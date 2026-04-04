İslami bahçeler ve peyzajlar: Suyun hafızası, toprağın aklı

D. Fairchild Ruggles, İslami Bahçeler ve Peyzajlar’da bahçeyi yalnızca estetik bir sığınak ya da cennetin yeryüzündeki simgesi gibi okumaya yanaşmıyor. Kitapta bahçe; suyun bilgisi, toprağın terbiyesi, bakışın siyaseti ve hafızanın mekana bürünmüş hali olarak beliriyor.

Bahçe, insanlığın en eski düşlerinden biri. İnsanın doğayla çatışmadan ama ona bütünüyle boyun eğmeden kurduğu ince bir uzlaşma. Bir çitin ardında, bir duvarın içinde, bir su yolunun kıyısında dünya yeniden biçimleniyor. Gölge, serinlik, meyve, koku ve sessizlik, hayatın dağınıklığı karşısında küçük bir denge imkanı sunuyor. Ruggles’ın çalışması, bahçenin yalnızca güzelliğin değil, düşüncenin de ürünü olduğunu hatırlatıyor. Bu kitaptan sonra bahçeye yalnızca bakmak yetmiyor; onu okumak gerekiyor.

Cennetin gölgesinden toprağın gerçeğine

İslami bahçe, uzun yıllar boyunca, özellikle Batılı yorumlarda, Kur’an’daki cennet tasvirlerinin yeryüzündeki estetik karşılığı gibi ele alındı. Akan sular, gölge veren ağaçlar, bölünmüş parseller ve serin avlular, kolayca “öte dünyanın prova edilmiş hali”ne dönüştü. Ruggles’ın en güçlü müdahalesi tam bu noktada başlıyor. Bu yorumun bütünüyle yanlış olduğunu ileri sürmüyor ama tek başına yeterli olmadığını, hatta çoğu zaman yanıltıcı kaldığını gösteriyor. Çünkü bahçeyi yalnızca metafor düzeyinde kavramak, onu mümkün kılan maddi zekayı görünmez kılıyor: suyu taşıyan kanalları, toprağı dönüştüren emeği, bitkiyi tanıyan bilgiyi, iklimle pazarlık eden sabrı. Ruggles’a göre İslami bahçeyi yalnızca cennetin dünyevi yansıması saymak, onun tarihsel karmaşıklığını ve çeşitliliğini perdelemeye yol açıyor.

Bu yüzden İslami Bahçeler ve Peyzajlar, bahçeyi bir sembolden çok bir kuruluş eylemi olarak ele alıyor. Bahçe burada çiçekli bir düş değil; çevreyi düzenleme iradesi. Kurak coğrafyada suyu bulmak, taşımak, paylaştırmak, toprağı verimli kılmak, ağacı yeni bir yere alıştırmak, gölgeyi ve serinliği kurmak. Bütün bunların temelinde şiirden önce bilgi yer alıyor. Ruggles’ın yaklaşımı, bahçeyi romantik bir fondan çıkarıp medeniyetin çalışma alanına taşıyor.

Düzenin geometriye dönüşen yüzü

Kitabın en etkileyici yanlarından biri, bahçenin formunu yalnızca estetik bir mesele olarak değil, bir düzen mantığı olarak ele alması. Özellikle çahar bağ düzeni (dört parçaya ayrılmış, eksenlerle ve su yollarıyla örülmüş bahçe) bu açıdan öne çıkıyor. Bu plan, ilk bakışta simetri ve sükunet duygusu veriyor ama Ruggles’ın dikkat çektiği asıl nokta, bu biçimin aynı zamanda mekanı okunur ve yönetilebilir kılması.

Suyun akışı rastlantıya bırakılmıyor; gözün yöneleceği istikamet, yürüyüşün ritmi, açıklık ile kapalılık arasındaki denge, her şey özenle kuruluyor. Bahçe bu anlamda doğaya bırakılmış bir güzellik değil, doğa üzerinde kurulan bilinçli bir yapı haline geliyor.

D. Fairchild Ruggles - İslami Bahçeler ve Peyzajlar (Koç Üniversitesi Yayınları) (Çeviri: Nurcan Boşdurmaz) (Sayfa 380)

Bu düzenin bir başka yüzü de siyasetle ilgili. Çünkü her düzenleme yalnızca toprağı değil, bakışı da örgütlüyor. Bahçe sadece içinde dolaşılan bir yer değil; aynı zamanda belli bir noktadan bakılan, çerçevelenen, seyredilen ve böylece sahiplenilen bir manzara. Terastan avluya, pencereden su eksenine, köşkten ağaca uzanan görüş çizgileri, doğanın ehlileştirilmiş halini görünür kılarken bir iktidar duygusu da üretiyor.

Bir isimden çok bir düşünme biçimi

Kitabın değeri, “İslami bahçe nedir?” sorusuna tek cümlelik bir cevap vermeyişinde yatıyor. Tam tersine, sorunun kendisini tartışmalı hale getiriyor. Journal of Islamic Studies’te yayımlanan değerlendirme de kitabın en önemli düşünsel sorularından birinin bu olduğunu vurguluyor:

Bir nesneyi, bir mekanı ya da bir peyzajı “İslami” kılan şey ne? Dini ima mı, tarihsel bağlam mı, kültürel dolaşım mı? Ruggles bu soruya aceleci bir öz tanımıyla yaklaşmıyor. Tanımı genişletiyor, çoğullaştırıyor, daha dikkatli bir zemine çekiyor. Bu yüzden kitabın asıl başarısı, İslami bahçeyi kapalı bir kategoriye dönüştürmekte değil, onu yeniden düşünmeye zorlamasında toplanıyor.

Ruggles’ın kitabını bugün de önemli kılan ne?

Çünkü bu kitap bahçeyi nostaljinin diliyle değil, tarihin, çevrenin ve kültürün iç içe geçtiği bir alan olarak okuyor. İklim, su yönetimi, bitki dolaşımı, mekanın politikası ve görsel rejimler gibi başlıkların bugün yeniden ağırlık kazandığı düşünülünce, Ruggles’ın çalışması yalnızca geçmişi anlatmakla kalmıyor, bugünün çevre ve mekan tartışmalarına da beklenmedik biçimde temas ediyor. Bahçeye bakarken aslında suya, emeğe, iktidara ve belleğe baktığımızı hatırlatıyor.

Son söz

İslami Bahçeler ve Peyzajlar, okuruna bir gezi rehberi vermiyor; daha kıymetli bir şey sunuyor: bakmayı öğretiyor. Bir ağacın gölgesini, bir havuzun yüzeyini, bir bahçe duvarının ardındaki sessizliği artık eskisi gibi görmek kolay olmuyor. Çünkü Ruggles, o sükunetin gerisinde çalışan aklı görünür kılıyor. Suyu dağıtan eli, toprağı terbiye eden bilgiyi, manzarayı çerçeveleyen bakışı öne çıkarıyor. Sonunda şu düşünce beliriyor: Bahçe, yalnızca doğanın güzelleştirilmiş hali gibi görülemez; insanın dünyayla kurduğu en zarif, en bilinçli ve belki de en kırılgan anlaşmalardan biri olarak anlam kazanıyor.

*D. Fairchild Ruggles, University of Illinois at Urbana-Champaign’de Peyzaj Tarihi profesörü

