ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 18 Aralık 2024 08:42
 ~ Son Güncelleme: 18 Aralık 2024 09:11
3 dk Okuma

Nimet’i tutuklamak…

Onu herkesten ayıran özellik, insan hakları hareketinin kuruluşundan bu yana kesintisiz bu mücadele içinde olmasıdır. Sakin ve güvenilirdir.

Murat Çelikkan

Murat Çelikkan

Murat Çelikkan

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, Filistin’e destek amaçlı düzenlenen bir protesto gösterisi görülüyor. Ön planda siyah kıyafetli bir kadın, gülümseyerek zafer işareti yapıyor. Yüzünde kararlılık ve coşku ifadesi var. Hemen arkasında, iki kadın dikkat çekiyor. Sol taraftaki kadın beyaz bir pankart tutuyor. Pankartta kırmızı ve yeşil harflerle “Nehirden Denize Özgür Filistin” yazılı. Sağ tarafta ise başka bir kadın mor renkli bir pankart kaldırmış; üzerinde başörtülü, elinde bayrak tutan bir kadın figürü ve “Yaşasın Filistinli Kadınların Direnişi” yazısı yer alıyor. Her iki pankart da Filistin’e destek mesajı taşıyor.
Fotoğraflar: Evrim Kepenek/bianet

Nimet, Türkiye insan hakları hareketinin isimsiz kahramanlarından biridir. İnsan Hakları Derneği’nin kuruluşundan önce hemen 12 Eylül sonrasında tutuklu yakınları ile beraber mücadeleye başlamış, İnsan Hakları Derneği’nin kuruluşunda yer almış; İHD İstanbul Şubesi Yönetiminde erken ve yakın dönemlerde bulunmuş bir insan hakları savunucusudur.

Onu herkesten ayıran özellik, insan hakları hareketinin kuruluşundan bu yana kesintisiz bu mücadele içinde olmasıdır. Sakin ve güvenilirdir. Derneğin tarihini herkesten çok bilir ve herkesten çok belgelemiştir. Sıkı bir arşivcidir. ‘’Emil Galiple fotoğrafım yok diyen de çeşitli eylemlerde kendi görüntüsünü arayan da ona başvurabilir.

Nimet Tanrıkulu, tutuklu insan hakları savunucusu Hatice Onaran için yapılan eylemde. 

Gözaltında kaybedilenler mücadelesinin ilklerinden öncülerinden biridir. Dernekte yapılan kadın çalışmalarının da keza. Sonra kadınların barıştan, ayrımcılığa, dayağa karşı mücadeleden temsiline her alanda mücadele vermiştir. Ceza evi koşulları için de barış için de çalışmış emek vermiştir. İnsan Hakları Derneği ne zaman dara düşse ihtiyaç hissetse Nimet’e güvenebilirsiniz.

Kuruluşundan bu yana hemen gün gün insan hakları derneğinin canlı tarihi gibidir. Hayatı sever ve keyif almasını bilir. Ama varoluşunu insan hakları alanında sürdürmeyi ve gerçekleştirmeyi tercih etmiştir. Siyasetten anlamadığı uzak durduğu için değil, gayet iyi anlar ve siyasi tavır alır. Ama ağırlıkla siyasetinin temelini de insan hakları oluşturur.

Türkiye'nin geleceğine ambargo koymak

*Nimet Tanrıkulu, İHD'nin kuruluşu toplantısıntısında, Cumartesi Annesi Hanife Yıldız'la birlikte. 

İnsan hakları hareketinin amacı insan haklarının evrensel ilkelerine uygun adil, eşit, farklılıklara sahip çıkan, sömürüye karşı duran, insanlar kadar diğer canlılar ve ekoloji için de mücadele ederek değişim yaratmak, bu ilkelere sahip ve saygılı bir düzen oluşturmaktır. Yani insan hakları hareketi bizatihi siyasidir.

Bilenler bilir, insan hakları hareketinin yapısı gereği siyasetle gergin bir ilişkisi vardır. Mücadele ve tespitleri zaman zaman farklı siyasi partilerin politikaları ve ilkeleri ile örtüşebilir, ama hak mücadelesi hiçbir siyasi partinin arkasında yer almaz.

İnsan hakları savunucuları zaman zaman bu kimlikleriyle siyasette yer alabilir, almaları da iyi olur ama o zaman rolleri ve aidiyetleri değişir.

Nimet’in değişmedi. Ne ölüm cezasına karşı mücadele verirken, insan haklarına neredeyse zıt kutupta duran Milliyetçi Hareket Partisi’nin TBMM’de ölüm cezasının kaldırılması için oy kullandığında, ne insan haklarına içkin olan barışın Kürt siyasetince temsil edildiğinde, ne yıllardır talep edilen reformların bazılarını AK Parti, iktidarının ilk yıllarında gerçekleştirdiğinde, ne de farklı siyasi partiler kadınların eşit yaşam haklarını destekleyecek yasa tasarıları sunduklarında.

Nimet değişmedi… Ne ölüm cezasını Türkiye’ye geri getirme çağrılarına karşı mücadele ettiğinde, ne yeni iktidar bloku insan hakları savunucularını hedef tahtasına koyup haklarında terörle mücadele kanunundan dava açtıkları ve mahkum ettiklerinde ne de ana muhalefet partisi iktidarın popülist politikalarına teslim olup mültecilere karşı milliyetçiliği kışkırttığında…

Çünkü insan hakları ihlallerine karşı çıkmak ve insan hakları alanını ve demokrasiyi güçlendiren değişiklikleri desteklemek insan hakları mücadelesi verenlerin vazgeçilmezidir.

