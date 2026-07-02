10 Ekim Katliamı’nda emniyet görevlileri soruşturmasına zamanaşımı

10 Ekim Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonu, katliamın ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkında yaptıkları suç duyurusunda yeni bir gelişme yaşandığını açıkladı.

Komisyon, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’nin soruşturma yürütülmesi gerektiği yönündeki kararına rağmen savcılığın, 17 Haziran 2026’da emniyet görevlileri hakkında zamanaşımı gerekçesiyle “soruşturma yapılmasına yer olmadığına” (SYOK) karar verdiğini duyurdu.

Karara ilişkin bugün açıklama yapan Komisyon, şöyle dedi:

Kamu görevlilerine hiçbir kusur atfedilemeyeceğini iddia eden Savcılık, görevi ihmal iddiaları yönünden zamanaşımının dolduğunu ileri süren bir karara imza atmıştır. Savcılık; yıllarca adliye koridorunda kaybedilen, sonra şans eseri bulunduğunda da üstü örtülmek istenen bu dosya için her zaman elverişli olan o sığınağa arkasını yaslamıştır: Zamanaşımı!

Soruşturmanın en başından bu yana, faillerin sadece mahkemede yargılananlardan ibaret olmadığını; katliam yolunu açan ve onları görmezden gelen kamu görevlileri sayesinde katliamları gerçekleştirebildiklerini söyledik. Ve söylemeye devam ediyoruz: 10 Ekim Ankara Katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve insanlığa karşı suçlarda zamanaşımı olmaz!

Sivas’tan Ankara’ya 30 yıldır süren bu yargı pratiği; yalnızca failleri aklamanın bir yolu değil, aynı zamanda iktidarların, kendi tahakkümleri için organize edilen katliamlar silsilesini de aklamanın bir parçasıdır. Katliamlarda sorumluluğu bulunan tüm kamu görevlilerinin yargılanmasının sağlanması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyuna bir kez daha saygıyla duyururuz.