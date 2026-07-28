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YT: Yayın Tarihi: 28.07.2026 11:41 28 Temmuz 2026 11:41
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.07.2026 12:03 28 Temmuz 2026 12:03
Okuma Okuma:  3 dakika

17,6 milyon işçiden 15,2 milyonunun sendika üyeliği yok

Türkiye’de kayıtlı işçi sayısı 17 milyon 630 bine yükselirken sendikalaşma oranı düştü. Yaklaşık 15,2 milyon işçinin herhangi bir sendikaya üyeliği bulunmuyor. Yüzde 1 işkolu barajını aşan sendika sayısı da 63’ten 60’a indi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
17,6 milyon işçiden 15,2 milyonunun sendika üyeliği yok
Fotoğraf: Berke Araklı /ILO
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Temmuz 2026 dönemine ilişkin işçi ve sendika üyelik istatistikleri yayımlandı.

İstatistiklere göre Türkiye’de kayıtlı işçi sayısı, bir önceki döneme kıyasla 931 bin 391 kişi artarak 17 milyon 630 bin 475’e ulaştı.

Kayıtlı işçi sayısındaki artışa rağmen sendikalı işçilerin toplam işçiler içindeki payı geriledi. Bir önceki dönemde yüzde 14,45 olan sendikalaşma oranı, Temmuz 2026’da yüzde 13,798’e düştü.

Toplam 2 milyon 432 bin 789 işçinin sendika üyeliği bulunurken 15 milyon 197 bin 686 işçi herhangi bir sendikaya üye değil.

Barajı aşan sendika sayısı azaldı

Toplu iş sözleşmesi yapabilmek için gerekli olan yüzde 1’lik işkolu barajını aşan sendika sayısı da 63’ten 60’a geriledi.

Temmuz döneminde Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) barajı geçen tek yeni sendika oldu.

DİSK Tekstil, DİSK Basın-İş, Öz Belediye-İş ve Öz Maden-İş ise yüzde 1’lik işkolu barajının altına düştü.

Bir sendikanın barajı aşmasına karşılık dört sendikanın baraj altında kalmasıyla barajı geçen toplam sendika sayısı üç azaldı.

İşçi sayısı arttı, sendikalı sayısı aynı oranda artmadı

Kayıtlı işçi sayısı 20 işkolunun 19’unda arttı. İşçi sayısının azaldığı tek alan sağlık ve sosyal hizmetler işkolu oldu. Bu işkolunda kayıtlı işçi sayısı önceki döneme göre 2 bin 330 kişi azaldı.

Kayıtlı işçi sayısındaki en yüksek artış konaklama ve eğlence işleri ile inşaat işkollarında gerçekleşti.

Buna karşılık yedi işkolunda sendikalı işçi sayısı düştü. En büyük kayıp metal işkolunda görüldü. Metali, dokuma, hazır giyim ve deri ile petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç işkolları izledi.

Kayıtlı çalışan sayısının yükselmesine rağmen büyük işkollarında sendikalı işçi sayısının azalması, genel sendikalaşma oranındaki gerilemede etkili oldu.

En fazla işçi ticaret ve büro işkolunda

Toplam 20 işkolu arasında en fazla işçi, 4 milyon 508 bin 122 kişiyle “ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldı.

Bu işkolunu 1 milyon 962 bin 44 işçiyle metal, 1 milyon 930 bin 577 işçiyle inşaat izledi.

En fazla üyeye sahip sendika Hizmet-İş

286 bin 94 üyeyle Hizmet-İş, Türkiye’de en fazla üyeye sahip işçi sendikası oldu.

Hizmet-İş’i 264 bin 726 üyeyle Türk Metal Sendikası ve 217 bin 776 üyeyle Öz Sağlık-İş takip etti.

Hizmet-İş aynı zamanda üye sayısını en fazla artıran sendika oldu. Sendikanın üye sayısı bir önceki döneme göre 9 bin 557 kişi yükseldi.

Üye sayısını en fazla artıran diğer sendikalar şöyle:

Sendika Üye sayısındaki değişim

Tez-Koop-İş

+5 bin 443
Genel-İş +3 bin 883
Dev Sağlık-İş +3 bin 289

Türkiye Haber-İş

 +3 bin 267

Dev Sağlık-İş, üye sayısını 3 bin 289 kişi artırarak aynı dönemde yüzde 1’lik işkolu barajını da geçti.

En fazla üye kaybı Türk Metal’de

Üye sayısındaki en büyük düşüş ise Türk Metal Sendikası’nda yaşandı. Sendikanın üye sayısı önceki döneme göre 6 bin 874 kişi azaldı.

Türk Metal’i 3 bin 790 üyelik kayıpla Belediye-İş ve 3 bin 718 üyelik kayıpla Öz Büro-İş izledi:

Sendika Üye sayısındaki değişim

Türk Metal Sendikası

-6 bin 874

Belediye-İş

-3 bin 790

Öz Büro-İş

-3 bin 718

TEKSİF

-2 bin 695

Öz İplik-İş

-1 bin 882

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
sendika sendika barajı sendikalaşma
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/yazi/demokrasinin-turnusol-kagidi-sendikal-haklar-ve-keskin-mucadelesi-321707
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/haber/korteks-protestolari-yeni-bir-sendikacilik-talebini-yukseltiyor-321353
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/haber/ogretmen-sendikasi-kadikoyde-cozum-icin-israrciyiz-321035
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16 Haziran 2026
/haber/ozel-sektor-ogretmenleri-sendikasina-bursadan-destek-direnis-bir-adim-geri-atmayacak-320585
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20 Mayıs 2026
/haber/togda-sendikal-surec-vakiftan-aciklama-sosyal-isten-yanit-319771
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/haber/okul-saldirilari-egitim-sendikalari-cuma-gunu-de-is-birakacak-318802
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/haber/kibris-ta-hayat-pahaliligi-odenegi-krizi-sendikalar-ve-halk-hukumete-karsi-sokakta-318541
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