Diyarbakır’ın ilk Halk Lokantası açıldı: 4 çeşit yemek, 70 TL
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Merkez Yenişehir İlçesi'nde bulunan Sanat Sokağı'nda Halk Lokantası açtı. Açılışa özel ücretsiz 4 çeşit yemek halka dağıtıldı.
Açılışa Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Serra Bucak, Doğan Hatun, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanları Abbas Şahin, Gülşen Öze, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Açılış öncesi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun konuşma yaptı.
‘’Sağlıklı ve uygun fiyatta gıdaya erişmek herkesin hakkı’’
Açılışa katılan vatandaş ve basın çalışanlarını selamlayarak konuşmasına başlayan Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkanı Serra Bucak, "31 Mart’tan bu yana büyükşehir başta olmak üzere ilçe belediyelerimiz ve DEM Parti olarak oldukça hızlı bir tempoyla kent için çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz. Bugünden sonra da bunun meyvesini hep birlikte göreceğiz. Burası Ofis halkı, öğrenciler, gelen misafirler ve Diyarbakır için hayırlı uğurlu olsun. Umarız ki devamını başka ilçelerimizde de getiririz. Bir yoksulluk, bir geçim sıkıntısı var, hepimizin mücadele ettiği bir ekonomik kriz var. Bunu aşmak içinde sağlıklı ve uygun fiyatta gıdaya erişmek herkesin hakkı. Lokantamız halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.
‘’Kimse evine aç gitmesin’’
Ardından konuşan Eş Başkan Hatun ise, şunları söyledi: "Kentimizin sorunlarını tespit ettikten sonra çözüme kavuşturuyoruz. Ekonomik krizde bıçak kemiğe dayanmış durumda. Artık kimse evine yemek götüremiyor. Böylesi ucuz ve temiz lokantalar herkesin hakkı. Herkese söz veriyoruz kimse evine aç gitmesin diye böyle kutlu çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz."
Kurdele kesimi sonrası eş başkanlar yemek dağıttı
Yapılan konuşmaların ardından Halk Lokantasının kapısı önünde kurdele kesimi yapılarak alkışlar ve zılgıtlarla lokantaya giriş yapıldı. Önlük giyip bone takan Eş başkanlar Serra Bucak, Doğan Hatun ve DEM Parti Diyarbakır milletvekili Adalet Kaya tezgâh başına geçerek gelen vatandaşlara yemek dağıttı.
‘’4 çeşit yemek 70 TL’’
Açılışa özel ücretsiz yemek dağıtımı yapan Halk Lokantası Pazar günleri dışında haftanın 6 günü, 4 çeşit yemek çıkaracak. Günlük bin kişiye yemek dağıtmayı hedefleyen lokantalarda menü fiyatı ise 70 TL olarak belirlendi.
(ED/AD)