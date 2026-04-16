HABER
16 Nisan 2026 18:08
 Son Güncelleme: 16 Nisan 2026 21:45
Okuma Okuma:  3 dakika

MEB ÖNÜNDE "YAŞAM NÖBETİ"

Okul saldırıları | Eğitim sendikaları cuma günü de iş bırakacak

15 Nisan ve 15-16 Nisan'da bir ya da iki gün süreyle iş bırakma kararı alan eğitim iş kolunda örgütlü sendikalar cuma günü de iş bırakmayı sürdürme kararı aldı ve velileri kendilerine katılmaya çağırdı. Eğitim-Sen ve Eğitim-İş cuma günü MEB önünde "yaşam nöbeti" sürdürecek.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bir öğretmen ve sekiz öğrencinin can verdiği Maraş'taki saldırının gerçekleştiği okul/Fotoğraf: AA

Eğitim dünyası, Urfa ve Maraş'taki ölümcül okul saldırılarının ardından can güvenliği talebi ve can kayıplarını protesto amacıyla aldıkları iş bırakma kararlarının süresini üç güne çıkarmakta birleşti.

Dün aralarında Hürriyetçi Eğitim Sen (2 gün), Eğitim-İş (2 gün), Anadolu Eğitim Sen (2 gün), Eğitim Gücü Sen (2 gün), Mil Maarif Sen (2 gün), Türk Eğitim Sen (1 gün), Eğitim Bir Sen (1 gün) ve Eğitim Sen'in (1 gün) olduğu sekiz sendika belirtilen sürelerle iş bırakma kararlarını açıklamışlardı.

Eylemler genişledi süreler uzadı

Sendikaların birbirini izleyen açıklamalarıyla neredeyse sendikalarda örgütlü tüm öğretmenleri kapsayan bir protesto dalgası yükselirken, birçok sendika iş bırakma süresini 3 güne çıkardıklarını açıkladılar ve velileri de eylemlerine destek olmaya çağırdılar.

Eğitim-Sen ve Eğitim-İş: "Yaşam hakkı ve can güvenliği için"

İş bırakma kararını uzattığını açıkça duyuran iki eğitim sendikası Eğitim-Sen ile Eğitim-İş oldu.

Eğitim-Sen, MEB önündeki "yaşam nöbeti"ni de kapsayan iş bırakmayı uzatma kararını şöyle açıkladı:

“Dün Siverek’te bugün de Maraş’ta okullarda yaşanan şiddet olaylarından dolayı 15 Nisan iş bırakma kararımızın ardından, 16-17 Nisan olmak üzere iki gün daha iş bırakma kararı aldık. Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaşam nöbetine başladık. Tüm üyelerimizi en kısa zamanda MEB önündeki nöbete katılmaya çağırıyoruz.”

Eğitim-İş de kurumsal açıklamasında şunları dile getirdi:

“Çocuklarımızın yaşam hakkı, eğitim emekçilerinin can güvenliği için, 15, 16, 17 Nisan tarihlerinde İŞ BIRAKIYORUZ. Bu bir meslek onuru mücadelesidir. Artık bu bir meslek onuru nöbetidir. Buradan ayrılmıyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz… Bu, eğitim emekçisinin onuruna, çocuklarımızın yaşam hakkına sahip çıkma kararlılığıdır!”

Eğitim-Bir-Sen ve Türk Eğitim Sen ise açıklamalarında iş bırakma değil cuma günü okulların tatil edilmesi talebini dile getirdiler:

Eğitim-Bir-Sen: "Psikoloji dağıldı"

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Eğitim çalışanlarının bu dağılan psikoloji ile eğitim hizmetini sürdürmesi, ailelerin çocuklarını okullara göndermesi mümkün değildir” diyerek okulların cuma günü dahil tatil edilmesini istedi.

Türk Eğitim-Sen: "Yas ilan edilsin"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan da “Bu büyük acı, aklımızı başımıza getirsin artık; MEB bu hafta ülke genelinde okullarımızı kapatarak YAS ilan etmelidir” çağrısı yaptı.

Eğitim Gücü, TEÇ ve Anadolu Eğitim: "Cuma iş bırakıyoruz"

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) da 3 günlük iş bırakma kararlarını açıkladı:

"Dün Siverek’te, bugün Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırılar, okullarda güvenliğin kalmadığını bir kez daha gösterdi. Tüm eğitim çalışanlarını ve sendikalarımızı ortak ses olmaya davet ediyoruz."

Eylem kararını 3 güne çıkaran Anadolu Eğitim-Sen açıklamasında velilere de çağrıda bulundu:

"Artık söyleyecek söz kalmadı! Artık ölmek istemiyoruz! Bu hafta okullara gitmiyoruz. Tüm velilerimiz de bu hafta daha duyarlı olmalı ve üzerlerine düşeni yapmalıdır".

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
milli eğitim bakanlığı yaşam nöbeti eğitim sendikaları can güvenliği yaşam hakkı Okul Saldırıları
