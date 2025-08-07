10 yıl sonra ilk kez bir vicdani retçi hapse girecek

Vicdani retçi Çınar Koçgiri Doğan yoklama kaçağı olduğu ve askere gitmediği gerekçesiyle verdiği 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Doğan, 10 yıl aradan sonra hapsedilen ilk vicdani retçi olacak.

VİCDANİ RETÇİ OLMAK 1 Vicdani ret nedir, vicdani retçi olduğunuzda başınıza neler gelir?

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, Doğan hakkında Aralık 2024’te iddianame düzenledi.

Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Doğan, savunmasında “Her ne kadar askerlik hizmeti zorunlu olsa da benim siyasi görüşüm vicdani ret olgusunun hak olarak kabul edilmesi ve benim askerlik hizmetinden muaf tutulmama yöneliktir. Tarafıma başkaca kamu hizmeti verilirse bu görevi yerine getirebilirim.” dedi. Beraatını istedi.

Ancak mahkeme Doğan’ın 2008’de askerlik çağına girdiğini, erteleme nedeniyle 2019’dan itibaren yoklama kaçağı olduğunu ve bu şekilde kolluk kuvvetlerine yakalandığını belirtti. 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 63. maddesine dayanarak 5 ay hapis cezası verdi. Doğan’ın savunması için şu gerekçeyi kurdu:

“Ülkemizde vicdani ret olgusunun hak olarak kabul edilmemesinin mevzuatımıza ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırılık teşkil etmediği nazara alındığında sanığın vicdani retçi olduğuna dair suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilmemiştir.”

Doğan’ın avukatı Gökhan Soysal karar itiraz ederek bir üst mahkemeye taşıdı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, 2 Temmuz 2025’te istinaf talebini reddederek kararı kesinleştirdi.

Savcılık çağrı kağıdı gönderdi

Kararın kesinleşmesi üzerine Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, Doğan’a çağrı kağıdı göndererek 10 gün içinde teslim olmasını istedi. Açık Ceza İnfaz Kurumu’na tesliminin yapılacağını bildirdi. Teslim olmaması durumunda hakkında yakalama kararı çıkartılacağını duyurdu.

bianet’e konuşan Doğan, infazın 10 gün süreyle ertelenmesi için başvuru yapacağını belirtti.

2024’te de aynı suçlamayla yargılandığını ve yine 5 aylık hapis cezasına mahkum edildiğini belirten Doğan “Devletin askerlik politikasındaki değişimin yargıya yansımış halini görüyoruz. İki vicdani retçi arkadaşım 19 aya varan hapis cezalarıyla karşı karşıya. Önceden para cezalarıyla serbest bırakılıyorduk. Şimdi ise cezalar hapse dönmüş durumda.” dedi.

Doğan “Sivas’ta bir köyde yaşıyorum. Tarımsal üretim yapmaya çalışıyoruz. Hapse girmem yaptığım işi sekteye uğratacak. Sadece askerlik yapmadığım için.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Uzmanlara göre Doğan, yaklaşık 10 yıl aradan sonra hapsedilen ilk vicdani retçi olacak.