Nimet’in çizgisi budur… Şimdi Nimet Tanrıkulu hakkında ‘’taziyeye gitti’’, ‘’barış konferansına katıldı’’ diye ifade veren bir ‘’gizli tanığı’’ ciddiye alan savcıların başlattığı bir soruşturma nedeniyle Sincan Kadın Cezaevi’nde tutuklu.

Nimetten terörist yaratamazsınız. Nimet’in gizlisi saklısı yok, bütün hayatı ortada. İnsan haklarına adanmış bir hayat.

Nimet’in tutuklanması, Türkiye’de iktidarın insan haklarına karşı pozisyonunu açıkça ortaya koyuyor. Yeni değil, insan hakları savunucularının bir kısmının katledildiği, pek çoğunun yargılandığı yüzlercesinin cezaevlerine doldurulduğu bir ülke burası. Bunu kanıksamıyoruz, alışmadık.

Bu cezalar, kimseyi inandırmadığı gibi insan hakları savunucularının mücadeleden vazgeçmesine sebep olmadı, olsa olsa Türkiye’yi karanlığa daha çok itti. Nimet’i tutuklamak ve suçlamak bir kez daha Türkiye’nin geleceğine karanlık bir ambargo koymak demektir.

Nimet Tanrıkulu, bir insan hakları savunucusudur, ondan terörist yaratamazsınız.

(MÇ/EMMK)

Haber Yeri
İstanbul
Nimet Tanrıkulu insan hakları savunucuları cumartesi anneleri cumartesi insanları
Murat Çelikkan
Murat Çelikkan
tüm yazıları
2011'dan bu yana kurucularından olduğu Hakikat Adalet Hafıza Merkezi eş direktörü. 25 yıllık gazetecilik hayatı boyunca muhabirlik, editörlük, köşe yazarlığı ve yayın yönetmenliği gibi çeşitli...

2011'dan bu yana kurucularından olduğu Hakikat Adalet Hafıza Merkezi eş direktörü. 25 yıllık gazetecilik hayatı boyunca muhabirlik, editörlük, köşe yazarlığı ve yayın yönetmenliği gibi çeşitli görevler üstlendi. Türkiye insan hakları hareketinde aktif olarak yer aldı; İnsan Hakları Derneği, Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Helsinki Yurttaşlar Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın kurucusu oldu ve yönetim kurullarında yer aldı. Kürt meselesi ve medya etiğiyle ilgili projelerde çalıştı. Özgür Gündem Gazetesi bir günlük nöbetçi yayın yönetmenliği nedeniyle "terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. 14 Ağustos 2017'de Kırklareli E Tipi Kapalı Cezaevi'ne girdi. 68 gün sonra denetimli serbestlik kapsamında 21 Ekim 2017'de tahliye edildi. 18 aylık cezanın tamamlanması sürecinde haftada 4 gün emniyete imza veriyor. 

Devamını Göster
ilgili haberler
İHD ve TİHV: Nimet Tanrıkulu ve Hatice Onaran serbest bırakılsın
12 Aralık 2024
/haber/ihd-ve-tihv-nimet-tanrikulu-ve-hatice-onaran-serbest-birakilsin-302639
İnsan hakları savunucuları: Nimet Tanrıkulu'nun yanındayız
3 Aralık 2024
/haber/insan-haklari-savunuculari-nimet-tanrikulu-nun-yanindayiz-302380
Sevtap Akdağ ve Nimet Tanrıkulu'nun tutuklanmasına tepki
30 Kasım 2024
/haber/sevtap-akdag-ve-nimet-tanrikulu-nun-tutuklanmasina-tepki-302322
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İHD ve TİHV: Nimet Tanrıkulu ve Hatice Onaran serbest bırakılsın
12 Aralık 2024
/haber/ihd-ve-tihv-nimet-tanrikulu-ve-hatice-onaran-serbest-birakilsin-302639
İnsan hakları savunucuları: Nimet Tanrıkulu'nun yanındayız
3 Aralık 2024
/haber/insan-haklari-savunuculari-nimet-tanrikulu-nun-yanindayiz-302380
Sevtap Akdağ ve Nimet Tanrıkulu'nun tutuklanmasına tepki
30 Kasım 2024
/haber/sevtap-akdag-ve-nimet-tanrikulu-nun-tutuklanmasina-tepki-302322
diğer yazıları
ÖLÜYE SAYGI VE ADALET PANELİ VI
İnsan hakları ölülerin haklarını da kapsamalı
22 Şubat 2022
İnsan hakları ölülerin haklarını da kapsamalı
Taksim Meydanı’na 1 Mayıs 1977 kurbanları için anıt
1 Ekim 2020
Taksim Meydanı’na 1 Mayıs 1977 kurbanları için anıt
MURAT ÇELİKKAN YAZDI
Yeni Hedef: İnsan Hakları Savunucuları
10 Temmuz 2019
Yeni Hedef: İnsan Hakları Savunucuları
52 ERKEK 52 HAFTA/ 01 MURAT ÇELİKKAN
Delirmiş Olmalıyım
10 Ocak 2018
Delirmiş Olmalıyım
MURAT ÇELİKKAN SORDU, DENİZ TÜRKALİ ANLATTI
Babıâli’de Kadın Olmak
11 Kasım 2017
Babıâli’de Kadın Olmak
Sayfa Başına Git