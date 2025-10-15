ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 15 Ekim 2025 14:12
 ~ Son Güncelleme: 15 Ekim 2025 14:23
3 dk Okuma

'ÇÖZÜM KOMİSYONU'NDA DİNLENMEYENLER

Vicdani retçiler: Bu mesele teknik bir yasa değişikliği değil, vicdan özgürlüğünün tanınmasıdır

Şendoğan Yazıcı ve Yavuz Atan'ın komisyona sunulmak üzere hazırladığı raporda vicdani ret hakkının koşulsuz ve yasal güvence altına alınması temel talep olarak vurgulandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Vicdani retçiler: Bu mesele teknik bir yasa değişikliği değil, vicdan özgürlüğünün tanınmasıdır
Fotoğraf: VR-DER / İstanbul'da bir vicdani ret eyleminden

Emek Partisi (EMEP), Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda dinlenmesi gerekenler arasında vicdani retçileri de önermişti. Ancak, gruba bugüne kadar herhangi bir davet iletilmedi. Vicdani retçiler, komisyonda dinlenmeseler de sürece katkı sunmak amacıyla bir rapor hazırladı.

Rapor, EMEP'ten doğru Komisyon Üyesi olan İstanbul Milletvekili İskender Bayhan tarafından TBMM Meclis Başkanlığına sunuldu.

Numan Kurtulmuş: Artık dinleme faslının sonuna gelindi
ÇÖZÜM KOMİSYONU'NUN 13. TOPLANTISI
Numan Kurtulmuş: Artık dinleme faslının sonuna gelindi
2 Ekim 2025

Vicdani retçiler Şendoğan Yazıcı ve Yavuz Atan tarafından kaleme alınan rapor özetle şöyle:

'Sivil ölüm' eleştirisi

Sunduğumuz çözüm, pazarlığa açık bir teklif değil, temel bir insan hakkının kayıtsız şartsız tanınması gerekliliğidir. Öncelikle mevcut durumu net bir şekilde ortaya koymak isteriz. Türkiye'de vicdani ret bir suç olarak tanımlanmamıştır; ancak bu hakkı kullanmanın sonucu, sonu gelmeyen bir cezalandırma sarmalıdır.

Vicdani gerekçelerle askerliği reddeden yurttaşlar, "yoklama kaçağı" veya "bakaya" sayılarak ömür boyu süren bir takibata uğramaktadır. Bu durum, bizleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Osman Murat Ülke/Türkiye davasında isabetle tanımladığı "sivil ölüm"e mahkûm etmektedir.

Üç temel ihlal

Bu "sivil ölüm" halinin somut karşılıkları şunlardır:

Ekonomik imha: Banka hesaplarımıza el konulmakta, e-haciz uygulamalarıyla ticari faaliyetlerimiz ve çalışma hayatımız fiilen bitirilmektedir.

Sosyal tecrit: Her an bir GBT kontrolünde gözaltına alınma korkusuyla yaşamakta, seyahat özgürlüğümüz kısıtlanmaktadır.

Siyasi hakların gaspı: Seçme ve seçilme gibi en temel yurttaşlık haklarımız elimizden alınmaktadır.

Bu tablo, hukukun en temel ilkelerinden olan "aynı fiilden dolayı birden fazla yargılanmama" (non bis in idem) ilkesinin sistematik ihlalidir ve Komisyonunuzun "hukuk devleti" hedefleriyle açıkça çelişmektedir.

Çözüm

Gerekçe: Vicdani ret, pazarlık konusu yapılabilecek bir imtiyaz değil, devredilemez bir insan hakkıdır. AİHM, Bayatyan/Ermenistan kararından başlayarak Erçep/Türkiye ve Kanatlı/Türkiye gibi emsal kararlarda, bu hakkın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesiyle korunan "düşünce, vicdan ve din özgürlüğü"nün ayrılmaz bir parçası olduğunu defalarca tescillemiştir. Anayasamızın 90. maddesi, bu uluslararası kararları iç hukukun bir parçası ve hatta üstünde kabul etmektedir. Dolayısıyla, bu hakkı tanımak bir tercih değil, anayasal ve uluslararası bir zorunluluktur.

Uygulama

Çözüm, Askerlik Kanunu ve ilgili mevzuatta yapılacak küçük bir değişiklikle, kişilerin vicdani kanaatleri (dini, felsefi, ahlaki, siyasi vb.) gereği askerlik hizmetini ve her türlü zorunlu hizmeti reddetme hakkına sahip olduğunun tanınmasıdır.

Bu tanıma, herhangi bir "alternatif hizmet" veya başka bir zorunluluk şartına bağlanmamalıdır.

