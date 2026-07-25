YENİ Parti’nin Merkez Yönetim Kurulu belli oldu
YENİ Parti’nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ve görev dağılımı açıklandı.
Genel Başkan Özgür Özel tarafından belirlenen yönetim listesi, partinin ilk Parti Meclisi toplantısında kabul edildi. Yeni yönetimde örgütlenme, hukuk, yerel yönetimler, medya, halkla ilişkiler ve mali işler alanlarından sorumlu isimler belirlendi.
Özel YENİ Parti’nin genel başkanı seçildi
MYK’de kimler yer aldı?
Partinin MYK’sindeki görev dağılımı şöyle:
Genel Sekreter: Yunus Emre
Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin
İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün
Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan
Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer
Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman
Parti Sözcüsü: Zeynel Emre
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Ne olmuştu?
Özgür Özel, 2023’te genel başkan seçildiği CHP kongresinin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve getirilmesinin ardından yeni bir siyasi parti kuracağını açıklamıştı.
Özel ve beraberindeki milletvekilleri CHP’den ayrılarak YENİ Parti’nin kuruluş çalışmalarını başlatmıştı. Kurucular Kurulu tarafından genel başkanlığa seçilen Özel’in ardından partinin Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu da oluşturulmuştu.
(NÖ)