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YT: Yayın Tarihi: 25.07.2026 13:58 25 Temmuz 2026 13:58
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.07.2026 14:03 25 Temmuz 2026 14:03
Okuma Okuma:  2 dakika

YENİ Parti’nin Merkez Yönetim Kurulu belli oldu

Özgür Özel başkanlığında ilk Parti Meclisi toplantısını yapan YENİ Parti, dokuz kişilik Merkez Yönetim Kurulu’nu belirledi. Partinin genel sekreteri Yunus Emre, sözcüsü ise Zeynel Emre oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
YENİ Parti’nin Merkez Yönetim Kurulu belli oldu
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YENİ Parti’nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ve görev dağılımı açıklandı.

Genel Başkan Özgür Özel tarafından belirlenen yönetim listesi, partinin ilk Parti Meclisi toplantısında kabul edildi. Yeni yönetimde örgütlenme, hukuk, yerel yönetimler, medya, halkla ilişkiler ve mali işler alanlarından sorumlu isimler belirlendi.

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MYK’de kimler yer aldı?

Partinin MYK’sindeki görev dağılımı şöyle:

Genel Sekreter: Yunus Emre

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan

Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer

Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman

Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

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Ne olmuştu?

Özgür Özel, 2023’te genel başkan seçildiği CHP kongresinin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve getirilmesinin ardından yeni bir siyasi parti kuracağını açıklamıştı.

Özel ve beraberindeki milletvekilleri CHP’den ayrılarak YENİ Parti’nin kuruluş çalışmalarını başlatmıştı. Kurucular Kurulu tarafından genel başkanlığa seçilen Özel’in ardından partinin Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu da oluşturulmuştu.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
yeni parti özgür özel CHP
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