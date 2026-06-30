Öğretmen Sendikası Kadıköy’de: “Çözüm için ısrarcıyız”

Öğretmen Sendikası, İstanbul Kadıköy’de yaptığı açıklamada taleplerinin karşılanmasını istedi. Ankara’daki eylemlerine ara verdiklerini belirten sendika, mücadelenin farklı illerde süreceğini duyurdu.

Öğretmen Sendikası üyeleri, Kadıköy Boğa Heykeli önünde bir araya geldi. “Mücadele sürüyor, öğretmenler acil çözüm bekliyor” pankartı taşıyan öğretmenler, buradan Rıhtım’a yürüdü.

Eyleme sendika, siyasi parti temsilcileri ve hak savunucuları da katıldı. Yürüyüş boyunca atılan sloganlara çevredekiler de destek verdi.

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"Öğretmenin hayatı NATO’dan daha önemlidir"

Basın açıklamasını Öğretmen Sendikası İstanbul Temsilcisi Tuğba Güngör okudu. Güngör, Ankara’daki direnişlerine “zorunlu olarak” ara verdiklerini, ancak mücadeleyi farklı kentlerde sürdüreceklerini söyledi.

“Öğretmenin gündemi NATO’nun gündeminden önemsiz değildir; öğretmenin hayatı NATO’dan daha önemlidir” diyen Güngör, Ankara Valiliği’nin yayımladığı NATO genelgesine dikkat çekti.

Güngör, genelgeyle anayasal ve demokratik hakların yasaklandığını belirterek şöyle konuştu:

Ankara Valiliği, NATO Genelgesi’ni yayımladı. Anayasal, demokratik hakların resmî olarak yasaklandığı genelgede açlık grevi yapmak dahi yasak. Öğretmenlere 16 gündür yasak olan çoğu şey 11 Temmuz’a kadar herkese yasak. Şu noktayı vurgulamak isteriz: Rafa kaldırılan haklardan bahsetmiyoruz; 16 gündür öğretmenlere uygulanan baskı ve şiddetin resmî bir hâl alacak olmasının üzerinde duruyoruz. Arkadaşlarımızın, ailelerimizin hayatı ve yaşayabilecekleri olumsuz durumlar karşısında sorumlu davranarak; kamuoyunun ve kamuoyunun temsiliyetini üstlenmiş aydın, akademisyen, sanatçı dostların çağrısına karşılık verdik. Ankara’daki direnişimize ara verip açlık grevimizi sonlandırdık. Mücadelemiz illerde, bugün burada, farklı biçimlerde büyük bir motivasyon ve enerjiyle devam ediyor.

“Bu birlikteliği devam ettirme zamanı”

Güngör, sendikanın 1 Haziran’da ilk adımı attığını, 14 Haziran’da ise büyük bir direniş başlattığını söyledi. 15 Haziran’da açlık grevinin de eylem sürecine dahil olduğunu belirten Güngör, taleplerinin toplumda karşılık bulduğunu ifade etti.

Güngör şöyle devam etti:

“Taleplerimiz toplum nezdinde anlaşılır hâle gelirken Meclis’te ciddi yarılmalara neden oldu. Saldırılar karşısında geri adım atmayan, baskı ortamını kabullenmeyen öğretmenler toplumun sempatisini kazandı.

Eğitimde yaşananları dert edinen herkes, abluka altında dahi başını yere eğmeyen öğretmenlerin mücadelesinde kendi geleceğini gördü. Şimdi bu birlikteliği devam ettirme zamanı. Sendikamız 16 gün boyunca hiç yalnız kalmadı. Tüm dostlara teşekkür ediyoruz.”

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“Çözüm için ısrarcıyız”

Güngör, açıklamanın sonunda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başta olmak üzere yetkililere çağrı yaptı.

“Adaletsizliğe, sömürüye, baskıya rağmen bu zamana kadar sorumluluk alan ve söylediğinin arkasında duran sadece öğretmenler oldu” diyen Güngör, işveren derneklerinin temsilcilerini, Milli Eğitim Komisyonu üyelerini, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i ve AKP Grup Başkanvekillerini çözüm için adım atmaya çağırdı.

Güngör, “Çözüm için ısrarcıyız, netiz, kararlıyız” dedi ve şöyle konuştu:

Onurlu mücadelemizi, biriken gücü ve enerjiyi Temmuz ayının ortasına kadar memleketin dört bir yanına taşıyoruz. Çözümün bu süre zarfında gerçekleşmemesi durumunda mücadelemizi aynı kararlılıkla, muhataplara en yakın nokta olan Ankara’ya çok daha güçlü ve toplumu arkamıza alarak taşıyacağız.

(NÖ)