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YT: Yayın Tarihi: 16.06.2026 23:37 16 Haziran 2026 23:37
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.06.2026 02:13 17 Haziran 2026 02:13
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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’na  Bursa’dan destek:  “Direniş bir adım geri atmayacak”

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın Ankara’da başlattığı eylemlere Bursa’da destek veren eğitimciler, gözaltıları protesto etti. Sendika sözcüsü Koray Aslan, “Özel sektördeki eğitim kurumlarını kontrol eden para babalarının işi görülsün, devranı yürüsün diye gözaltına alındık.” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’na  Bursa’dan destek:  “Direniş bir adım geri atmayacak”
Bursa'da Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın açıklaması/Fotoğraf: ANKA videosundan kayıt

Ankara’da açlık grevindeki öğretmenler polisin müdahalesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılmalarının ardından iki gündür konakladıkları otelde abluka altına alındılar.

Ankara'da özel sektör öğretmenlerine polis müdahalesi
Ankara'da özel sektör öğretmenlerine polis müdahalesi
14 Haziran 2026

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası bu baskılara karşı Bursa’da, Fomara Meydanı’nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya Eğitim-Sen ve Eğitim-İş üyesi öğretmenler de destek verdi. Açıklamanın ardından öğretmenler, meydanda oturma eylemi yaptı.

“Para babalarının işi görülsün diye”

ANKA'nın haberine göre, açıklamada Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası adına konuşan Koray Aslan, direnişin ardından gözaltına alınmalarını anlattı ve çıktıktan sonra kaldıkları otelde kuşatıldıklarını aktardı

 […] devam etmek zorundaydık. Ailelerimiz yanımızda annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz yanımızda. Park buluşmamıza gelmek için kaldıkları otelden çıkarılmadılar. Otel kuşatıldı. Otelin çıkışına izin verilmedi. Parktaki diğer sendika üyelerimiz yine gözaltına alındı. Desteğe gelen eğitim sendikalarının yöneticileri, başkanları ters kelepçeyle gözaltına alındı. Niye? Özel sektördeki eğitim kurumlarını kontrol eden para babalarının işi görülsün, devranı yürüsün diye. Başka hiçbir açıklaması yok arkadaşlar.”

Talepler 

Koray Aslan konuşmasının devamında taleplerini yeniden özetledi:

İki somut talebimiz var: […] Çalışma Bakanlığı temsilcileri, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Öğretmen Sendikası temsilcileri ve özel sektör eğitim temsilcilerinin hep birlikte bir masa etrafında taban maaşın yasalaşması için toplanmasını ivedilikle talep ediyoruz. Bu sıradan bir talep değildir. Bizim Ankara'da olmamızın sebebidir.

İkinci talebimiz ise mülakat mağduriyeti yaşayan öğretmen arkadaşlarımıza verilen ve yine kayıtlara geçen sözlerin tutulması için meclise yasa teklifinin gelmesi ve bu mağduriyetin hızla giderilmesidir. Yani yasanın meclisten geçmesidir.

“Bu faşizmi kabul etmiyoruz”

Eylemde destek veren Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona da şunları söyledi:

“Dün Ankara'da meslektaşlarımız barikatla engellendi. Güvenpark'ta arkadaşlarını bekleyen ve haklı taleplerini dile getiren öğretmenler, "İnsanca yaşamak istiyoruz, onurlu bir çalışma hayatı istiyoruz, güvenceli bir iş istiyoruz, artık müteahhitlerin eğitim sattığı bir ülkede tüm karlarını öğretmenin alın teri üzerinden sağlayan bu sermayenin düzeninde yaşamak istemiyoruz” dedikleri için gözaltına alındı. Onlara destek için alanda bulunan sendikaların yöneticileri insanlık dışı muameleyle yere yatırılarak ters kelepçeyle gözaltına alınmaya çalışıldı. Bu faşizmi asla kabul etmiyoruz."

“Milli Eğitim Bakanı patronların yanında”

Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Derviş Erdem de talepleri desteklediklerini açıkladı.

“Öğretmen Sendikası'ndan arkadaşlarımızın çok temel ve net bir talebi var. Taban maaş istiyorlar. Bu maaş devlet bütçesinden karşılanmayacak. Bunu özel okul patronları karşılayacak. Milli Eğitim Bakanı bunu imzalamamakta niye bu kadar çırpınıyor? Verdiği sözü tutmamakta niye direniyor? Çünkü patronların yanında, eğitim emekçilerinin yanında değil.”

(AEK)

Haber Yeri
bursa
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Bursa oturma eylemi basın açıklaması
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