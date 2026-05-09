Mahkeme, Yerebatan Sarnıcı’nın Vakıflar’a devrine ‘dur’ dedi

İstanbul’un en önemli kültür miraslarından biri olan Yerebatan Sarnıcı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devrinde yeni bir gelişme yaşandı.

İBB'nin açtığı davada İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Yerebatan Sarnıcı'nı tahliyesine ilişkin idari işlem hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme Fatih Kaymakamlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün savunması alınana ya da savunma süresi dolana kadar, teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

Dava süresince Yerebatan Sarnıcı, İBB tarafından işletilmeye devam edecek.

