Yeraltından yükselen ses, 1 Mayıs’a umut olsun (1)

Toplumsal mücadelelerde ortaya çıkan eylem ve direnişler, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda derin politik sonuçlar üretir. Bağımsız Maden İş üyesi işçilerin Ankara’ya yürüyerek başlattığı direniş, işçilerin kararlı duruşunu toplumun tüm kesimlerine hissettirdi ve taleplerinin meşruiyetini görünür kıldı.

Klasik olarak işçi sınıfı, üretimden gelen gücünü grev hakkı üzerinden kullanır; şalterler iner, pazarlık süreci başlar ve çoğu zaman işçi kazanımlarla çıkar. Ancak bu süreçte maden işçilerinin eylemi, yalnızca bir pazarlık süreci değil, sınıfın öncü bir direniş hattı olarak ortaya çıktı.

Haklı talepleri ve insani yaşam koşulları isteği; baskılara, polis müdahalesine ve sermayenin sömürü düzenine rağmen geri adım attırılmadan toplumsal gündeme taşındı. Bu süreç, Türkiye işçi sınıfı tarihine önemli bir not olarak düştü.

Maden işçileri kazandı

Rejim karşısında bunalan tüm muhaliflere, haksızlığa uğrayanlara, ülkenin dört bir yanında direnen emekçilere, barış mücadelesi yürütenlere ve demokrasi için mücadele eden toplumsal kesimlere umut oldular. Sadece umut olmakla kalmadılar; aynı zamanda direnme ve kazanma duygusunu da güçlendirdiler.

Örgütsüz milyonlarca işçiye örgütlenme bilincini taşıdılar. En önemlisi ise işçi sınıfına ihanet eden sarı sendikalara, bürokratik yapılarla işçiyi sermaye karşısında yalnız bırakan sendika simsarlığına da önemli bir ders verdiler.

Mücadele eden işçi sınıfı, yalnızca kendi hakları için değil, toplumsal adalet arayışının da taşıyıcısı olarak tarihsel yerini aldılar.

Bu çalışma; 1 Mayıs’ın tarihsel ve toplumsal anlamını, Türkiye işçi sınıfının güncel durumunu ve sendikal mücadelenin geldiği aşamayı, maden işçilerinin direnişi üzerinden tartışmayı ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Özellikle sınıf mücadelesinin günümüzdeki biçimleri, sendikal yapıların rolü ve işçi hareketinin örgütlenme düzeyi, bu bağlamda ele alınacaktır.

1 Mayıs

1 Mayıs, işçi sınıfının yalnızca ekonomik taleplerini dile getirdiği bir gün değil; kendisi için sınıf olma bilincini meydanlarda görünür kıldığı tarihsel bir mücadele günüdür. İşçiler bu günde sadece ücret artışı, insanca yaşam ve çalışma koşulları talep etmez; aynı zamanda üretimden gelen güçlerini, birlik iradelerini ve toplumsal yaşamın kurucu gücü olduklarını ortaya koyarlar.

1 Mayıs meydanları, sınıfın parçalanmışlığını aşarak ortak kimliğini yeniden kurduğu alanlardır. Fabrikalardan, madenlerden, ofislerden, okullardan, hastanelerden ve atölyelerden gelen emekçiler; aynı sömürü düzenine karşı ortak kaderi paylaştıklarını burada ilan ederler. Bu nedenle 1 Mayıs, yalnızca bir kutlama değil, sınıf bilincinin kitlesel olarak yeniden üretildiği bir direniş pratiğidir.

Türkiye’de de İstanbul başta olmak üzere birçok kentte 1 Mayıslar, emek hareketinin hafızasını, bedel ödenerek kazanılan hakları ve geleceğe dair mücadele iradesini taşır. Özellikle Taksim Meydanı, işçi sınıfının belleğinde yalnızca bir meydan değil; direnişin, yasaklara karşı iradenin ve sınıf hafızasının simgesidir.

Bugün de 1 Mayıs, işçi sınıfının yalnız olmadığını, tarih sahnesinde edilgen değil kurucu bir özne olduğunu hatırlattığı gündür. Meydanlara çıkan her emekçi, yalnız kendi hakkı için değil, sınıfın ortak geleceği için yürür.

Sınıfın bileşenleri: Yaşamın tüm alanları

1 Mayıs, yalnızca işyerlerinde yaşanan sömürüye karşı bir tepki günü değil; yaşamın tüm alanlarına yayılan eşitsizliklere karşı sınıfın kolektif itirazını görünür kıldığı tarihsel bir mücadele günüdür.

Gülistan Doku cinayetinden Gezi Parkı davası hükümlülerine, asgari ücret tartışmalarından kayyım politikalarına, Kürt meselesinden barış tartışmalarına, iş cinayetlerinden göçmen emeğine ve ekolojik kırıma kadar uzanan geniş bir tablo bu çerçevede değerlendirilebilir.

Bu noktada Gezi Direnişi, Türkiye’de kamusal itirazın en geniş toplumsal karşılık bulduğu tarihsel kırılmalardan biridir. Bu süreçte Gezi hükümlüleri Tayfun Kahraman ve Can Atalay, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Osman Kavala gibi isimlerle birlikte, yalnızca bir yargı dosyasının değil, aynı zamanda kamusal itiraz hakkının simgesine dönüştü.

