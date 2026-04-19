“Yerebatan Sarnıcı'nı bir günde 20 bin kişi ziyaret etti”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Fatih ilçesinde bulunan ve yakın zamanda tapusu İBB’den alınan Yerebatan Sarnıcı önünde açıklamalarda bulundu.

İBB olarak, 18 Nisan itibarıyla müzeye giriş ücretini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 1 TL yaptıklarını hatırlatan Aslan, Yerebatan Sarnıcı’nı bir günde 20 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

Yerebatan Sarnıcı’na girişler bugünden itibaren 1 TL

“İstanbul’un tarihine sahip çıkıyoruz”

“Sultanahmet Meydanı bugün ana baba günü. Binlerce insan burada ve şu an gördüğünüz şekilde büyük bir kuyruk var” diyen Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir lider geliyor, seçimde aday oluyor ve kazanıyor. İstanbul’un hayatı değişiyor. Çünkü bir vizyon kazanıyor. İBB Miras, 2019’dan sonra 240 tarihi çeşme, 640 tarihi hazire ve mezar, onlarca cami, Ali Paşa Sarayı, Yıldız Korusu’nun içindeki köşkler, Emirgan Korusu’nun içindeki köşkler, Kadıköy’deki Müze Gazhane, Atököy’deki Baruthane, Yedikule’deki Gazhane gibi onlarca yere sahip çıktı. İBB olarak, 10 milyara yakın para harcıyoruz. İstanbul’un tarihine sahip çıkıp, kültürünü ve turizmini dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz.”

“Kararı kabul etmiyoruz”

“Bir gecede karar alınıyor” diyen Aslan, “1 Nisan 2026’da Yerebatan Sarnıcı’nın İBB’de olan tapusu gece yarısı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçiriliyor. Bunu kabul edebilmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Aslan, 1960’lı yıllarda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Yerebatan Sarnıcı’nın tapusunu İBB’den almak için dava açtığını ancak dönemin mahkemelerinin “Burası Osmanlı döneminde de, Cumhuriyet döneminde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin. Siz bu tapuları üstünüze geçiremezsiniz” dediğini ve İBB’nin lehine karar verdiklerini hatırlattı.

İBB Başkanvekili, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakıyorlar ki, Ekrem İmamoğlu’nu durduramıyorlar. Bakıyorlar ki Yerebatan Sarnıcı’na çok ciddi şekilde ziyaretçi var. Çünkü 3 yıl ortalamasında, 2023 yılına kadar ziyaretçi sayısı 1 Milyon kişi. 2023 yılında Ekrem İmamoğlu buraya el atıyor ve büyük organizasyonlar burada yapılıyor. Dünyanın dört bir yanından insanlar burayı ziyarete geliyor. Son 3 yılda burayı ziyaret edenlerin sayısı tam 10 milyon kişi. Biz, bu dünya mirasına sahip çıkılabilmesi için elimizden gelen her gayreti gösteriyoruz.”

Yerebatan Sarnıcı, İBB’den alındı

“İstanbullular Sultanahmet Meydanı’na gelsin”

İktidara seslenen Aslan, “Gelin milletle barışık yaşayalım. Bırakın İBB tarihine, kültürüne, turizmine sahip çıksın” dedi.

Aslan, giriş ücretini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 1 TL yapmalarının ardından dün (18 Nisan) Yerebatan Sarnıcı’nı 20 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek İstanbullulara çağrıda bulundu:

“İşte Ekrem İmamoğlu belediyeciliği, İBB vizyonu: Dün 20 bin kişi Yerebatan Sarnıcı’nı ziyaret etti. İstanbul’daki herkes akın akın Sultanahmet Meydanı’na gelsin, halkçı belediyeciliği ve ecdat yadigarına sahip çıkmak nasıl oluyormuş gelin görün. İBB’nin malına mülküne hep birlikte sahip çıkalım.”

