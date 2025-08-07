ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 7 Ağustos 2025 11:52
 ~ Son Güncelleme: 7 Ağustos 2025 13:44
2 dk Okuma

10 yıl sonra ilk kez bir vicdani retçi hapse girecek

Vicdani retçi Çınar Doğan’a yoklama kaçağı olduğu ve askere gitmediği gerekçesiyle verilen 5 aylık ceza kesinleşti. Doğan karar için "Devletin askerlik politikasındaki değişimin yargıya yansımış hali" dedi.

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Hikmet Adal

10 yıl sonra ilk kez bir vicdani retçi hapse girecek

Vicdani retçi Çınar Koçgiri Doğan yoklama kaçağı olduğu ve askere gitmediği gerekçesiyle verdiği 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Doğan, 10 yıl aradan sonra hapsedilen ilk vicdani retçi olacak.

Vicdani ret nedir, vicdani retçi olduğunuzda başınıza neler gelir?
VİCDANİ RETÇİ OLMAK 1
Vicdani ret nedir, vicdani retçi olduğunuzda başınıza neler gelir?
24 Ocak 2023

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, Doğan hakkında Aralık 2024’te iddianame düzenledi.

Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Doğan, savunmasında “Her ne kadar askerlik hizmeti zorunlu olsa da benim siyasi görüşüm vicdani ret olgusunun hak olarak kabul edilmesi ve benim askerlik hizmetinden muaf tutulmama yöneliktir. Tarafıma başkaca kamu hizmeti verilirse bu görevi yerine getirebilirim.” dedi. Beraatını istedi.

Ancak mahkeme Doğan’ın 2008’de askerlik çağına girdiğini, erteleme nedeniyle 2019’dan itibaren yoklama kaçağı olduğunu ve bu şekilde kolluk kuvvetlerine yakalandığını belirtti. 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 63. maddesine dayanarak 5 ay hapis cezası verdi. Doğan’ın savunması için şu gerekçeyi kurdu:

“Ülkemizde vicdani ret olgusunun hak olarak kabul edilmemesinin mevzuatımıza ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırılık teşkil etmediği nazara alındığında sanığın vicdani retçi olduğuna dair suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilmemiştir.”

Doğan’ın avukatı Gökhan Soysal karar itiraz ederek bir üst mahkemeye taşıdı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, 2 Temmuz 2025’te istinaf talebini reddederek kararı kesinleştirdi.

Savcılık çağrı kağıdı gönderdi

Kararın kesinleşmesi üzerine Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, Doğan’a çağrı kağıdı göndererek 10 gün içinde teslim olmasını istedi. Açık Ceza İnfaz Kurumu’na tesliminin yapılacağını bildirdi. Teslim olmaması durumunda hakkında yakalama kararı çıkartılacağını duyurdu.

bianet’e konuşan Doğan, infazın 10 gün süreyle ertelenmesi için başvuru yapacağını belirtti.

2024’te de aynı suçlamayla yargılandığını ve yine 5 aylık hapis cezasına mahkum edildiğini belirten Doğan “Devletin askerlik politikasındaki değişimin yargıya yansımış halini görüyoruz. İki vicdani retçi arkadaşım 19 aya varan hapis cezalarıyla karşı karşıya. Önceden para cezalarıyla serbest bırakılıyorduk. Şimdi ise cezalar hapse dönmüş durumda.” dedi.

Doğan “Sivas’ta bir köyde yaşıyorum. Tarımsal üretim yapmaya çalışıyoruz. Hapse girmem yaptığım işi sekteye uğratacak. Sadece askerlik yapmadığım için.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Uzmanlara göre Doğan, yaklaşık 10 yıl aradan sonra hapsedilen ilk vicdani retçi olacak.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
vicdani ret vicdani retçi askerlik
Hikmet Adal
Hikmet Adal
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri.

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

ilgili haberler
Militarizme itirazdan barışa: Türkiye’de vicdani ret mücadelesi
31 Temmuz 2025
/yazi/militarizme-itirazdan-barisa-turkiyede-vicdani-ret-mucadelesi-309987
Türkiye’de Vicdani Ret Hareketi’nin kısa direniş tarihi - 2
17 Mayıs 2025
/yazi/turkiyede-vicdani-ret-hareketinin-kisa-direnis-tarihi-2-307512
Türkiye’de Vicdani Ret Hareketi’nin kısa direniş tarihi - 1
16 Mayıs 2025
/yazi/turkiyede-vicdani-ret-hareketinin-kisa-direnis-tarihi-1-307490
15 MAYIS ULUSLARARASI VİCDANİ RET GÜNÜ
Kadın Vicdani Retçiler: Militarizme karşı güçlü bir itiraz
15 Mayıs 2025
/yazi/kadin-vicdani-retciler-militarizme-karsi-guclu-bir-itiraz-307478
“Vicdani ret, barış inşasının ilk taşıdır”
15 Mayıs 2025
/haber/vicdani-ret-baris-insasinin-ilk-tasidir-307471
15 MAYIS ULUSLARARASI VİCDANİ RET GÜNÜ
Vicdani ret metinleri üzerinden kurulan toplumsal barış metni
15 Mayıs 2025
/yazi/vicdani-ret-metinleri-uzerinden-kurulan-toplumsal-baris-metni-307448
Barış için bir ses: İsrailli vicdani retçiler
31 Ağustos 2024
/yazi/baris-icin-bir-ses-israilli-vicdani-retciler-299158
Vicdani retçi Şendoğan Yazıcı’ya hapis cezası
30 Ağustos 2024
/haber/vicdani-retci-sendogan-yaziciya-hapis-cezasi-299166
Gazeteciye şiddet: Elazığ’da muhtar, haberini yapan Faik Akgün’e saldırdı
6 Ağustos 2025
Gazeteciye şiddet: Elazığ’da muhtar, haberini yapan Faik Akgün’e saldırdı
Kuyu tipi hapishaneler: Tecritin ve izolasyonun derinleştiği yeni cezaevi rejimi
6 Ağustos 2025
Kuyu tipi hapishaneler: Tecritin ve izolasyonun derinleştiği yeni cezaevi rejimi
AYM’den ‘eziyet yasağı’ kararı: Soruşturmadaki gecikme devletin yükümlülüğünü ihlal etti
5 Ağustos 2025
AYM’den ‘eziyet yasağı’ kararı: Soruşturmadaki gecikme devletin yükümlülüğünü ihlal etti
KOBANÎ DAVASI
AYM'den Hüda Kaya kararı: Tutuklama hukuka aykırı, hak ihlali var
5 Ağustos 2025
AYM'den Hüda Kaya kararı: Tutuklama hukuka aykırı, hak ihlali var
Ercüment Akdeniz tahliye edilmedi
31 Temmuz 2025
Ercüment Akdeniz tahliye edilmedi
