HABER
YT: Yayın Tarihi: 20.04.2026 11:20 20 Nisan 2026 11:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.04.2026 16:41 20 Nisan 2026 16:41
Okuma Okuma:  2 dakika

Hamidiye Su, İBB’den alınacak iddiası

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Ali Şar: “Şimdi de Hamidiye Su’ya mı göz diktiniz? Bu şehir sahipsiz değil. İstanbul’un kaynaklarını merkeziyetçi müdahalelere kurban etmeyeceğiz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Hamidiye Su, İBB’den alınacak iddiası
Fotoğraf: Hamidiye Su X hesabı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Hamidiye Su’nun, İBB’den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredileceği iddiası gündeme geldi.

İstanbul Büyükşehir Haber’in aktardığına göre, İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Ali Şar, iddiaya ilişkin şöyle dedi:

“Şimdi de Hamidiye Su’ya mı göz diktiniz? 1500 yıllık bir miras olan Yerebatan Sarnıcı’nı, sırf İBB’nin elinden almak için ‘Osmanlı vakıf su sisteminin bir parçasıdır,’ kılıfına soktunuz. Bu şehir sahipsiz değil. İstanbul’un kaynaklarını merkeziyetçi müdahalelere kurban etmeyeceğiz.”

Yerebatan Sarnıcı, İBB’den alındı
Yerebatan Sarnıcı, İBB’den alındı
7 Nisan 2026

Hamidiye Su hakkında

İBB iştiraki olarak faaliyet gösteren Hamidiye Kaynak Suları AŞ., İstanbul’un ormanlarındaki kaynaklardan elde edilen doğal suyu kent halkına ulaştırıyor.

Tarihi, şehre nitelikli içme suyu sağlamak amacıyla II. Abdülhamid’in emriyle kurulan ilk komisyona uzanıyor. 1898 tarihli projeye göre, Kırkçeşme tesislerinin doğu kolu üzerinde ve Kemerburgaz’ın güneydoğusundaki Karakemer ile Kovukkemer çevresindeki membalar 20 maslakta toplandı. Tesisin büyük bölümü 1900 yılında tamamlandı; suyun verilmesi ve resmî kabulü ise 26 Mayıs 1902’de gerçekleşti.

Kurulduğu günden bu yana su, çeşmeler aracılığıyla İstanbul halkına ulaştırılıyor. 86 bölgedeki çeşmelere ek olarak Yıldız Sarayı’nda 30, Beşiktaş Sarayı’nda 10 olmak üzere toplam 126 çeşmeden su verildi; isale hattı üzerindeki 7 çeşmeyle birlikte bu sayı 133’e ulaştı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
hamidiye su İBB yerebatan Sarnıcı vakıflar genel müdürlüğü
ilgili haberler
“Yerebatan Sarnıcı'nı bir günde 20 bin kişi ziyaret etti”
19 Nisan 2026
/haber/yerebatan-sarnici-ni-bir-gunde-20-bin-kisi-ziyaret-etti-318878
Yerebatan Sarnıcı’na girişler bugünden itibaren 1 TL
18 Nisan 2026
/haber/yerebatan-sarnicina-girisler-bugunden-itibaren-1-tl-318863
Yerebatan Sarnıcı, İBB’den alındı
7 Nisan 2026
/haber/yerebatan-sarnici-ibbden-alindi-318441
THY İştiraki, Hamidiye Su İle Olan Anlaşmasını Bitirdi
1 Ekim 2019
/haber/thy-istiraki-hamidiye-su-ile-olan-anlasmasini-bitirdi-213778
