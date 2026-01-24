10 Ekim yaralılarından Kocabıyık: "Hadi Ankara Garı'nı unuttunuz, Yalova'yı da mı unuttunuz?"

Suriye geçici hükümetine bağlı güçlerin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırılarına tepkiler sürüyor. Protestolarda özellikle IŞİD'in Türkiye'de yaptığı eylemlere dikkat çekilerek, tehlikenin hala devam ettiğinin altı çiziliyor.

Katliamlarda yakınlarını kaybetmiş aileler, geçtiğimiz günlerde Türkiye başta olmak üzere Şam yönetiminin saldırılarına açık destek veren ülkelere geri adım atmaları için çağrı da yaptılar.

Çağrı yapan kurumlardan 10 Ekim Barış Derneği'nin Eş Sözcüsü ve katliamın yaralılarından İshak Kocabıyık, Türkiye'ye Yalova operasyonunu hatırlatıyor "Hadi Ankara Gar katliamında ölenleri unuttunuz, daha yeni Yalova'da yaşananları da mı unuttunuz?" diye soruyor.

Yalova’da IŞİD operasyonu: Üç polis hayatını kaybetti

"Tehlike hiç bitmedi"

Kocabıyık, bianet'e yaptığı değerlendirmede tehlikenin bitmediğine şu sözlerle dikkat çekiyor:

"Yakın zamanda Yalova'da, yani İstanbul'un burnunun dibinde adeta bir askeri birlikte bulunabilecek silahların yığınak yapıldığını gördük. Üç polis öldü. Dolayısıyla son yaşanan gelişmeleri, aslında hiç bitmemiş bir tehlikenin önündeki engellerin de kaldırıldığını düşünüyoruz."

"IŞİD'i durduran güç Kürtler"

Kocabıyık, 10 Ekim aileleri olarak Suriye'deki gelişmelerin önemine ilişkin şunları söylüyor:

"Bizim için birinci dereceden önemli. Rojava'nın Kuzeydoğu Suriye'de Kürtlerin önderliğinde, Alevisi, Hristiyanı, Türkmeni, Araplarıyla beraber kurdukları rejim bizim için bir gelecek tahayyülüdür. Ortadoğu'nun laik, demokratik, özgür ve özerk bir yönetim modelidir.

"İkinci önemli olan kısım da elbetteki IŞİD meselesi. IŞİD, 2010'lu yıllardan bugüne Suriye'de çok önemli bir güç, neredeyse Suriye'nin hepsini ele geçirecek bir güce erişmişti. IŞİD'i durduran ne Esad rejimi ne Türkiye ne de başka bir ülkeydi. IŞİD'i durduran güç Kobane'de Kürtler oldu. IŞİD'in Türkiye'deki ilişkileri açısından, Türkiye'de edineceği destek açısından bu Kobane'de uğradığı yenilgi çok önemli. Dolayısıyla biz bu yenilgi sonrası IŞİD'in ne yazık ki etkisini kaybettiğini değil gitgide gizlice gücünü kazandığını gözlemledik ve bu gözlemlerimizde son gelişmelerle birlikte açığa çıktı."

"Katliamlar yeniden başlayabilir"

Kocabıyık, Suriye'de el-Şara rejiminin Rojava'ya saldırmasının sonuçlarından birinin hapishanelerdeki IŞİD üyelerinin serbest bırakılması olduğunu belirtiyor:

"IŞİD üyelerinin tutuklu oldukları hapishanelerden serbest bırakıldığı yönünde bilgiler var. Bu katliamcılık ve savaş çığlıklarının kaldığı yerden devam etmesini istedikleri anlamına geliyor. Biz bu anlamda da oradaki gelişmelerin bizi ilgilendiren bu kısmı açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu şeriatçı, cihatçı, selefçi grupların özellikle Türkiye topraklarında bizlere karşı 2015 ve daha sonrasında sürdürdükleri katliam politikalarının yeniden başlama tehlikesini de barındırıyor."

"Avrupa bu tehlikeden azade değil"

"Başta Türkiye olmak üzere bütün uluslararası kamuoyunun, IŞİD'e ve onların elini güçlendiren kesimlere karşı tepki göstermesi gerekiyor" diyen Kocabıyık, bunun Avrupa için de bir tehdit olduğunu vurguluyor:

"IŞİD bütün dünyanın başına bir bela. Avrupa'nın pek çok yerinde ölümle sonuçlanan, ciddi eylemler yaptılar, metrolara saldırdılar, yılbaşı eğlencelerine saldırdılar. Avrupa da bu tehlikeden azade değil."

"Kürtler değil, IŞİD tehdit"

Kocabıyık, Suriye'de Kürtlerin Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını söylüyor ve son olarak şu çağrıyı yapıyor:

"Şara rejimi geldiğinden bu yana Aleviler ve Dürziler başta olmak üzere rejimin dışında kalan halklar tehlike altında. Sürekli saldırılıyorlar, halklar katliamlara maruz kalıyorlar. Şimdi onlara Kürtler, Türkmenler ve bir kısım Arap aşiretleri de eklendi. Konunun ne kadar önemli ve ne kadar derin bir tehlike barındırdığının herkes ayırdına varılması lazım. Kürtlere karşı yapılan bu saldırıları sevinçle karşılayan bir kesim var. Ne yazık ki. Bugüne kadar Rojava, Türkiye için bir tehdit olmadı. Tam aksine cihadçı, selefçi gruplar, IŞİD bir tehdit oldu.

"IŞİD'e karşı etkin mücadele başlatın"

"Hatırlayın, 2012-2013 süreçlerinde Süleyman Şah türbesine IŞİD saldırmıştı. İşte bugün terörist ilan ettikleri YPG'lilerden yardım istendi. Süleyman Şah'ın türbesi o şekilde taşındı serbest bölgeye. Aleviler, Kürtler Türkiye için nasıl bir tehdit oluşturuyor? Anlamakta çok zorluk çekiyoruz. Başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm dünyaya sesleniyoruz: Desteğinizi çekin. IŞİD'in önündeki engelleri kaldıran Şara rejimine desteklemekten geri adım atılmalı. IŞİD'e karşı etkin mücadeleyi başlatın."