Bu konular farklı alanlara yayılmış gibi görünse de ortak bir zeminde birleşir: Emeğin değeri, yaşam hakkı, örgütlenme özgürlüğü ve kamusal alanın nasıl şekillendiği sorusu.

İş cinayetleri ve güvencesiz çalışma rejimi üretim ilişkilerinin doğrudan sonucudur. Göçmen emeği, küresel ve yerel sermaye düzeninin ucuz iş gücü ihtiyacının bir parçasıdır. Kayyım uygulamaları ve siyasal müdahaleler yalnızca idari değil, aynı zamanda toplumsal iradenin sınırlandırılmasıdır. Kürt meselesi ve barış tartışmaları, eşit yurttaşlık ve siyasal temsiliyet sorunu kadar bölgesel emek rejimleriyle de bağlantılıdır. Ekolojik kırım ise sermaye birikim biçimlerinin doğayla kurduğu tahripkâr ilişkinin sonucudur.

Bu bağlamda, maden işçileriyle sendikacılar Başaran Aksu ve Gökay Çakır, tutuklu sendikacı Mehmet Türkmen, işçi sınıfı mücadelesinin güncel sembolleri haline geldiler. Mehmet Türkmen, işçi sınıfının güvencesiz çalışma koşullarına, düşük ücret rejimine ve sendikal baskılara karşı yürüttüğü örgütlenme faaliyetleri nedeniyle hedef alındı, tutuklandı. Bu durum, emek mücadelesinin yalnızca işyerlerinde değil, aynı zamanda hukuk ve siyaset alanında da bastırıldığını gösteriyor.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de, tarım arazilerinin kömür madeni için acele kamulaştırılmasına karşı yürütülen mücadelede aktif rol alan Esra Işık, Akbelen Ormanı ve çevresindeki yaşam alanlarının korunması için köylülerle birlikte direndiği için tutuklandı.

Bu çerçevede toplumsal muhalefetin farklı alanlarında emek, demokrasi ve ekoloji mücadelesi iç içe geçti.

İstanbul: Baskı, rant ve direnişin kenti

Gökdelenlerin gölgelediği bir şehir… Ambulans sesleri, polis sirenleri, ezan sesleri ve kilise çanları aynı anda yankılanıyor. Susturulmuş üniversiteler, yok edilen parklar ve bitmeyen trafik bu kentin gündelik gerçekliğidir.

Sokak müzisyenlerinin sesi, tüm baskıya rağmen bu kente yaşamı hatırlatır. Sokak hayvanları hayatta kalmaya çalışırken, görünmeyen şiddete karşı varlıklarıyla direnir. Okullarda yükselen zil seslerine itfaiye ve polis sirenleri karışır.

İstiklal Caddesi’nde, Galatasaray Meydanı’nda her cumartesi buluşan Cumartesi Anneleri/İnsanları, kalabalıkların ve meydanlara kurulan polis barikatlarının ortasında kayıplarını sormaya devam eder.

Boğaziçi’nden kıyılara kadar doğa parçalanırken, Kanal İstanbul ve kentsel dönüşüm hamleleri kentin her köşesinde rant baskısını görünür kılar.

İstanbul bir yandan küresel finans merkezleriyle yarışmaya çalışan bir şehir olarak sunulsa da diğer yandan derin bir sınıfsal çelişkiyi içinde taşır. Otoyollar, gökdelenler ve AVM’ler kentin “parlak yüzünü” oluştururken; yoksulluk, güvencesizlik, barınma krizi, işsizlik ve göçmen emeği bu yüzün arkasında büyür.

Siyasal iktidar, kent düzenini; sokakları, okulları ve meydanları yeniden adlandırarak ideolojik olarak asimile ederken, aynı zamanda bu düzeni büyük ölçüde rant ilişkileri üzerinden kurar. Bu dönüşüm yalnızca mekânsal bir yeniden düzenleme değil, aynı zamanda sınıfsal bir yerinden edilme sürecidir.

Buna rağmen İstanbul, grevlerin, direnişlerin ve toplumsal itirazın kesintisiz biçimde yeniden üretildiği bir kenttir. Geri dönüşüm işçileri, kadınlar, onuru için yürüyenler, öğrenciler, emekliler, işçiler ve tüm emekçiler; bu kentin yalnızca yükünü değil, aynı zamanda yaşamını ve sürekliliğini de taşımaya devam eder.

Meydanlar üzerinden kurulan siyasi hesaplaşma: Galata Köprüsü ve Taksim

Bu kentin meydanları, tarihi ve hafızasıyla sınıf mücadelesinin izlerini taşır. İstanbul’da 1 Mayıs bu nedenle sıradan bir mitingle geçiştirilemez.

Son yıllarda kamusal mekânların yeniden tanımlanması, aynı zamanda yeni bir siyasal alan inşa etme çabasını da beraberinde getirdi. Galata Köprüsü üzerinden kurulan yeni toplanma biçimleri, bu yönelimin politik tezahürüdür.

Buna karşılık Taksim Meydanı, işçi sınıfı hafızası, toplumsal mücadeleler ve özellikle Gezi süreciyle birlikte çok katmanlı bir simgeye dönüştü. Bu nedenle Taksim’in yasaklanması tesadüfi değildir.

Yeni rejimle birlikte Galata Köprüsü ile Taksim arasında kurulan bu karşıtlık, bugünün siyasal mücadele alanını da belirler. Meydanlar yalnızca fiziksel alanlar değil, aynı zamanda sınıf mücadelesinin politik zeminleridir.

