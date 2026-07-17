İran, Komele kampını bombaladı: Dokuz Peşmerge yaşamını yitirdi

Komele Politbüro Üyesi ve Askeri Komisyon Sorumlusu Abdullah Azerbar, bugün yaptığı açıklamada, "İran tarafından 6 büyük ve güçlü füze ile bombalandık. İlk belirlemelere göre en az 9 şehidimiz var" dedi.

Rûdaw’ın haberine göre Azerbar, saldırıların tamamının Zirgwêzala bölgesindeki mevzilerini hedef aldığını ve çok sayıda yaralının bulunduğunu belirterek, “şehit sayısının artmasından endişe ettiklerini” dile getirdi.

Komele Merkez Komite Üyesi, saldırın detaylarını paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:

"Ana karargahımız 6 füze ile hedef alındı ve saldırı sonrası büyük bir yangın çıktı. Füzelerden 3’ü doğrudan can kayıplarının yaşandığı binaya isabet etti. Yangın devam ettiği için yaralı sayısı ve hasarın boyutu henüz tam olarak netleşmedi."

Erbil’e yönelik 8 drone ile saldırı düzenlemişti

Kürdistan Terörle Mücadele Birimi, Erbil’deki saldırıların hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurmuştu.

Asayişten açıklama

Kürdistan Bölgesi Asayişi, bu sabah erken saatlerde Süleymaniye sınırları içerisindeki üç farklı bölgeye toplam 7 füze ile saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Asayiş’ten yapılan açıklamada, saldırıların detayları paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17 Temmuz Cuma günü sabah saat 06.20’de gerçekleştirilen saldırılarda; Zirgwêzala köyüne 4, Qısrdi köyüne 1 ve Karadağ (Qeredax) bölgesindeki Kopani Tepesi yakınlarına 2 füze isabet etmiştir. Ekiplerimiz, saldırılar sonucu meydana gelen can ve mal kayıplarının tespiti için bölgedeki incelemelerini sürdürmektedir."

İsimleri netleşti

Ayrıca şehit düşen Peşmergelerin fotoğrafları ve isimleri de belli oldu:

Kesra Rehmannejad

Ferhad Qameri

Siruş Nesri

Yasin Kianpor

Ahmed Mehmudi

Siyawan Nikixa

Reza Sadıki

Sina Seferi

Zekeriya Feqê Hesen Ağa

(FY)