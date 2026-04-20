Hamidiye Su, İBB’den alınacak iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Hamidiye Su’nun, İBB’den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredileceği iddiası gündeme geldi.

İstanbul Büyükşehir Haber’in aktardığına göre, İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Ali Şar, iddiaya ilişkin şöyle dedi:

“Şimdi de Hamidiye Su’ya mı göz diktiniz? 1500 yıllık bir miras olan Yerebatan Sarnıcı’nı, sırf İBB’nin elinden almak için ‘Osmanlı vakıf su sisteminin bir parçasıdır,’ kılıfına soktunuz. Bu şehir sahipsiz değil. İstanbul’un kaynaklarını merkeziyetçi müdahalelere kurban etmeyeceğiz.”

Yerebatan Sarnıcı, İBB’den alındı

