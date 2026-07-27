ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.07.2026 11:42 27 Temmuz 2026 11:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.07.2026 13:11 27 Temmuz 2026 13:11
Okuma Okuma:  1 dakika

Yeni Parti'ye geçen CHP'li belediye başkanları

CHP'den ayrılan Özgür Özel geçtiğimiz hafta Yeni Parti'nin kuruluşunu ilan etti. Kuruluş açıklaması ile birlikte 91 milletvekilinin de Yeni Parti'ye geçtiği görüldü. Milletvekillerinin ardından gözler belediye başkanlarına döndü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yeni Parti'ye geçen CHP'li belediye başkanları
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

2024 seçimlerinde 14 Büyükşehir, 21 İl, 337 ilçe ve 48 beldede belediye başkanlığını kazandı. Cumhurbşajnı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısında bakanlara "CHP'li belediyeleri silkeleyin" talimatı sonrasında, 19 Mart 2025 yılında başlayan soruşturma ve operasyonlar ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li 35 belediye başkanı çeşitli gerekçelerle tutuklandı.

Son yayımlanan toplu veriye göre 15 Temmuz’da 5 büyükşehir/il belediye başkanı ile 25 ilçe belediye başkanı, toplam 30 başkan halen tutukluydu. Fatma Kaplan Hürriyet’in ardından bu sayı, yeni bir tahliye olmadığı varsayımıyla 31’e çıktı.

Görseli Büyüt

CHP'de yaşanan bölünme sürecinde partinin büyük bir bölümü siyasi tavrını Özgür Özel'den yana açıkladı. Belediye başkanlarının bir kısmı Özel'e desteğini açıklasa da henüz resmen Yeni Parti'ye katılmadı.

İşte Yeni Parti'ye resmen katılan belediye başkanları:

Besim Dutlulu — Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı
Muharrem Erkek — Çanakkale Belediye Başkanı
Kazım Kurt — Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı
Mehmet Şerif Yıldırım — Malatya Hekimhan Belediye Başkanı
Serkan Sak — Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı
Oğuz Yantemur — Kars Susuz Belediye Başkanı



Görseli Büyüt

Ercüment Şahin Çervatoğlu — Rize Fındıklı Belediye Başkanı
Filiz Ceritoğlu Sengel — İzmir Selçuk Belediye Başkanı
Selçuk Balkan — İzmir Urla Belediye Başkanı
Kadir Aydar — Adana Ceyhan Belediye Başkanı.
Bilgehan Erdem - Artvin Belediye Başkanı
Dursun Mirza - Bandırma Belediye Başkanı 
Melek Mızrak Subaşı - Bilecik Belediye Başkanı 
Mehmet Talat Bakkalcıoğlu - Bozöyük Belediye Başkanı 
Ali Orkun Ercengiz - Burdur Belediye Başkanı  

Haber Yeri
İstanbul
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git