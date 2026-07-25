YENİ Parti’nin Merkez Yönetim Kurulu belli oldu

YENİ Parti’nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ve görev dağılımı açıklandı.

Genel Başkan Özgür Özel tarafından belirlenen yönetim listesi, partinin ilk Parti Meclisi toplantısında kabul edildi. Yeni yönetimde örgütlenme, hukuk, yerel yönetimler, medya, halkla ilişkiler ve mali işler alanlarından sorumlu isimler belirlendi.

Partinin MYK’sindeki görev dağılımı şöyle:

Ne olmuştu?

Özgür Özel, 2023’te genel başkan seçildiği CHP kongresinin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve getirilmesinin ardından yeni bir siyasi parti kuracağını açıklamıştı.

Özel ve beraberindeki milletvekilleri CHP’den ayrılarak YENİ Parti’nin kuruluş çalışmalarını başlatmıştı. Kurucular Kurulu tarafından genel başkanlığa seçilen Özel’in ardından partinin Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu da oluşturulmuştu.