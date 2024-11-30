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Yayın Tarihi: 30 Kasım 2024 11:44
 ~ Son Güncelleme: 30 Kasım 2024 12:15
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Sevtap Akdağ ve Nimet Tanrıkulu'nun tutuklanmasına tepki

TJA, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ ve İHD kurucularından Nimet Tanrıkulu’nun tutuklanmasına tepki göstererek, “ Ortak kadın mücadelemiz yargılanamaz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf bir mitingden. Önde bir kadın elinde Jin, Jiyan, Azadi yazan bir bayrak ile dans ediyor. Arkasında kalabalık bir kadın grubu var.

Özgür Kadın Hereketi (Tevgera Jinên Aza-TJA), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ ve İnsan Hakları Derneği (İHD) kurucularından Nimet Tanrıkulu’nun tutuklanmasına tepki gösterdi.

“Ortak kadın mücadelemiz yargılanamaz” başlığıyla yazılı açıklama yapan TJA, “Bu operasyonların amacı kadın mücadelemizi ve demokrasi mücadelesini sekteye uğratmaktır. Ancak kendi yarattığı krizlerle başa çıkamayan ulus devlet, Ortadoğu’da girdiği çıkmazdan kadın mücadelesine saldırılarla kurtulamayacaktır. Ülkeyi tecrit rejimiyle yönetmeye çalışanlar aynı zamanda tarihin tozlu sayfalarında yerini alacak, kadın mücadelemiz ise gücü ve kararlılığıyla yüzyıllar sonrasında bile hatırlanacaktır” dedi.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
Nimet Tanrıkulu
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