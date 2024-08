Yekemîn Xwaringeha Gel a Amedê hat vekirin: 4 cureyên xwarinê bi 70 TLyî ye

Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê li Kolana Hunerê ya ku li Navçeya Navendiya Yenîşehîrê ye Xwaringeha Gel vekir. Bi taybetî ji bo roja vekirinê 4 cûre xwarin bepêre li gel hat belavkirin.

Hevşaredarên Bajarê Mezin Serra Bucak, Dogan Hatun, Parlamentera DEM Partiyê yê Amedê Adalet Kaya, Hevserokên Bajarê Amedê yên DEM Partiyê Abbas Şahîn û Gulşen Oze, Nûnerên Saziyên Civaka Sivîl û bi sedan welatî beşdarî vekirinê bûn. Hevşaredarên Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê Serra Bucak û Doğan Hatun beriya vekirinê axafîn.

"Mafê her kesî ye ku xureka bi tendrust û erzan bi dest bixe"

Hevseroka Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê Serra Bucakê bi silavkirina welatiyan û xebatkarên çapemeniyê yên beşdarî vekirinê bûn dest bi axaftina xwe kir û got, "Ji 31ê Adarê û vir ve em weke şaredariya Bajarê Mezin, şaredariyên navçeyan û DEM Partiyê me xebatên xwe yên ji bo bajar bi tempoyek bi lez kir û em ê bikin. Em ê ji niha û pê ve jî beramberiya vê yekê bibînin. Ev der bila ji bo gelê Ofîsê, xwendekar, mêvan û Amedê pîroz be. Em hêvîdarin ku dê ji bo navçeyên me yên din jî vê xizmetê pêkbîne. Xizanîyek heye, pirsgirêkek aborî heye û qeyraneke aborî heye ku em hemû ji bo wê têdikoşin. Ji bo ku em vê derbas bikin mafên her kesî heye ku xureka bi tendurist û erzan bi dest bixe. Xwaringeha me li gelê me pîroz be.”

"Bila kes birçî neçin mala xwe"

Piştre hevserok Hatûn jî axivî û wiha got: "Piştî ku me pirsgirêkên bajarê xwe tesbît kirin me dest bi çareseriya wan kirin. Ji ber qeyrana aborî êdî kêr gîhaştiye hestî. Êdî kes nikare xwarinê bibe mala xwe. Xaringehên wiha erzan û paqij mafê her kesî ye. Em soz didin her kesî, ji bo ku kes birçî neçin malên xwe, em ê xebatên xwe yên pîroz yên bi vî rengî bidomînin."





Piştî birîna qurdêleyê, hevserokan xwarin belav kirin.

Piştî axaftinan li ber deriyê Xwaringeha Gel qurdêle hat birîn û bi çepik û tilîliyan ketin hundir. Piştre Hevşaredar Serra Bucak, Dogan Hatun û Parlamentera Amedê ya DEM Partiyê Adalet Kayayê lepik û serpoş li ber kirin û xwarin li welatiyan belav kirin.

"4 cûre xwarin bi 70 TLyî ye"

Taybet ji bo roja vekirinê xwarin bi bêpere hat belavkirin. Xwaringeha Gel ji bilî rojên yekşemê wê 6 rojên hefteyê 4 cûre xwarinan bide. Armanc ewe ku wê rojane ji bo hezar kesî xwarinê çêbikin. Xwaringeh dê her roj di navbera saet 12.00 - 17.00an de xizmetê bide. Her weha buhayê xwarina jî bi giştî wek 70 TL hat diyarkirin.

(ED/AY)