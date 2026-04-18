ENGLISH KURDÎ
ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 18.04.2026 14:05 18 Nisan 2026 14:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.04.2026 14:07 18 Nisan 2026 14:07
Okuma Okuma:  2 dakika

Yerebatan Sarnıcı’na girişler 1 TL oldu

Müzenin tapusunun İBB’den alınmasının ardından, İBB’ye 15 gün içinde tahliye bildirimi yapıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Yerebatan Sarnıcı’na girişler 1 TL oldu
Fotoğraf: Yerebatan Sarnıcı’nın kurumsal internet sitesi.

İstanbul’un en önemli kültürel miraslarından biri olan Yerebatan Sarnıcı’nın tapusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edilmesinin ardından İBB’ye, sarnıcı 15 gün içinde boşaltması yönünde bildirim yapıldı.

İBB ise dün (17 Nisan) yaptığı açıklamada, müzeye giriş ücretinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bugünden itibaren 1 TL olacağını duyurdu.

Yerebatan Sarnıcı, İBB’den alındı
Yerebatan Sarnıcı, İBB’den alındı
7 Nisan 2026

Mahir Polat: Yerebatan sizindir

İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İBB Miras’ın kurucusu Mahir Polat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Yerebatan Sarnıcı için verdiğimiz tüm emeklerimiz güzel İstanbullu hemşehrilerimize helal olsun. Eskisinin ziyaretçi sayısını beş katına çıkardık. Rüya gibi bir restorasyonla 3 yılda 10 milyon turist çektik. Türkiye’nin açık ara en çok turizm geliri elde edilen müzesi yaptık. Buradaki gelir İstanbul’da yaşayan yoksullara sosyal yardım olarak gidiyordu. Yerebatan sizindir.” 

Yerebatan Sarnıcı hakkında

İstanbul’un Sultanahmet semtinde, Bizans İmparatoru I. Justinianus döneminde (6. yüzyıl) inşa edilmiş büyük bir yeraltı su sarnıcı. “Binlerce Sütun Sarnıcı” olarak da bilinir.

Yaklaşık 9 bin 800 m² alan kaplar ve 336 mermer sütunla desteklenir, sütunların bir kısmı farklı dönemlerden ve eski yapılardan getirilmiş malzemelerden yapılmıştır.

Bizans döneminde şehrin su ihtiyacını karşılamak ve saraylara su sağlamak amacıyla kullanılmıştır.

Sarnıcın en dikkat çekici özelliklerinden biri, suyun yansımasıyla sütunların görsel olarak etkileyici bir atmosfer yaratmasıdır. Günümüzde hem tarihi hem de turistik bir mekân olarak ziyaretçilere açıktır ve özellikle Medusa başlı sütunlar ile ışıklandırılmış bölümleri büyük ilgi görmektedir. (TY)

