12 Eylül karanlığında ilk 1 Mayıs kutlaması

"Sinemaya geri döndüm. Fuayedeyiz. Tanıdık tanımadık, farklı sol çevrelerden yüzlerce kişi fuaye alanında sigara içip sohbet ediyor. Dumandan göz gözü görmüyor, diyeceğim ama hayır hiç de öyle değil. Tatlı, kesif bir duman içinde daha da etkileyici bir görünüm oluşmuş. Fakat fotoğraf çekmeyi zorlaştırıyor açıkçası.

Slogansız sohbetler, salona davet anonsu ile hızlıca bitiriliyor ve Emek sinemasının o muhteşem salonuna geçiyoruz. 1 Mayıs ve Emek sineması! Kim akıl ettiyse, var olsun!

Koltuklar, balkon kısa sürede hıncahınç doluyor. Açılıp kapanan kapılardan kimler girip çıkıyor kimler! "