HABER
YT: Yayın Tarihi: 04.01.2026 11:02
 SG: Son Güncelleme: 04.01.2026 11:09
Okuma Okuma:  1 dakika

ABD Savunma Bakanı, Venezuela'da "şartları ABD'nin belirleyeceğini" söyledi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin Venezuela'yı yönetmesinin ne anlama geldiği sorusuna yanıt olarak, "Şartları bizim belirlediğimiz anlamına geliyor." dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

ABD Savunma Bakanı, Venezuela'da "şartları ABD'nin belirleyeceğini" söyledi
Fotoğraf: Jacek Boczarski / AA (ABD Chicago'da Caracas saldırılarına yönelik protesto)

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Venezuela'nın başkenti Caracas'a düzenlenen saldırılar ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonmasına ilişkin CBS News'e konuştu.

ABD'nin Venezuela'yı yönetmesinin ne anlama geldiği sorusuna Hegseth, "Şartları bizim belirlediğimiz anlamına geliyor." yanıtını verdi.

Hegseth, "ABD Başkanı Donald Trump şartları belirliyor ve nihayetinde bunun nasıl uygulanacağına da o karar verecek." ifadelerini kullandı.

Bu adımın ABD'ye yönelik uyuşturucu akışını durduracağını savunan Hegseth, "ABD’den alındığını" öne sürdüğü petrolün de geri verilmesi anlamına geldiğini vurguladı.

Hegseth, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırıların ve Maduro'nun yakalanmasının ABD'nin Irak işgalinin "tam tersi" olduğunu iddia etti.

Bu saldırıların diğer ülkelere nasıl bir mesaj verdiği sorulan Hegseth, Trump'ın "eylem odaklı bir başkan" olduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

(HA)

venezuela maduro
ilgili haberler
ANKARA'DAN İLK AÇIKLAMA
Türkiye'den ABD ve Venezuela'ya 'itidalli davranma' çağrısı
3 Ocak 2026
/haber/turkiye-den-abd-ve-venezuela-ya-itidalli-davranma-cagrisi-315206
“Belirleyici olan Maduro değil, Venezuela halkının alacağı tutum”
3 Ocak 2026
/haber/belirleyici-olan-maduro-degil-venezuela-halkinin-alacagi-tutum-315198
ABD'nin Venezuela saldırısına ilk tepkiler
3 Ocak 2026
/haber/abd-nin-venezuela-saldirisina-ilk-tepkiler-315200
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den Venezuela saldırısına kınama
3 Ocak 2026
/haber/disk-kesk-tmmob-ve-ttb-den-venezuela-saldirisina-kinama-315208
Venezuela’da OHAL ilan edildi; hükümet 'seferberlik' çağrısı yaptı
3 Ocak 2026
/haber/venezuelada-ohal-ilan-edildi-hukumet-seferberlik-cagrisi-yapti-315203
Venezuela, Chavez'den bu yana hep hedefteydi
3 Ocak 2026
/haber/venezuela-chavez-den-bu-yana-hep-hedefteydi-315201
Erdoğan, ABD'nin Venezuela saldırısına sessiz kaldı; Başdanışmanı desteğini geri çekti
3 Ocak 2026
/haber/erdogan-abd-nin-venezuela-saldirisina-sessiz-kaldi-basdanismani-destegini-geri-cekti-315204
Çin Devlet Başkanı: Tek taraflı ve zorbaca eylemler, uluslararası düzenin altını oyuyor
Bugün 09:29
/haber/cin-devlet-baskani-tek-tarafli-ve-zorbaca-eylemler-uluslararasi-duzenin-altini-oyuyor-315231
Muhalefetten ABD’ye Venezuela tepkisi: Bu müdahale küresel bir tehdit
4 Ocak 2026
/haber/muhalefetten-abdye-venezuela-tepkisi-bu-mudahale-kuresel-bir-tehdit-315216
Nicolás Maduro kimdir?
3 Ocak 2026
/haber/nicolas-maduro-kimdir-315205
