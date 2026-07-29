YENİ Parti’nin ilk önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, YENİ Parti’nin tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan krizin araştırılması ve çözüm yollarının bulunması amacıyla sunduğu Meclis araştırma önergesi reddedildi.

Önerge üzerine grubu adına söz alan YENİ Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, tekstil ve hazır giyim krizine dair 3 yıl önce de uyarılarda bulunduğunu ancak taleplerinin dikkate alınmadığını söyledi. O dönemde yetkililerin kriz için "dünya konjonktüründen kaynaklı geçici bir durum" nitelendirmesi yaptığını hatırlatan Arpacı,şöyle dedi:

"Sektörün kan kaybettiğini ve yoğun bakıma doğru gittiğini söyledim. Sayın Varank lütfedip komisyonumuzu toplamadı, tekstilciyle yüz yüze gelemedi."

"Hazır giyim ihracatında 11 yıl gerideyiz"

ABD Ticaret Temsilciliği kayıtlarında Türkiye'nin ilave vergilere karşı hiçbir resmi itiraz yapmadığını belirten Arpacı, Türk tekstilcisine ihracatta %12,5 ilave vergi getirildiğine dikkat çekti. Sektördeki çöküşü çarpıcı rakamlarla gözler önüne seren Arpacı, tabloyu şu verilerle özetledi:

İstihdam kaybı: Tekstil ve hazır giyimde toplam iş gücü kaybı 500 bini aştı, sektör genelinde %35'lik bir erime yaşandı. İstihdam rakamları tekstilde 15, hazır giyimde ise tam 11 yıl önceki seviyeye geriledi.

Tekstil ve hazır giyimde toplam iş gücü kaybı aştı, sektör genelinde %35'lik bir erime yaşandı. İstihdam rakamları tekstilde 15, hazır giyimde ise tam 11 yıl önceki seviyeye geriledi. Kapanan firmalar: Sektördeki şirketlerin %15’ine denk gelen 10 bin firma kapısına kilit vurdu.

Sektördeki şirketlerin %15’ine denk gelen kapısına kilit vurdu. Pazar payı düşüşü: Türkiye'nin küresel hazır giyim pazarından aldığı pay %3’ün altına inerken, ihracat 21 milyar dolardan 16 milyar dolara geriledi. 2024 ve 2025 yıllarında küresel pazar büyürken ihracatı gerileyen tek üretici Türkiye oldu.

Türkiye'nin küresel hazır giyim pazarından aldığı pay %3’ün altına inerken, ihracat geriledi. 2024 ve 2025 yıllarında küresel pazar büyürken ihracatı gerileyen tek üretici Türkiye oldu. Etkisiz teşvikler: Farklı kurumlardan verilen 86 ayrı teşvikin karmaşık şartlar nedeniyle firmalara ulaşmadığını söyleyen Arpacı, mevcut desteklerin kriz karşısında "yara bandı bile olamayacağını" savundu.

"Enflasyon yüzünden sanayici çalışarak batıyor"

Uygulanan ekonomi politikalarının üreticiyi felakete sürüklediğini ifade eden Arpacı, mevcut faiz oranlarıyla sanayicinin sermayesini koruyabilmesi için %13,5 FAVÖK kârı üretmesi gerektiğini, ancak net kâr marjlarının %1'e kadar düştüğünü belirtti:

"Büyüme dediğiniz şey TL enflasyonu sebebiyle nominal bir şişmeden ibaret. Firmaların finansal kazançları faaliyet zararlarını karşılamıyor; yani firmalarımız çalışarak batıyor."

Sanayi kentlerinden gelen konkordato ve iflas dalgasına da değinen Arpacı, son 6 ayda 1.240 şirketin konkordato ilan ettiğini, 115 şirketin iflas ettiğini ve 3.382 şirketin tasfiye edildiğini açıkladı. Yangının tekstilden teknolojiye, inşaattan turizme kadar her sektörü sardığını ve 50 yılda inşa edilen Türk sanayisinin rekabet gücünün yok olduğunu sözlerine ekledi.

Milletvekillerinin önerge üzerindeki konuşmalarının ardından geçilen oylamada, YENİ Parti'nin tekstil sektöründeki krizin araştırılmasına yönelik önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

(EMK)