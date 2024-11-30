Sevtap Akdağ ve Nimet Tanrıkulu'nun tutuklanmasına tepki

Özgür Kadın Hereketi (Tevgera Jinên Aza-TJA), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ ve İnsan Hakları Derneği (İHD) kurucularından Nimet Tanrıkulu’nun tutuklanmasına tepki gösterdi.

“Ortak kadın mücadelemiz yargılanamaz” başlığıyla yazılı açıklama yapan TJA, “Bu operasyonların amacı kadın mücadelemizi ve demokrasi mücadelesini sekteye uğratmaktır. Ancak kendi yarattığı krizlerle başa çıkamayan ulus devlet, Ortadoğu’da girdiği çıkmazdan kadın mücadelesine saldırılarla kurtulamayacaktır. Ülkeyi tecrit rejimiyle yönetmeye çalışanlar aynı zamanda tarihin tozlu sayfalarında yerini alacak, kadın mücadelemiz ise gücü ve kararlılığıyla yüzyıllar sonrasında bile hatırlanacaktır” dedi.

(AD)