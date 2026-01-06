Trump, Venezuela’da bir ay içinde seçim yapılmayacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu 3 Ocak’ta kaçırmasının ardından, Washington’ın ülkedeki rolünün uzun vadeli olacağını söyledi.

NBC News’e verdiği mülakatta, Venezuela’da 30 gün içinde seçim yapılmayacağını dile getiren Trump, “Önce ülkeyi düzeltmemiz gerekiyor. Seçim yapılamaz. Halkın oy kullanabilmesi mümkün değil,” dedi.

Trump, seçim için “bir süreçten geçilmesi ve ülkenin istikrara kavuşturulması gerektiğini” de ifadelerine ekledi.

ABD’nin Venezuela’ya “savaş açtığı” iddialarını reddeden Trump, “Biz uyuşturucu satanlarla savaşıyoruz. Hapishanelerini, uyuşturucu bağımlılarını ve akıl hastanelerini ülkemize boşaltanlarla savaşıyoruz,” dedi.

Trump ayrıca, ABD’nin Venezuela’nın enerji altyapısının yeniden inşası için petrol şirketlerinin yürüteceği çalışmaları sübvanse edebileceğini ve bu projenin 18 aydan kısa sürebileceğini söyledi:

“Muazzam miktarda para harcanması gerekecek. Bu parayı petrol şirketleri harcayacak, ardından biz ya da elde edilecek gelirler üzerinden kendilerine geri ödeme yapılacak.”

Rodríguez’e yaptırımlar gözden geçirilecek

Trump, Venezuela sürecinde ABD’nin rolünü denetleyecek isimler arasında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başdanışmanı Stephen Miller ve Başkan Yardımcısı JD Vance’in olacağını belirterek, nihai kararın kendisine ait olacağını vurguladı.

Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez’in ABD’li yetkililerle “işbirliği yaptığını” ancak Maduro’nun kaçırılmasından önce herhangi bir temas olmadığını savundu ve Rodríguez’e yönelik yaptırımların sürdürülüp sürdürülmeyeceğine yakında karar verileceğini açıkladı.

Maduro’nun kaçırılmasına ilişkin herhangi bir anlaşma olup olmadığı sorusuna ise “Aslında evet, birçok kişi anlaşma yapmak istedi ama biz bunu böyle yapmaya karar verdik,” yanıtını verdi.

Trump ayrıca, Kongre’nin de operasyon hakkında bilgi sahibi olduğunu ileri sürdü. (TY)