KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 14.05.2026 16:04 14 Mayıs 2026 16:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.05.2026 12:25 15 Mayıs 2026 12:25
Okuma Okuma:  2 dakika

Metrohan, İBB’den alınarak Vakıflar Müdürlüğü’ne devredildi

Yerebatan Sarnıcı’nda yaşanan sürece benzer şekilde Metrohan için de hukuki bir sürecin gündeme gelmesi bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: İBB Miras

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restorasyonu tamamlanan Metrohan’ın mülkiyeti İETT’den alınıp Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Sultan Bayezid Han-ı Sani Bin Mehmed Han-ı Sani Vakfı’na (II. Bayezid Vakfı) devredildi.

Sözcü Gazetesi’nde yer alan habere göre, daha önce Yerebatan Sarnıcı’nda yaşanan sürece benzer şekilde Metrohan için de hukuki bir sürecin gündeme gelmesi bekleniyor.

Yerebatan Sarnıcı da daha önce İBB’den alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmişti. Karara itiraz eden İBB, işlemin iptali için İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi ise sarnıcın devrine ilişkin yürütmenin durdurulmasına karar vermiş ve dava süresince yapının İBB tarafından işletilmeye devam edilmesine hükmetmişti.

Mahkeme, Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar'a devrine 'dur' dedi
9 Mayıs 2026

Metrohan hakkında

19. yüzyılın sonlarında İstanbul’a gelen Fransız mühendis Eugene Henri Gavand, Beyoğlu ile Karaköy arasında her gün gidip gelen kalabalığın yaşadığı zorluğu fark etti. Bu gözlem, şehrin ilk yer altı demiryolu olan Tünel projesine hayat verdi. Gavand’ın vizyonu yalnızca raylı sistemle sınırlı kalmadı; bu hattın üzerine bir gar binası ve otel inşa etme fikri de Metrohan’ın temellerini oluşturdu.

Altı katlı olarak tasarlanan yapıya 1928’de yedinci kat eklendi. Mermer zemin ve merdivenleri, Art Nouveau tarzı korkuluk süslemeleri ve asansörüyle dönemin mimari anlayışını yansıtır. Yapı, 2007 yılında kültür varlığı olarak tescillendi ve II. grup korunması gereken eserler arasında yer aldı.

Uzun süre kaderine terk edilen yapı, İBB Miras tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından 2023 yılında “Tarihi Metrohan Hafıza Müzesi ve Kültür Kompleksi” adıyla kamusal kullanıma açıldı.

O günden itibaren ise sergiler, söyleşiler ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleriyle kentin önemli uğrak noktalarından biri hâline geldi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
İBB Miras vakıflar genel müdürlüğü Metrohan Mikael Nurican
