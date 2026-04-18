Yerebatan Sarnıcı’na girişler 1 TL oldu

İstanbul’un en önemli kültürel miraslarından biri olan Yerebatan Sarnıcı’nın tapusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edilmesinin ardından İBB’ye, sarnıcı 15 gün içinde boşaltması yönünde bildirim yapıldı.

İBB ise dün (17 Nisan) yaptığı açıklamada, müzeye giriş ücretinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bugünden itibaren 1 TL olacağını duyurdu.

Yerebatan Sarnıcı, İBB’den alındı

Mahir Polat: Yerebatan sizindir

İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İBB Miras’ın kurucusu Mahir Polat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Yerebatan Sarnıcı için verdiğimiz tüm emeklerimiz güzel İstanbullu hemşehrilerimize helal olsun. Eskisinin ziyaretçi sayısını beş katına çıkardık. Rüya gibi bir restorasyonla 3 yılda 10 milyon turist çektik. Türkiye’nin açık ara en çok turizm geliri elde edilen müzesi yaptık. Buradaki gelir İstanbul’da yaşayan yoksullara sosyal yardım olarak gidiyordu. Yerebatan sizindir.”

