’yi bombalamayı derhal durdurmalı
4 Ekim 2025
/haber/hamas-in-yaniti-sonrasi-trump-israil-gazzeyi-bombalamayi-derhal-durdurmali-312240
Trump Hamas açıklamasını görmezden geldi, pazar gece yarısına kadar süre tanıdı
4 Ekim 2025
/haber/trump-hamas-aciklamasini-gormezden-geldi-pazar-gece-yarisina-kadar-sure-tanidi-312232
Trump, Mamdani'nin seçilmesi halinde New York'u federal yardımı kesmekle tehdit etti
30 Eylül 2025
/haber/trump-mamdani-nin-secilmesi-halinde-new-york-u-federal-yardimi-kesmekle-tehdit-etti-312075
"BARIŞ" İÇİN HAMAS BUHARLAŞACAK
Trump'tan "barış planı": Netanyahu'dan kabul, Hamas'tan tepki
30 Eylül 2025
/haber/trump-tan-baris-plani-netanyahu-dan-kabul-hamas-tan-tepki-312048
Erdoğan- Trump görüşmesi dünya basınında
27 Eylül 2025
/haber/erdogan-trump-gorusmesi-dunya-basininda-311976
ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ
Trump: "Harika bir görüşmeydi"
25 Eylül 2025
/haber/trump-harika-bir-gorusmeydi-311917
Sayfa Başına Git