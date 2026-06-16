Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’na  Bursa’dan destek:  “Direniş bir adım geri atmayacak”

Ankara’da açlık grevindeki öğretmenler polisin müdahalesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılmalarının ardından iki gündür konakladıkları otelde abluka altına alındılar.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası bu baskılara karşı Bursa’da, Fomara Meydanı’nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya Eğitim-Sen ve Eğitim-İş üyesi öğretmenler de destek verdi. Açıklamanın ardından öğretmenler, meydanda oturma eylemi yaptı.

“Para babalarının işi görülsün diye”

ANKA'nın haberine göre, açıklamada Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası adına konuşan Koray Aslan, direnişin ardından gözaltına alınmalarını anlattı ve çıktıktan sonra kaldıkları otelde kuşatıldıklarını aktardı

[…] devam etmek zorundaydık. Ailelerimiz yanımızda annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz yanımızda. Park buluşmamıza gelmek için kaldıkları otelden çıkarılmadılar. Otel kuşatıldı. Otelin çıkışına izin verilmedi. Parktaki diğer sendika üyelerimiz yine gözaltına alındı. Desteğe gelen eğitim sendikalarının yöneticileri, başkanları ters kelepçeyle gözaltına alındı. Niye? Özel sektördeki eğitim kurumlarını kontrol eden para babalarının işi görülsün, devranı yürüsün diye. Başka hiçbir açıklaması yok arkadaşlar.”

Koray Aslan konuşmasının devamında taleplerini yeniden özetledi:

İki somut talebimiz var: […] Çalışma Bakanlığı temsilcileri, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Öğretmen Sendikası temsilcileri ve özel sektör eğitim temsilcilerinin hep birlikte bir masa etrafında taban maaşın yasalaşması için toplanmasını ivedilikle talep ediyoruz. Bu sıradan bir talep değildir. Bizim Ankara'da olmamızın sebebidir.

İkinci talebimiz ise mülakat mağduriyeti yaşayan öğretmen arkadaşlarımıza verilen ve yine kayıtlara geçen sözlerin tutulması için meclise yasa teklifinin gelmesi ve bu mağduriyetin hızla giderilmesidir. Yani yasanın meclisten geçmesidir.