Fikri Sönmez Fatsa'da etkinliklerle anıldı

12 Eylül askeri darbesinden bir süre önce, 1979 Ekim’inde Fatsa’da yapılan seçimlerde devrimcilerin adayı olarak Belediye Başkanı seçilen ve hayata geçirdiği toplumcu-halkçı belediyecilik çalışmaları iktidarın hedefi haline gelen Fikri Sönmez, ölümünün 39. yıldönümünde anıldı.

Fikri Sönmez kimdir?

Amasya Cezaevi’nde 4 Mayıs 1985 günü hayatını kaybeden Fikri Sönmez için, dün (5 Mayıs) ilk olarak Fatsa Kabakdağı Mahallesi’ndeki mezarı başında anma yapıldı.

Anma programı, Fikri Sönmez Yerel Yönetimler ve Demokrasi Derneği’nin salon toplantısıyla devam etti. Fatsa’da bir otelde yapılan “Demokrasi yerelden yükselir” ve “Ekolojik demokratik belediyecilik” konulu salon toplantısına çok sayıda belediye başkanı, milletvekili ve yurttaşlar katıldı.

Toplantıda yapılan konuşmalarda sık sık Sönmez’in “Ben ne yaptıysam halkım için, halkımla birlikte yaptım” sözü hatırlatıldı.

Fikri Sönmez Yerel Yönetimler ve Demokrasi Derneği Başkanı Alaattin Dinçer, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Dem Parti Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Sezai Temelli, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın konuşma yaparak, demokratik yerel yönetim örneği bakımından Fatsa deneyimine ilişkin düşüncelerini aktardılar.

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Ahmet Asena da yaptığı konuşmada, “Fikri Sönmez’in koltuğunu, ona yakışan bir şekilde doldurmak hepimizin temel sorumluluğudur” dedi.

Anma programında Giresun Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Asım, Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, Mersin Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da birer konuşma yaparak Fikri Sönmez önderliğinde hayat bulan Fatsa deneyimini örnek aldıklarını belirttiler. Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ve Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır da etkinlikte yer aldı.

Terzi Fikri’nin ailesi adına konuşan oğlu Naci Sönmez de Fikri Sönmez Yerel Yönetimler ve Demokrasi Derneği’nin kuruluşu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sönmez, önümüzdeki yıllarda derneği bir vakıf şekline dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

(SE/VC)