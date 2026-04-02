Donald Trump Adalet Bakanı Pam Bondi'yi de görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü Adalet Bakanı Pam Bondi'yi görevden aldı. Aynı zamanda ABD Başsavcılığı misyonunu da yürüten en yüksek adli yetkilisinin performansından duyduğu tatminsizlik, Trump'ın, eski avukatlarından olan Pam Bondi'yi görevden almasının başlıca nedeni.

Trump, Bondi'nin görevden alınışıyla eş zamanlı olarak halen Bondi'nin yardımcısı olan Todd Blanche'ın göreve vekaleten atandığını da açıkladı.

Bondi, Trump'ın geçtiğimiz ay İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i görevden alarak yerine Markwayne Mullin'i getirmesinin ardından son zamanlarda işine son verilen ikinci kabine üyesi oldu.

60 yaşındaki Bondi'nin görevden alınmasıyla 14 aylık çalkantılı bir başsavcılık dönemi sona eriyor. Yerine gelen Blanche gibi, başkanlığı öncesinde Trump'ın davalarını takip eden avukatlar ekibinde yer alan Bondi, Başsavcılık görevinde patronunun hasmı saydığı kişilere karşı siyasi amaçlı soruşturmalar yürütmek için Adalet Bakanlığını hiçbir kurala kulak asmadan çalıştırma emirlerini yerine getirmek için çırpınıp durmasıyla biliniyordu.

Gelen avukatı, giden avukatını aratacak

Pam Bondi’nin görevden alınışı ilk bakışta Trump cephesinde bir geri adım gibi görünebilir. Ancak yerine getirilen Blanche, Pam Bondi'nin kamuoyundaki hukuksuzluklara yönelik büyük isyanı yatıştırmak amacıyla harcandığı izlenimini büyük bir hızla ortadan kaldırdı.

Trump, Demokrat kamuoyunun en fazla tepki duyduğu bakanlardan birini görevden alırken, onun yerine, daha yatıştırıcı ya da daha bağımsız bir şahsiyeti geçirmedi. Gelen, kendi eski avukatı Todd Blanche’tı. Bondi'nin yerine yardımcısını vekâleten Adalet Bakanlığının başına geçirdi.

Reuters’ın, AP’nin ve Axios’un çizdiği tabloya bakılırsa Bondi’nin gidişi bir yumuşama değil, kamuoyundaki öfkeye ondan da az aldıracak seciyedeki biriyle asıl rotaya keskin bir dönüş olarak görülüyor.

Esas neden: "Epstein dosyaları"

Trump, görev değişikliğini kendi platformu Truth Social’da kısa bir mesajla duyurdu:

“Pam Bondi artık Adalet Bakanı değil. Todd Blanche vekâleten Adalet Bakanı olarak görev yapacak. Pam büyük bir Amerikan vatanseveridir.”

Bir şükran ifadesine büründürülmüş olsa da Reuters’a göre Trump’ın kararının arkasında büyüyen bir memnuniyetsizlik vardı. Habere göre Bondi, Jeffrey Epstein dosyalarını ele alış biçimi ve Trump’ın siyasi rakiplerine karşı yeterince “agresif” davranmadığı düşüncesi dolayısıyla zaten baskı altındaydı. Pam Bondi, Trump için siyasi fayda üretmekte yetersiz kalmış görünüyordu.

Bondi’nin sonunu getiren en ağır konu Epstein Dosyaları oldu. AP’nin haberine göre Bondi, başta Epstein'in bir “müşteri listesi” olduğu imasıyla kamuoyunda beklentiyi büyüttü. Ancak daha sonra açıklanan belgelerde yeni bir şey sunulmaması ve belgelerdeki kapsamlı karartmalar, hem Demokratlarda hem de Trump yandaşları arasında tepki doğurdu.

Kongre Bondi'yi sorgulamakta kararlı

Axios’un aktardığına göre Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin kıdemli Demokratı Robert Garcia, Bondi görevden alınmış olsa da “komite önüne gelip yeminli ifade verme yükümlülüğünün sürdüğünü” söyledi. Bunun kestirme anlamı şu: Bondi gitmiş olabilir, ama Epstein dosyalarıyla ilgili Kongre baskısı bitmeyecek.

Göçmen avı ve ICE zulmü

Bondi’nin mirasını ağırlaştıran ikinci başlık göçmen avı ve ICE zulmüydü. Reuters, Bondi’nin görevden alınmasında Bakanlığında Trump’ın siyasi rakiplerine dönük soruşturmalar kadar göçmen düşmanlığı ve göçmen avı pratikleriyle de anıldığını kaydediyor.

AP’nin kurumsal bilanço haberi daha da öteye giderek Bondi dönemindeki Adalet Bakanlığının “Trump’ın kişisel ve siyasi çıkarlarına hizmet eden bir araç gibi algılandı[ğını]” aktarıyor. AP ayrıca, Bondi’nin Trump’ın hasımlarına dönük soruşturmaları bizzat takip etmesine karşın çoğunun mahkemelerde ya da büyük jüri önünde sonuçsuz kaldığını hatırlatıyor. Binlerce meslekten hukukçunun Bakanlıktaki işlerinden çıkarılması ya da ayrılmaya zorlanmasının vebali de Bondi'nin hesabına yazıldı. Özetle Bondi’nin düşüşü, tek bir skandalla ilgili değil, Adalet Bakanlığının bağımsızlığını zedeleyen bir dönemin birikmiş siyasal maliyetinin kendisine fatura edilmesinin sonucu.

Todd Blanche açık konuştu: Bondi'nin başlattığı işi sürdürecek

“Trump’ın eski avukatı” Blanche, görevi devralırken “Pam Bondi’nin başlattığı işi sürdürmeye devam edeceği[ne]" ant içti. Kopuş değil süreklilik vaat etti. Bu da Blanche’ın Adalet Bakanlığındaki dengeyi Trump'tan yana değiştirmeye yatkın birisi olduğunu düşündürüyor. İlk mesajı kamuoyu tepkisini yatıştırmaktan çok mevcut çizgiyi sertleştirmeye yöneleceği düşüncesini güçlendiriyor.

Trump'ın gözden çıkardığı ağır toplar

Bondi’nin gidişi aynı zamanda Trump’ın öne çıkarıp sonra gözden çıkardığı ağır toplar dizisine bir yenisini ekledi. Bondi, eski İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’den sonra kısa süre içinde görevden alınan ikinci üst düzey Trump yetkilisi oldu. Trump’ın çevresindekiler için ölçüt yalnızca sadakat değil; krizleri Trump’ın siyasi yararına çevirebilme kapasitesi. Bu ölçü tutmadığında, en sadık figürler bile hızla tasfiye edilebiliyor.

(AEK)