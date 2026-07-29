LGBTİ+ örgütlerinden Yeni Parti'ye yönelik hedef göstermelere tepki

LGBTİ+ örgütleri, Yeni Parti'nin parti programında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla mücadele taahhüdüne yer vermesinin ardından partiye yönelik hedef gösterme kampanyalarına ortak açıklamayla tepki gösterdi.

Kaos GL'de yayımlanan ortak açıklamada, hiçbir siyasi partinin eşitlik ilkesini ve ayrımcılık yasağını savunduğu için hedef gösterilmemesi gerektiği belirtilerek, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık yasağının demokratik hukuk devletinin temel ilkeleri arasında yer aldığı vurgulandı.

Ankara’da LGBTİ+ mekânına operasyon: 7 tutuklama

"Ayrımcılık yasağı demokratik siyasetin gereğidir"

Örgütler, açıklamada Yeni Parti'nin programında yer alan ayrımcılık karşıtı ifadelerin uluslararası insan hakları sözleşmeleri ve Türkiye'nin taraf olduğu yükümlülüklerle uyumlu olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Hiç kimsenin kimliği, cinsiyeti, cinsel yönelimi ya da cinsiyet kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğramaması demokratik siyasetin gereğidir.

LGBTİ+ örgütleri, siyasi partilerin eşit yurttaşlık ilkesini savunmasının hedef gösterme gerekçesi yapılamayacağını belirtti.

LGBTİ+ örgütlerinden Yenibosna’daki transfobik saldırıya karşı ortak açıklama

"Nefret kampanyaları şiddeti besliyor"

Açıklamada, LGBTİ+'ları ve hak savunucularını hedef alan nefret söylemlerinin toplumsal kutuplaşmayı derinleştirdiği ve şiddet riskini artırdığı ifade edildi.

Örgütler, siyasi aktörleri ve medya kuruluşlarını nefret söyleminden kaçınmaya çağırırken, kamuoyunu da eşitlik ve insan hakları ilkelerini savunmaya davet etti.

Parti programında ne var? Yeni Parti'nin yayımladığı programda, "Hiç kimse; kimliği, cinsiyeti, cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğramayacaktır" ifadesine yer veriliyor. Programda ayrıca cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla mücadele edilmesi ve eşit yurttaşlık ilkesinin güvence altına alınması taahhüt ediliyor.

Ortak açıklamaya imza atan örgütler, ayrımcılık yasağının herhangi bir gruba ayrıcalık tanımadığını, tüm yurttaşların eşit haklardan yararlanmasını amaçlayan evrensel bir insan hakları ilkesi olduğunu vurguladı.

(NÖ)