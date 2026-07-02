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YT: Yayın Tarihi: 02.07.2026 16:50 2 Temmuz 2026 16:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.07.2026 16:52 2 Temmuz 2026 16:52
Okuma Okuma:  2 dakika

10 Ekim Katliamı’nda emniyet görevlileri soruşturmasına zamanaşımı

Dava avukatları, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkında yaptıkları suç duyurusunda savcılığın “soruşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verdiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
10 Ekim Katliamı’nda emniyet görevlileri soruşturmasına zamanaşımı
Fotoğraf: Evrensel Gazetesi / Arşiv

10 Ekim Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonu, katliamın ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkında yaptıkları suç duyurusunda yeni bir gelişme yaşandığını açıkladı. 

Komisyon, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’nin soruşturma yürütülmesi gerektiği yönündeki kararına rağmen savcılığın, 17 Haziran 2026’da emniyet görevlileri hakkında zamanaşımı gerekçesiyle “soruşturma yapılmasına yer olmadığına” (SYOK) karar verdiğini duyurdu.

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“İnsanlığa karşı suçlarda zamanaşımı olmaz”

Karara ilişkin bugün açıklama yapan Komisyon, şöyle dedi:

Kamu görevlilerine hiçbir kusur atfedilemeyeceğini iddia eden Savcılık, görevi ihmal iddiaları yönünden zamanaşımının dolduğunu ileri süren bir karara imza atmıştır. Savcılık; yıllarca adliye koridorunda kaybedilen, sonra şans eseri bulunduğunda da üstü örtülmek istenen bu dosya için her zaman elverişli olan o sığınağa arkasını yaslamıştır: Zamanaşımı!

Soruşturmanın en başından bu yana, faillerin sadece mahkemede yargılananlardan ibaret olmadığını; katliam yolunu açan ve onları görmezden gelen kamu görevlileri sayesinde katliamları gerçekleştirebildiklerini söyledik. Ve söylemeye devam ediyoruz: 10 Ekim Ankara Katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve insanlığa karşı suçlarda zamanaşımı olmaz!

Sivas’tan Ankara’ya 30 yıldır süren bu yargı pratiği; yalnızca failleri aklamanın bir yolu değil, aynı zamanda iktidarların, kendi tahakkümleri için organize edilen katliamlar silsilesini de aklamanın bir parçasıdır. Katliamlarda sorumluluğu bulunan tüm kamu görevlilerinin yargılanmasının sağlanması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyuna bir kez daha saygıyla duyururuz.

Ne olmuştu?

Komisyonun aktardığına göre, 10 Ekim Ankara Katliamı’ndan dört yıl sonra, 2019’da Ankara Adliyesi’ne bırakılan dokuz klasör belge, katliam sanıklarından Yakub Şahin ve Hüseyin Tunç hakkında saldırıdan günler önce yürütülen soruşturmaları ortaya çıkardı. 

Belgelere göre, Nizip Emniyet Müdürlüğü 2 Ekim 2015’te Gaziantep Emniyeti’ni şüpheliler hakkında uyardı; ancak gerekli işlemler yapılmadı.

Bunun üzerine katliamda yaşamını yitirenlerin yakınları, yaralananlar ve mitingi düzenleyen KESK, DİSK, TMMOB ile TTB adına Gaziantep Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ön inceleme raporunda, Yakub Şahin’in katliamdan üç gün önce teknik takibe alındığı, buna rağmen yakalanmadığı da ortaya çıktı.

Gaziantep Valiliği iki kez soruşturma izni vermedi. Her iki karar da Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldı ve kamu görevlileri hakkında soruşturma yürütülmesi gerektiğine hükmedildi. Buna karşın soruşturma ilerlemedi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
10 Ekim Ankara gar katliamı zamanaşımı Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Nizip Emniyet Müdürlüğü Yakub Şahin
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