AYM'den 10 Ekim Ankara Gar Katliamı kararı: "Yaşam hakkı ihlal edilmedi"

Anayasa Mahkemesi (AYM) 10 Ekim Katliamı'ndan yaralı kurtulan Bayram Çetiner'in başvurusundaki "Bomba riski biliniyordu, yaralılara gaz atıldı" ifadelerine rağmen Yüksek Mahkeme, yaşam hakkının ihlal edilmediğine hükmetti.

"Yargının IŞİD'le imtihanı": 10 Ekim Katliamı Davası zamanaşımıyla karşı karşıya

10 Ekim Katliamı'ndan yaralı olarak kurtulan Bayram Çetiner, AYM'ye başvurdu. Mersin'den Ankara'ya gelen Çetiner, patlamada vücuduna isabet eden bilye taneleriyle yaralandığını mahkemeye iletti.

"Bomba riski biliniyordu"

Çetiner'in başvurusunda yer alan ve ihmaller zincirini işaret eden şu ifadeler dikkat çekti:

"İzin alınarak yapılacak mitingde bombalı saldırı gerçekleştirileceğine dair gerçek ve yakın bir riskin bulunmasına rağmen bu riskten haberdar olan kamu görevlileri bunu önlemek için önlemler almadı. Güvenlik güçlerinin olaydan sonra ölenlere müdahale edenlerin ve yaralılara yardım edenlerin üzerine gaz bombası atıp ambulansların olay yerine ulaşmasını geciktirdi, yeterince acil sağlık hizmeti sunulamadı."

AYM, Çetiner'in yaşam hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Yüksek mahkeme, "Makul sürede yargılama hakkının ihlal edildiği" yönündeki başvurunun da kabul edilemez olduğunu belirtti. Ayrıca "Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenme hakkının ihlal edildiği" yönündeki başvurunun incelenmesine gerek olmadığına hükmedildi. Kararda, yaşam hakkının maddi boyutu ile yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediği sonucuna varıldı.

10 Ekim 2015 tarihinde, Ankara Garı önünde IŞİD’in düzenlediği saldırıda 104 kişi hayatını kaybetmiş, 500’den fazla insan yaralanmıştı.

