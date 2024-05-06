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Yayın Tarihi: 6 Mayıs 2024 08:00
 ~ Son Güncelleme: 6 Mayıs 2024 09:39
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Fikri Sönmez Fatsa'da etkinliklerle anıldı

Toplumcu halkçı belediyeciliğin öncü isimlerinden Fatsa eski Belediye Başkanı Fikri Sönmez, mezarı başında anıldı. Fikri Sönmez Yerel Yönetimler ve Demokrasi Derneği, Terzi Fikri’nin ölüm yıldönümü vesilesiyle geniş katılımlı bir salon toplantısı organize etti.

Sami Evren
Sami Evren

Sami Evren
Görseli Büyüt
Fikri Sönmez Fatsa'da etkinliklerle anıldı

12 Eylül askeri darbesinden bir süre önce, 1979 Ekim’inde Fatsa’da yapılan seçimlerde devrimcilerin adayı olarak Belediye Başkanı seçilen ve hayata geçirdiği toplumcu-halkçı belediyecilik çalışmaları iktidarın hedefi haline gelen Fikri Sönmez, ölümünün 39. yıldönümünde anıldı.

Fikri Sönmez kimdir?
Fikri Sönmez kimdir?
6 Mayıs 2024

Amasya Cezaevi’nde 4 Mayıs 1985 günü hayatını kaybeden Fikri Sönmez için, dün (5 Mayıs) ilk olarak Fatsa Kabakdağı Mahallesi’ndeki mezarı başında anma yapıldı.

Anma programı, Fikri Sönmez Yerel Yönetimler ve Demokrasi Derneği’nin salon toplantısıyla devam etti. Fatsa’da bir otelde yapılan “Demokrasi yerelden yükselir” ve “Ekolojik demokratik belediyecilik” konulu salon toplantısına çok sayıda belediye başkanı, milletvekili ve yurttaşlar katıldı.

Toplantıda yapılan konuşmalarda sık sık Sönmez’in “Ben ne yaptıysam halkım için, halkımla birlikte yaptım” sözü hatırlatıldı.

Fikri Sönmez Yerel Yönetimler ve Demokrasi Derneği Başkanı Alaattin Dinçer, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Dem Parti Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Sezai Temelli, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın konuşma yaparak, demokratik yerel yönetim örneği bakımından Fatsa deneyimine ilişkin düşüncelerini aktardılar.

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Ahmet Asena da yaptığı konuşmada, “Fikri Sönmez’in koltuğunu, ona yakışan bir şekilde doldurmak hepimizin temel sorumluluğudur” dedi.

Anma programında Giresun Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Asım, Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, Mersin Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da birer konuşma yaparak Fikri Sönmez önderliğinde hayat bulan Fatsa deneyimini örnek aldıklarını belirttiler. Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ve Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır da etkinlikte yer aldı.

Terzi Fikri’nin ailesi adına konuşan oğlu Naci Sönmez de Fikri Sönmez Yerel Yönetimler ve Demokrasi Derneği’nin kuruluşu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sönmez, önümüzdeki yıllarda derneği bir vakıf şekline dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

(SE/VC)

fikri sönmez Fikri Sönmez Demokrasi ve Yerel Yönetimler Derneği fatsa
Sami Evren
Sami Evren
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  Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Fen Bölümü mezunu. TÖB-Der üyesi, 90’lı yıllarda Devrimci Öğretmenlerin örgütlenmesinde aktif görev aldı. Kamu çalışanlarının sendikal mücadelesinde önemli yeri olan Eğit-Sen’in...

 

Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Fen Bölümü mezunu. TÖB-Der üyesi, 90’lı yıllarda Devrimci Öğretmenlerin örgütlenmesinde aktif görev aldı. Kamu çalışanlarının sendikal mücadelesinde önemli yeri olan Eğit-Sen’in kurucusu oldu. Siyami Erdem ve Cafer Yıldırım’la birlikte hazırladığı Eğitim Emekçileri Tarihi (Encümen-i Muallimin’den  Eğitim-Sen’e) kitabı 1995'te yayınlandı. 2.ve 4. Dönem KESK genel Başkanlığı yaptı. Kasım 2010'da KESK’de çalışan kadına yönelik taciz iddiasında kadının beyanı doğrultusunda örgütsel hukukun işletilmesini talep etti. Talebin yönetim kurulunca ret edilmesi üzerine KESK genel başkanlığından istifa etti. Özgürlükçü Sol haber sitesini kurdu. Site mahkeme kararı ile kapatıldı. Demokrat haber ve bianet’te yazıyor.

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