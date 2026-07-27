Yeni Parti'ye geçen CHP'li belediye başkanları
2024 seçimlerinde 14 Büyükşehir, 21 İl, 337 ilçe ve 48 beldede belediye başkanlığını kazandı. Cumhurbşajnı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısında bakanlara "CHP'li belediyeleri silkeleyin" talimatı sonrasında, 19 Mart 2025 yılında başlayan soruşturma ve operasyonlar ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li 35 belediye başkanı çeşitli gerekçelerle tutuklandı.
Son yayımlanan toplu veriye göre 15 Temmuz’da 5 büyükşehir/il belediye başkanı ile 25 ilçe belediye başkanı, toplam 30 başkan halen tutukluydu. Fatma Kaplan Hürriyet’in ardından bu sayı, yeni bir tahliye olmadığı varsayımıyla 31’e çıktı.
CHP'de yaşanan bölünme sürecinde partinin büyük bir bölümü siyasi tavrını Özgür Özel'den yana açıkladı. Belediye başkanlarının bir kısmı Özel'e desteğini açıklasa da henüz resmen Yeni Parti'ye katılmadı.
İşte Yeni Parti'ye resmen katılan belediye başkanları:
Besim Dutlulu — Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı
Muharrem Erkek — Çanakkale Belediye Başkanı
Kazım Kurt — Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı
Mehmet Şerif Yıldırım — Malatya Hekimhan Belediye Başkanı
Serkan Sak — Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı
Oğuz Yantemur — Kars Susuz Belediye Başkanı
Ercüment Şahin Çervatoğlu — Rize Fındıklı Belediye Başkanı
Filiz Ceritoğlu Sengel — İzmir Selçuk Belediye Başkanı
Selçuk Balkan — İzmir Urla Belediye Başkanı
Kadir Aydar — Adana Ceyhan Belediye Başkanı.
Bilgehan Erdem - Artvin Belediye Başkanı
Dursun Mirza - Bandırma Belediye Başkanı
Melek Mızrak Subaşı - Bilecik Belediye Başkanı
Mehmet Talat Bakkalcıoğlu - Bozöyük Belediye Başkanı
Ali Orkun Ercengiz - Burdur Belediye Başkanı