Diyarbakır’ın ilk Halk Lokantası açıldı: 4 çeşit yemek, 70 TL

‘’Sağlıklı ve uygun fiyatta gıdaya erişmek herkesin hakkı’’

Açılışa katılan vatandaş ve basın çalışanlarını selamlayarak konuşmasına başlayan Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkanı Serra Bucak, "31 Mart’tan bu yana büyükşehir başta olmak üzere ilçe belediyelerimiz ve DEM Parti olarak oldukça hızlı bir tempoyla kent için çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz. Bugünden sonra da bunun meyvesini hep birlikte göreceğiz. Burası Ofis halkı, öğrenciler, gelen misafirler ve Diyarbakır için hayırlı uğurlu olsun. Umarız ki devamını başka ilçelerimizde de getiririz. Bir yoksulluk, bir geçim sıkıntısı var, hepimizin mücadele ettiği bir ekonomik kriz var. Bunu aşmak içinde sağlıklı ve uygun fiyatta gıdaya erişmek herkesin hakkı. Lokantamız halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.