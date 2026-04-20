Hamidiye Su, İBB’den alınacak iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Hamidiye Su’nun, İBB’den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredileceği iddiası gündeme geldi.
İstanbul Büyükşehir Haber’in aktardığına göre, İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Ali Şar, iddiaya ilişkin şöyle dedi:
“Şimdi de Hamidiye Su’ya mı göz diktiniz? 1500 yıllık bir miras olan Yerebatan Sarnıcı’nı, sırf İBB’nin elinden almak için ‘Osmanlı vakıf su sisteminin bir parçasıdır,’ kılıfına soktunuz. Bu şehir sahipsiz değil. İstanbul’un kaynaklarını merkeziyetçi müdahalelere kurban etmeyeceğiz.”
Yerebatan Sarnıcı, İBB’den alındı
İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Ali Şar:— İstanbul Büyükşehir Haber (@ibbhaaber) April 19, 2026
Hamidiye Su hakkında
İBB iştiraki olarak faaliyet gösteren Hamidiye Kaynak Suları AŞ., İstanbul’un ormanlarındaki kaynaklardan elde edilen doğal suyu kent halkına ulaştırıyor.
Tarihi, şehre nitelikli içme suyu sağlamak amacıyla II. Abdülhamid’in emriyle kurulan ilk komisyona uzanıyor. 1898 tarihli projeye göre, Kırkçeşme tesislerinin doğu kolu üzerinde ve Kemerburgaz’ın güneydoğusundaki Karakemer ile Kovukkemer çevresindeki membalar 20 maslakta toplandı. Tesisin büyük bölümü 1900 yılında tamamlandı; suyun verilmesi ve resmî kabulü ise 26 Mayıs 1902’de gerçekleşti.
Kurulduğu günden bu yana su, çeşmeler aracılığıyla İstanbul halkına ulaştırılıyor. 86 bölgedeki çeşmelere ek olarak Yıldız Sarayı’nda 30, Beşiktaş Sarayı’nda 10 olmak üzere toplam 126 çeşmeden su verildi; isale hattı üzerindeki 7 çeşmeyle birlikte bu sayı 133’e ulaştı. (TY)