HABER
YT: Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:40 23 Aralık 2025 15:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.12.2025 15:47 23 Aralık 2025 15:47
Okuma Okuma:  2 dakika

10 Ekim Katliamı Davası ertelendi

Ara kararında firari sanıkların adres tespitleri için Adalet ve Dışişleri bakanlıklarına yazı yazılmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı 30 Haziran’a erteledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

10 Ekim Ankara Tren Garı katliamının firari sanıklar yönünden görülen dava devam etti. Mahkeme, duruşmayı 30 Haziran'a erteledi.

Bugünkü duruşma saat 10.00'da kimlik kontrolleriyle başladı.

10 Ekim Katliamı'nda 'gübre ihbarı'nı örtbas eden emniyet yetkilileri soruşturulacak
10 Ekim Katliamı'nda 'gübre ihbarı'nı örtbas eden emniyet yetkilileri soruşturulacak
17 Aralık 2025

"Vazgeçmeyeceğiz"

Duruşma öncesi 10 Ekim Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonu, davaya katılım çağrısı yaptı. Komisyon, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nin kritik kararını hatırlatarak, "Tüm sorumlular yargılanıp gerçek adalet sağlanana kadar adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Duruşma ertelendi

Ara kararında firari sanıkların adres tespitleri için Adalet ve Dışişleri bakanlıklarına yazı yazılmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı 30 Haziran’a erteledi.

Polisler soruşturulabilir

Geçen hafta Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, Gaziantep Valiliği’nin 10 Ekim Ankara Tren Garı katliamına ilişkin, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü personeli hakkında "soruşturma izni verilmemesi" kararını kaldırmıştı.

Bu kararla dönemin Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Terörle Mücadele Şube Müdürü ve Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı hakkında soruşturma açılması imkanı oluştu.

Ne olmuştu?

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Ulus’taki Ankara Garı önünde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından organize edilen ve pek çok siyasi partinin katıldığı "Emek, Barış ve Demokrasi" mitingine düzenlenen canlı bomba saldırısı sonucunda 103 insan yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi ise yaralanmıştı. İki canlı bomba tarafından yapılan bu katliamı IŞİD üstlenirken saldırı kayıtlara, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı saldırısı olarak geçti.

(AB)

tren garı ankara katliamı 10 Ekim Ankara gar katliamı
10 Ekim Katliamı’nın 10. yılında İstanbul'da eylem çağrısı
9 Ekim 2025
Ailelerin katılmadığı 10 Ekim anıtının açılışını Özgür Özel yaptı
9 Ekim 2024
"UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ"
10 Ekim katliamında kaybedilenler İstanbul İskele Meydanı'nda da anıldı
10 Ekim 2024
Adalet Arayışında 10 Yıl | 10 Ekim Ankara Katliamı Davası raporu açıklandı
9 Ekim 2025
10 Ekim'in çocukları: Veysel Atılgan ve Dicle Deli'yi hatırlıyoruz
10 Ekim 2025
10 Ekim Derneği'nden CHP’ye anıt tepkisi: Yok sayıldık
9 Ekim 2024
10 Ekim Katliamı'nın 10'uncu yıl anma programı açıklandı
8 Ekim 2025
10 Ekim'in 10'uncu yılında EMEP Milletvekilleri MİT ile IŞİD arasındaki ilişkiyi sordu
9 Ekim 2025
10 Ekim Davası ertelendi: "Sanıkları Suriye’den istemiyorlar"
17 Haziran 2025
"Yargının IŞİD'le imtihanı": 10 Ekim Katliamı Davası zamanaşımıyla karşı karşıya
30 Temmuz 2025
