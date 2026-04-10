DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 10.04.2026 09:15 10 Nisan 2026 09:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.04.2026 17:34 10 Nisan 2026 17:34
Okuma Okuma:  1 dakika

Venezuela’da kamu işçilerinin yürüyüşüne polis engeli

Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, 1 Mayıs’ta maaşlarda düzenlemeye gideceklerini belirtmişti.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Venezuela’da bazı sendikalar, maaş artışı talebiyle hükümeti protesto etti.

Başkent Caracas’ta Miraflores Sarayı yakınında toplanan emekçiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Saray’a yürümek isteyen eylemcilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, bir kişi gözaltına alındı.

Çeşitli sendikalara bağlı işçi ve emekliler, taşıdıkları dövizlerle maaş artışı talep ederek Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez’e tepki gösterdi.

Venezuela Ulusal Basın Çalışanları Sendikası ise protestolar sırasında en az 10 gazetecinin güvenlik güçlerinin müdahalesinden etkilendiğini bildirdi.

Rodríguez, maaşlarda düzenlemeye gidileceğini açıklamıştı

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, bir süre slogan atan göstericiler, daha sonra dağıldı.

Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun 3 Ocak’ta ABD’nin askerî müdahalesi sonucu alıkonulmasının ardından ülkede ilk kez hükümet karşıtı protesto düzenlendi.

Venezuela lideri Rodríguez, 1 Mayıs’ta maaşlarda düzenlemeye gideceklerini belirterek, “1 Mayıs’ta bir artış yapacağımızı duyuruyorum. Belirttiğimiz üzere bu, sorumlu bir artış olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte, Venezuela maaş iyileştirmelerinin ve çalışan gelirlerinin sürdürülebilirliğini sağlayacak daha fazla kaynağa sahip oldukça, bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz,” demişti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Venezueala ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi Nicolás Maduro Delcy Rodríguez