'Alternatif sivil hizmet' neden çözüm değil?

Bu noktada, sıklıkla bir "orta yol" olarak sunulan "alternatif sivil hizmet" modelini neden bir çözüm olarak görmediğimizi açıkça ifade etmek isteriz. Bizler için vicdani ret, sadece eline silah almayı reddetmek değildir; devletin birey üzerinde kurduğu zorunluluk ve hizmet dayatmasının kendisine karşı bir duruştur.

Zorunluluğun niteliği değişmez: Adı "sivil" de olsa, devlet tarafından dayatılan her türlü zorunlu hizmet, vicdan özgürlüğünün ihlalidir. Sorun üniformanın rengi değil, zorunluluğun kendisidir. Bizler, "vatan hizmeti" adı altında dayatılan angaryanın sivil bir versiyonunu değil, vicdanımıza uygun yaşama hakkını talep ediyoruz.

Cezalandırıcı nitelik: Dünya örnekleri, sivil hizmetlerin genellikle askeri hizmetten daha uzun ve caydırıcı koşullarda düzenlendiğini göstermektedir. Bu durum, sivil hizmeti bir hak olarak sunmaktan çok, vicdani retçileri cezalandırmanın bir başka yolu haline getirmektedir.

Vicdan pazarlık konusu değildir: Bir hakkın tanınması, karşılığında başka bir bedel ödeme şartına bağlanamaz. Devletin görevi, temel hak ve özgürlükleri güvence altına almaktır; bu hakları başka bir zorunlulukla takas etmek değil.

Sonuç ve çağrı

Komisyon üyeleri, Karşınızda duran mesele, teknik bir yasa değişikliğinden ibaret değildir. Bu, Türkiye'nin bireyin vicdanına ne kadar saygı duyduğunu ve demokrasisinin ne kadar derinleştiğini gösterecek sembolik bir karardır. "Kardeşlik", ancak ve ancak bireylerin en temel varoluşsal tercihlerine saygı duyulduğunda inşa edilebilir.

Sizleri, "alternatif" veya "ara" formüllerle sorunu ötelemeye değil, cesur ve tarihi bir adım atarak vicdani ret hakkını hiçbir koşula bağlamadan tanımaya davet ediyoruz. Bu, AİHM kararlarının gereğini yerine getirmek, Anayasa'ya sadakat göstermek ve en önemlisi, bu ülkenin yurttaşlarının vicdanına güvenmektir. Komisyonunuzun adını tarihe, Türkiye'de vicdan özgürlüğünün önündeki son engelleri kaldıran bir irade olarak yazdırmanız dileğiyle.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
ilgili haberler
İHD İstanbul, Vicdani Ret Komisyonu'nu yeniden kuruyor
2 Eylül 2025
/haber/ihd-istanbul-vicdani-ret-komisyonu-nu-yeniden-kuruyor-311063
“Süreç”e vicdani retçilerin de sözleri var
25 Ağustos 2025
/yazi/surece-vicdani-retcilerin-de-sozleri-var-310785
10 yıl sonra ilk kez bir vicdani retçi hapse girecek
7 Ağustos 2025
/haber/10-yil-sonra-ilk-kez-bir-vicdani-retci-hapse-girecek-310201
Militarizme itirazdan barışa: Türkiye’de vicdani ret mücadelesi
31 Temmuz 2025
/yazi/militarizme-itirazdan-barisa-turkiyede-vicdani-ret-mucadelesi-309987
Türkiye’de Vicdani Ret Hareketi’nin kısa direniş tarihi - 2
17 Mayıs 2025
/yazi/turkiyede-vicdani-ret-hareketinin-kisa-direnis-tarihi-2-307512
Türkiye’de Vicdani Ret Hareketi’nin kısa direniş tarihi - 1
16 Mayıs 2025
/yazi/turkiyede-vicdani-ret-hareketinin-kisa-direnis-tarihi-1-307490
15 MAYIS ULUSLARARASI VİCDANİ RET GÜNÜ
Kadın Vicdani Retçiler: Militarizme karşı güçlü bir itiraz
15 Mayıs 2025
/yazi/kadin-vicdani-retciler-militarizme-karsi-guclu-bir-itiraz-307478
“Vicdani ret, barış inşasının ilk taşıdır”
15 Mayıs 2025
/haber/vicdani-ret-baris-insasinin-ilk-tasidir-307471
15 MAYIS ULUSLARARASI VİCDANİ RET GÜNÜ
Vicdani ret metinleri üzerinden kurulan toplumsal barış metni
15 Mayıs 2025
/yazi/vicdani-ret-metinleri-uzerinden-kurulan-toplumsal-baris-metni-307448
