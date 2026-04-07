Yerebatan Sarnıcı, İBB’den alındı

İstanbul’un en önemli kültür miraslarından biri olan Yerebatan Sarnıcı’nın tapusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil ettirildi.

Tapu kayıtlarına göre devir işlemi; Ayasofya-i Kebir, Kalıçeci Hasan Ağa, Hacı Beşir Ağa, Teşrifati Mehmet Akif Bey, Dülbentçizade Mustafa Efendi, Haremeyn, Fatih Sultan Mehmet Han (Ayasofya) ve Kanuni Sultan Süleyman Han (Kırkçeşme) vakıfları adına gerçekleştirildi.

İBB’nin 2024 Yılı Faaliyet Raporu’na göre , Yerebatan Sarnıcı’nı 2020 yılında 445 bin 795 kişi ziyaret etti. Restorasyon çalışmaları nedeniyle 2021 ve 2022’de ziyarete kapalı kalan sarnıç, 2023’te 3 milyon 4 bin 102 ziyaretçiyi ağırladı. 2024’te ise ziyaretçi sayısı 2 milyon 862 bin 348 olarak kaydedildi. 2026 yılı itibarıyla Yerebatan Sarnıcı giriş ücretleri yerli ziyaretçiler için gündüz saatlerinde 350 TL, öğrenci için 90 TL. Yabancı ziyaretçiler için giriş ücreti 1500 TL. 19:30 sonrası “Gece Vardiyası” uygulaması daha yüksek fiyatlı.

İBB: Mahkeme kararı olmadan gerçekleştirildi

Konuya ilişkin İBB’den yapılan açıklamada, şöyle dendi:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bu süreçle ilgili önceden herhangi bir resmi tebligat yapılmamış, herhangi bir idari bildirimde bulunulmamış ve bilinen herhangi bir mahkeme kararı ya da devam eden bir yargı süreci olmaksızın mülkiyet değişikliği gerçekleştirilmiştir. Bu durum, 1 Nisan 2026 tarihinde tapu kayıtlarının incelenmesi sırasında öğrenilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, söz konusu mülkiyet devrine ilişkin tüm hukuki haklarını kullanacağını ve süreci yargı nezdinde takip edeceğini kamuoyuna saygıyla bildirir.”

İmamoğlu: Bu kararlar nihai değildir

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda Yerebatan Sarnıcı’nın İBB’nin elinden alınmasına tepki gösterdi:

“Galata Kulesi, Gezi Parkı, Beykoz Sosyal Tesisleri, Beşiktaş İskelesi, Şerefiye Sarnıcı’nda nasıl hukuksuzlukların altına imza attılarsa aynısı yaptılar. 2019’dan beri Galata Kulesi için sürdürdüğümüz hukuk mücadelesi de maç devam ederken kural değiştirildiği için sonuçsuz kaldı maalesef. Meclis’ten bir yasa çıkardılar, dava devam ederken vakıfların matkapla, hilti ile yaptığı restorasyonu el koymaya gerekçe saydılar. Ortada açık bir tablo var: Bir ‘çökme’ kararı verildiyse; ne hukuku dinliyorlar, ne adaleti gözetiyorlar ne de kamu vicdanına kulak veriyorlar. Gerekiyorsa kanunu değiştiriyorlar, gerekiyorsa hâkimi değiştiriyorlar ve sonunda göz koydukları mülke çöküyorlar. Ama herkes şunu bilsin: Bu kararlar nihai değildir. Nihai kararı millet verir.”