Vicdani Ret İzleme’den 15 Mayıs öncesi webinar

Vicdani Ret İzleme, 15 Mayıs Dünya Vicdani Ret Günü öncesinde Türkiye’de vicdani ret deneyimlerini, hak ihlallerini ve çözüm önerilerini tartışmak üzere bir webinar düzenleyecek.

“Türkiye’de Vicdani Ret: Tanıklıklar, Hak İhlalleri, Çözümler” başlıklı etkinlik, 10 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te çevrimiçi yapılacak.

Etkinlikte beş vicdani retçi kendi tanıklıklarını aktaracak. Webinarın odağında Türkiye’de vicdani retçilerin karşılaştığı hak ihlalleri, “sivil ölüm” olarak tanımlanan süreçler, cezaevine girme riski altındaki retçiler için acil müdahale mekanizmaları, hukuki koruma ve politika reformu önerileri yer alacak.

Vicdani Ret İzleme, insan hakları örgütlerini, hukukçuları, akademisyenleri ve aktivistleri etkinliğe katılmaya çağırdı.

İki bölüm sürecek

90 dakika sürecek webinar iki bölümden oluşacak.

İlk bölümde vicdani retçilerin deneyim aktarımları dinlenecek. İkinci bölümde ise vicdani ret hakkının güvence altına alınması için grup çalışmaları yapılacak.

Etkinliğin konuşmacıları Mahmut Elkuş, Çınar Koçgiri Doğan, Kamil Murat Demir, İnan Mayıs Aru ve Şendoğan Yazıcı olacak.

Katılmak isteyenler kayıt formuna ulaşabilir.

(HA)